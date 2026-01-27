El nuevo formato de la Champions League, que comenzó a implementarse en la edición pasada, sigue generando debates en el mundo del fútbol.

Es innegable que hay una falta de peligro durante las primeras semanas de juego, y la decisión de alejarse de las fases de grupos con partidos de ida y vuelta no necesariamente permite que se desarrollen rivalidades en el escenario continental.

Sin embargo, los 18 partidos que se jugarán este miércoles 28 de enero parece que traerán toda la emoción que los detractores actuales extrañan.

Solo dos equipos han confirmado su pase a octavos de final, mientras que otros cuatro han sido eliminados. Para los otros 30 equipos que compiten, hay algo en juego, y, como resultado, les esperan partidos emocionantes en la jornada 8.

FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Stuart MacFarlane/GettyImages

Los 18 partidos de la jornada 8 de la Champions League 2025/26- rankeados

18. Arsenal vs Kairat Almaty

Arsenal v Manchester United - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

El Arsenal ha estado impecable en la fase liguera hasta el momento, con siete victorias. Algunos de sus partidos más dinámicos y atractivos esta temporada se han dado en esta competición, pero Mikel Arteta rotará mucho para la visita del Kairat.



La notable trayectoria de los visitantes concluye en el norte de Londres, donde se espera un encuentro poco competitivo.

17. Bayer Leverkusen vs.Villarreal

Villarreal CF v AFC Ajax - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | DeFodi Images/GettyImages

El Villarreal de Marcelino amenazó con meterse en la lucha por el título de LaLiga en algún momento, pero ha tenido un pésimo desempeño en Europa.



El Submarino Amarillo no se juega nada en Alemania el miércoles por la noche, ya que se enfrenta a un Bayer Leverkusen bastante funcional con Kasper Hjulmand.

16. Pafos vs. Slavia Praga

FBL-EUR-C1-CZE-ESP-SLAVIA PRAGUE-BARCELONA | MICHAL CIZEK/GettyImages

En Chipre faltarán estrellas, pero el Pafos, debutante en la Champions League, tiene posibilidades de clasificarse para los playoffs.



Una victoria y tres empates le dejan con seis puntos, y si vencen al ya eliminado Slavia de Praga el miércoles, los chipriotas podrían colarse entre los 24 primeros. ¡Menuda historia!

15. Ajax vs. Olympiacos

Ajax v FC Volendam - Dutch Eredivisie | Soccrates Images/GettyImages

El Ajax se encaminaba hacia una pésima campaña en la Champions League tras cinco jornadas de liguilla, pero dos triunfos consecutivos, surgidos de la nada, significan que, de alguna manera, siguen con vida.



Uno de los cinco equipos con seis puntos, el gigante holandés recibe en Ámsterdam al Olympiacos, 24.º clasificado. Los visitantes superaron al Leverkusen la semana pasada, lo que reforzó sus aspiraciones de playoffs, y una victoria de los griegos a domicilio debería darles la oportunidad de alcanzar los octavos de final por primera vez desde la temporada 2013-14.

14. Eintracht Frankfurt vs.Tottenham

Burnley v Tottenham Hotspur - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

El Tottenham Hotspur, con su equipo de Thomas Frank, está a una victoria de asegurar su pase a octavos de final.



La derrota del Frankfurt ante el Qarabag la semana pasada culminó una fase liguera amargamente decepcionante, y contra los Lilywhites solo juegan por orgullo.

13. Unión Saint-Gilloise vs Atalanta

Raffaele Palladino head coach of Atalanta BC gestures during... | SOPA Images/GettyImages

El Atalanta fue aplastado en la jornada 7, desaprovechando una oportunidad de oro para prácticamente sellar su pase a octavos de final. Su derrota ante el Athletic Club lo dejó fuera de los primeros 8 .



Con una victoria en Bélgica podrían soñar con el pasaje directo a la siguiente ronda del torneo.

12. PSV Eindhoven vs.Bayern Múnich

FC Bayern München v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Christina Pahnke - sampics/GettyImages

Por segunda fase liguera consecutiva, el PSV Eindhoven se enfrenta a uno de los dos primeros en la última jornada.



El puesto del Liverpool en octavos de final estaba asegurado cuando visitó el Philips Stadion hace un año, y el Bayern de Múnich ya ha avanzado antes del encuentro del miércoles.



Por lo tanto, no hay nada en juego para los visitantes, aunque sufrieron una sorprendente derrota en la Bundesliga el fin de semana, pero el PSV ocupa la 22.ª posición y probablemente necesite los tres puntos para prolongar su participación en la Champions League.



Estilísticamente, estos dos entrenadores deberían unirse para ofrecer mucho entretenimiento, pero la menor cantidad de estrellas del Bayern podría dificultar el disfrute del partido.

