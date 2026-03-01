Los 19 jugadores que costaron más de 100 millones de euros

En el fútbol moderno, cruzar la barrera de los 100 millones de euros ya no es un cuento de ciencia ficción. Cada vez que un club pone esa cifra sobre la mesa, el mercado se sacude, las redes explotan y la presión se dispara. Son fichajes que no solo apuntan a ganar partidos, sino a cambiar el rumbo de una temporada, de un proyecto. O incluso de una era.

Claro que no todos los traspasos de nueve cifras terminan igual. Algunos se convierten en movimientos históricos que justifican cada euro con goles, títulos y noches inolvidables. Otros, en cambio, quedan marcados por una expectativa inalcanzable. En esta lista repasamos los fichajes que superaron los 100 millones de euros, operaciones que rompieron el mercado y que todavía hoy siguen dando que hablar.

19. Kai Havertz (100 millones)

Un joven Havertz de tan solo 21 años ya asomaba como una de las grandes figuras de la Bundesliga en el Bayer Leverkusen cuando el Chelsea desembolsó 100 millones por su fichaje. La jugada dio sus frutos y al poco tiempo, Kai marcó el gol que le valió una Champions al conjunto inglés en la final de Oporto.

18. Gareth Bale (101 millones)

El primer futbolista en romper la barrera de los 100 millones en un fichaje. El galés pasó del Tottenham al Real Madrid en la temporada 2013/14 y en ocho temporadas como merengue levantó 19 títulos, entre ellos cinco Champions League.

17. Paul Pogba (105 millones)

Cuando el Manchester United abonó 105 millones de euros en la temporada 2016/17 por el mediocampista francés, creyó estar comprando a uno de los mejores del mundo. Sin embargo, Pogba ya había dado lo mejor suyo en la Juve y desde ese momento, todo fue cuesta abajo.

16. Romelu Lukaku (113 millones)

Chelsea ya había fichado al delantero belga en 2011 proveniente del Anderlecht en 15 millones de euros y volvió a comprarlo en 2021 al Inter para suplir el vacío que dejó la partida de Eden Hazard. Pero Lukaku no mostró su mejor versión y tras dos sesiones (Inter y Roma), fue vendido al Nápoli.

15. Moisés Caicedo (116 millones)

El centrocampista formado en Independiente del Valle dio un primer salto al fútbol europeo con la camiseta del Brighton. Tras destacarse allí, Chelsea apostó fuerte por él en 2023, convirtiéndolo en el ecuatoriano más caro de la historia.

14. Declan Rice (116,6 millones)

Luego de seis temporadas en el West Ham y ya siendo un habitual convocado al seleccionado inglés, Arsenal convirtió al mediocampista nacido en Londres en el fichaje más caro de su historia.

13. Cristiano Ronaldo (117 millones)

El único jugador por el que se pagaron más de 100 millones con una edad superior a los 30 años no podía ser otro que Cristiano. La Juve se lo compró al Real Madrid en 2018 y lo disfrutó durante tres fructíferas temporadas.

12. Jack Grealish (117,5 millones)

El volante ofensivo nacido en Birmingham se destacaba en el Aston Villa como uno de los jugadores más desequilibrantes de la Premier cuando el Manchester City, con su abultada billetera, se lo llevó por 117,5 millones de euros.

11. Antoine Griezmann (120 millones)

El del delantero francés fue un fichaje muy deseado por parte del Barcelona, pero uno que acabó en una gran desilusión. Incorporado en 2019, dos temporadas más tarde ya estaba regresando al Atlético de Madrid en condición de cedido.

10. Eden Hazard (120,8 millones)

Si de decepciones hablamos, el caso de Hazard rankea bien alto. El belga era uno de los mejores jugadores del mundo vistiendo la casaca del Chelsea, pero las lesiones lo tuvieron a maltraer en el Real Madrid y poco a poco se fue apagando.

9. Enzo Fernández (121 millones)

Días después de brillar en la Copa del Mundo de Qatar con solo 22 años, el argentino se convirtió en el fichaje más caro de la historia de la Premier League al ser comprado desde Benfica por el Chelsea. Al poco tiempo fue destronado de ese lugar, pero Enzo ha justificado cada euro invertido.

8. Florian Wirtz (125 millones)

El alemán brilló en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y su futuro se debatía entre varios gigantes de Europa. Finalmente fue el Liverpool el que se quedó con su ficha, aunque hasta el momento no ha justificado semejante inversión.

7. Jude Bellingham (127 millones)

Un jugador hecho a la medida del Real Madrid. El inglés parecía destinado a vestirse de blanco mucho antes de convertirse en jugador del club en la temporada 2023/24 cuando llegó desde Borussia Dortmund. Junto a Mbappé y Vini, uno de los referentes de la renovación madridista.

6. João Félix (127,2 millones)

El portugués se transformó en el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid cuando fue comprado desde Benfica con solo 19 años. El tiempo demostró que aún no estaba listo para semejante desafío.

5. Philippe Coutinho (135 millones)

Figura del Liverpool, Barcelona lo fichó para tapar la salida de Neymar al PSG en 2017/18. Lo cierto es que el brasileño ya había dado lo mejor de su carrera en Inglaterra y y nunca logró asentarse en la plantilla culé.

4. Alexander Isak (145 millones)

Tres temporadas a puro gol en el Newcastle lo colocaron en el radar del Liverpool en un fichaje al que no le faltaron idas y vueltas. Para mala suerte del sueco y de los Reds, sufrió una gravísima lesión al poco tiempo de estrenarse en el equipo.

3. Ousmane Dembélé (148 millones)

Los 148 millones que pagó Barcelona por el entonces delantero de Borussia Dortmund en 2017/18 convirtieron al francés en uno de los peores fichajes de su historia dado su rendimiento en el equipo blaugrana. Pocos hubieran imaginado verlo levantar el Balón de Oro años después.

2. Kylian Mbappé (180 millones)

Mbappé ya era una estrella mundial cuando PSG lo transformó en el segundo fichaje más caro de la historia. Formado en el Mónaco, arribó al conjunto parisino primero en condición de cedido y luego como una compra definitiva.

1. Neymar (222 millones)

Han transcurrido 9 años desde que PSG se llevó a quien era una de las grandes estrellas del Barcelona en 222 millones, pero hasta el momento sigue siendo el fichaje más caro de la historia y el único en superar los 200 millones.