11. Liverpool vs Qarabag

Bournemouth v Liverpool - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

La victoria del Liverpool por 3-0 en Marsella fue uno de los resultados más impresionantes que el equipo de Arne Slot ha cosechado en toda la temporada. Sin embargo, el holandés aún tiene mucha presión sobre sus hombros.



No ganar aquí contra el sorprendente Qarabag seguramente haría que los Reds cayeran de los ocho primeros puestos, lo que generaría más reclamos para que Slot fuera expulsado por parte de la descontenta afición de Anfield.



La victoria sobre el Frankfurt deja a los visitantes en control de su propio destino, y sabrán que un Liverpool que sigue sufriendo sin el balón les dará una oportunidad en Merseyside.

10. Athletic Club vs. Sporting CP

FBL-EUR-C1-ATHLETIC BILBAO-PRESSER | ANDER GILLENEA/GettyImages

La fase liguera del Sporting CP se vino abajo tras la pérdida de Rubén Amorim, que se marchó al Manchester United la temporada pasada, pero el equipo lisboeta ha recuperado el equilibrio con Rui Borges al mando.



Una dramática victoria sobre el vigente campeón la semana pasada le ha dado al Sporting la oportunidad de alcanzar los ocho primeros puestos, pero se enfrenta a un Athletic Club que poco a poco se ha adaptado a la competición.



Los semifinalistas de la Europa League de la temporada pasada se mantienen invictos en tres partidos de la fase liguera, y su victoria ante el Atalanta la semana pasada les ha permitido acceder a los playoffs.



Por lo tanto, San Mamés acogerá una gran ocasión el miércoles por la noche, con la campaña del Athletic en la Champions League como potencial para enmascarar su indiferencia en casa.

9. Club Brugge vs. Marsella

FBL-EUR-C1-BRUGGE-PRESSER | BRUNO FAHY/GettyImages

El Brujas se ha despedido del entrenador que los llevó a los playoffs la temporada pasada, Nicky Hayen, pero Ivan Leko ha convertido a su equipo en el gran espectáculo de los Países Bajos durante el último mes.



Los belgan han marcado cuatro goles en tres de sus cinco encuentros oficiales anteriores, y el fin de semana protagonizaron un emocionante partido con siete goles contra el Zulte-Waregem.



Leko está construyendo sobre los sólidos cimientos de Hayen y está arrasando. El Marsella es el próximo rival de los belgas, con el equipo de Roberto De Zerbi necesitando enmendar el flojo desempeño de la semana pasada. Sin embargo, derrotaron al Lens, líder de la Ligue 1, el fin de semana.



Si bien los visitantes tienen tres puntos más, una victoria contundente (por tres o más goles) del Brujas les permitiría superar a los hombres de De Zerbi en la tabla.

8. Barcelona vs. Copenhague

FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Copenhague ha hecho un gran trabajo para meterse en la contienda por los playoffs, pero el miércoles habrá una gran diferencia de calidad entre ambos equipos.



Este partido es tan importante porque el Barcelona de Hansi Flick es un equipo muy atractivo, incluso con la ausencia de Pedri, y necesita alzarse con la victoria para alcanzar los octavos de final.

7. Atlético de Madrid vs.Bodø/Glimt

FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-PRESSER | OSCAR DEL POZO/GettyImages

El Manchester City de Pep Guardiola es un rival imparable para lograr tu primera victoria en la Champions League, y el resultado de la semana pasada significa que el Bodø/Glimt visitará la capital española rebosante de confianza.



Los noruegos de Kjetil Knutsen no son tan dinámicos a domicilio, pero seguro que irán a por todas para aumentar sus posibilidades de clasificarse para los playoffs. La victoria sobre el City les deja con seis puntos, y su objetivo para el miércoles es claro.



La campaña continental del Atléti continuará, pero ellos también necesitan ganar y esperar que otros flaqueen para meterse entre los ocho primeros.

6. Mónaco vs. Juventus

Real Madrid v As Monaco - Uefa Champions League 2025/26 League Phase Md7 | Europa Press Sports/GettyImages

Este partido debería ser más competitivo que el del Barcelona contra los daneses, a pesar de la contundente derrota del Mónaco en Madrid la semana pasada.



La Juventus es uno de los equipos en mejor forma de Europa, y la magia de Luciano Spalletti transforma rápidamente a la antigua dama, antes frívola y funcional, en una unidad de impresionante cohesión, chispa e ingenio.



La Vecchia Signora posee una espontaneidad que genera imprevisibilidad para el espectador, y este tipo de conjuntos son cada vez más escasos. Es una repetición de la semifinal de 2016-17.

5. Manchester City vs. Galatasaray

Manchester City Press Conference and Training - City Football Academy - Tuesday 27th January | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

No alcanzar los playoffs sería un desastre para el Galatasaray, que ha invertido una gran cantidad de dinero en construir su plantilla repleta de estrellas.



Victor Osimhen tiene una gran oportunidad en Manchester contra una defensa débil del City, mientras que la leyenda del Etihad, İlkay Gündoğan, recibirá una cálida bienvenida a su regreso.



Un punto le bastaría al Gala, pero Guardiola no tiene interés en jugar dos partidos más cuando hay un título de la Premier League por ganar. Su City, tras perder en el Ártico el martes pasado, debe triunfar para tener opciones de entrar entre los ocho primeros.

4. Borussia Dortmund vs. Inter

FBL-EUR-C1-INTER-DORTMUND | MARCO BERTORELLO/GettyImages

El anterior enfrentamiento entre estos dos equipos fue un clásico olvidado. El Inter de Antonio Conte cedió una ventaja de 2-0 ante el Borussia Dortmund de Lucien Favre en noviembre de 2019, con el futuro ganador del Scudetto, Achraf Hakimi, robando el protagonismo para los locales en la segunda mitad, inspirando su victoria por 3-2.



Podríamos presenciar otra goleada el miércoles por la noche, ya que ambos equipos están en la lucha por los octavos de final. Las derrotas en la jornada 7 perjudicaron sus posibilidades, pero si alguno de los dos equipos logra la victoria en el Signal Iduna Park, al menos tendrán la oportunidad de evitar dos partidos extra.



El Dortmund sufrió un duro golpe tras perder contra un Tottenham de baja calidad, por lo que estarán decididos a enmendar algunas cosas contra el mejor equipo de Italia.

3. Benfica vs. Real Madrid

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-REALMADRID | JOSE JORDAN/GettyImages

Nunca es difícil encontrar argumentos cuando José Mourinho se enfrenta a uno de sus muchos exequipos, y se ha hablado mucho de las declaraciones del entrenador del Benfica antes del encuentro del miércoles.



"Hay gente que no ha logrado nada en su carrera dirigiendo grandes clubes. Para mí, es una sorpresa que entrenadores sin apenas experiencia, entrenadores sin trayectoria, tengan la oportunidad de dirigir a los mejores clubes del mundo", bromeó Mourinho, mientras se prepara para enfrentarse al novato Álvaro Arbeloa.



El exlateral derecho jugó 78 partidos en La Liga con Mourinho, y no parece de los que combaten fuego con fuego en los medios, aunque el portugués no se refiriera exclusivamente a Arbeloa en la cita mencionada.



Mourinho, que cumplió 63 años el lunes, debe dirigir una victoria contra el Real Madrid en Lisboa para que el Benfica sume nueve puntos, lo que podría bastar para colarse entre los 24 primeros. El Real Madrid, tercero, corre el riesgo de quedar fuera de los ocho primeros si no presume ante su exentrenador.

2. Napoli vs. Chelsea

Juventus FC v SSC Napoli - Serie A | Marco Mantovani/GettyImages

Le vuelve a pasar a Antonio Conte en la Champions League. Nunca se ha llevado bien con esta competencia y parece que nunca lo hará.



El Napoli apenas logró un empate en Copenhague la semana pasada, lo que significa que no tiene control sobre su destino en la última jornada. Sin embargo, Conte estará desesperado por derrotar a su exclub, el Chelsea, el miércoles por la noche.



Romelu Lukaku también ha vuelto para los locales, y todos sabemos cuánto lo adora la afición del Chelsea. La pareja de antiguos villanos del oeste de Londres tiene la oportunidad de evitar que los Blues se clasifiquen automáticamente para octavos de final.



Liam Rosenior, de LinkedIn, sin duda habría investigado la importancia de este encuentro para el club, dada su relación con su milagrosa campaña ganadora de la Champions League de la temporada 2011-12.

1. PSG vs. Newcastle

Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League | Franco Arland/GettyImages

Si no pueden ver más de una pantalla el miércoles por la noche y temen la sobreestimulación del goles, le recomendamos sintonizar la lucha por un puesto en octavos de final entre el vigente campeón, el Paris Saint-Germain , y el Newcastle United.



La invencibilidad que ostentaron los parisinos durante la segunda mitad de la temporada pasada se ha desvanecido un poco durante su defensa del título, y sus vulnerabilidades deberían garantizar que el Newcastle, típicamente tan poco inspirador fuera de casa, tenga la oportunidad de lograr una victoria europea memorable.



Un empate no beneficia a ninguno de los dos equipos, por lo que la alegría está casi garantizada en la capital francesa, incluso si el plan de juego de Eddie Howe probablemente se base en contener a los locales y saltar en transición. El Tottenham marcó tres goles en el Parque de los Príncipes a principios de esta temporada, así que el Newcastle debe creer que el vigente campeón de Luis Enrique está a su alcance.



Además, las Urracas tienen algunos errores que corregir después de que se les negara cruelmente una victoria en París hace dos temporadas, gracias a una pésima decisión de penalti por mano en el tiempo añadido.