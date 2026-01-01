Los 20 futbolistas más infravalorados de la historia - rankeados

Cada época ha tenido sus superestrellas. Ya sea George Best en los 60's, Pelé en los 70's, Diego Maradona en los 80's, Ronaldo Nazário en los 90's, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en los 2000's y 2010's, o Kylian Mbappé y Erling Haaland más recientemente, siempre han existido los protagonistas, los que dominan la conversación semana tras semana.

Pero junto a ellos, cada época también tuvo sus héroes anónimos: jugadores que moldearon el juego, pero que nunca recibieron el reconocimiento que su talento merecía. No siempre fueron la atracción principal, pero la mayoría de las veces, fueron quienes hicieron que todo funcionara.

Aquí estamos haciendo lo mejor que podemos para corregir las cosas: dando el crédito que se merece desde hace tiempo a los jugadores que fueron tan importantes como sus compañeros de equipo más glamorosos, pero que nunca recibieron (y aún no reciben) el reconocimiento que desesperadamente merecen.

Aquí están los 20 futbolistas más infravalorados de todos los tiempos según Sports Illustrated.

20. Keylor Navas

Keylor Navas no fue reconocido lo suficiente en su etapa en el Real Madrid | Jam Media/GettyImages

Los porteros suelen ser infravalorados incluso en las mejores épocas: elogiados discretamente cuando destacan, pero criticados implacablemente incluso por el más mínimo desliz. Sin embargo, pocos han sido tan crónicamente infravalorados como Keylor Navas.



Cuando se habla de los mejores porteros de la historia del Real Madrid, la conversación suele centrarse en Iker Casillas, Thibaut Courtois o incluso el legendario Ricardo Zamora. Sin embargo, Navas tiene todo el derecho a estar en esa discusión. El costarricense fue fundamental para la histórica racha del Real Madrid de tres títulos consecutivos de la Champions League entre 2016 y 2018, con actuaciones de clase mundial en momentos de mínima diferencia.



Tras dejar España, continuó destacando, convirtiéndose en un pilar de la consistencia del Paris Saint-Germain y ayudando al club a arrasar en títulos nacionales.

19. Romelu Lukaku

Romelu Lukaku ha sido un goleador excepcional | NurPhoto/GettyImages

Escúchennos: sí, Romelu Lukaku no es el delantero más atractivo, a menudo parece más cerca de perder el balón que de controlarlo.



Pero sus récords son simplemente demasiado impresionantes como para ignorarlos y, desde luego, no justifican la cantidad de críticas que recibe.



El corpulento belga es el máximo goleador histórico de su país, ha marcado más de 300 goles con clubes (y la cifra sigue aumentando) en Bélgica, Inglaterra e Italia, y ha ganado trofeos con casi todos los equipos en los que ha jugado.



Es hora de honrar su nombre.

18. Branislav Ivanović

Branislav Ivanović | Stephen White - CameraSport/GettyImages

Entre los aficionados de la Premier League, Branislav Ivanović es recordado a menudo como el estereotipo del defensa balcánico, duro y sensato, y sin duda lo era. Pero era mucho más que un simple hombre duro.



Ivanović combinaba físico con una inteligencia futbolística excepcional, leyendo el juego con gran maestría, lanzando centros precisos y representando una auténtica amenaza de gol en el otro extremo, ya fuera de cabeza o con los pies, como mejor demostró su impresionante cabezazo que le dio al Chelsea la Europa League en 2013.



Más allá de ese icónico gol, Ivanović fue fundamental en el dominio del Chelsea durante su etapa en el club, ayudándolos a levantar tres títulos de la Premier League, tres FA Cups, la Champions League y más.



Sin embargo, a pesar de estos logros, rara vez aparece en las conversaciones sobre los mejores laterales derechos de la historia de la Premier League, y debería serlo.

17. Adriano

Adriano con el Inter | Sandra Behne/GettyImages

Puede parecer extraño incluir a Adriano aquí, dada la frecuencia con la que todavía se habla de él, pero gran parte de esa charla se centra en lo que podría haber sido: los problemas personales que redujeron su carrera o el hecho de que fue devastadoramente efectivo en Pro Evolution Soccer .







En realidad, durante su corto apogeo, Adriano fue posiblemente el delantero más temible del fútbol mundial, un hecho que es fácil de olvidar hoy en día.



Un hombre que no lo ha olvidado es Zlatan Ibrahimovic.



"Adriano fue uno de los mejores jugadores con los que he jugado. Era un animal diferente. Nadie podía detenerlo", dijo una vez Zlatan, que ha compartido cancha con Lionel Messi, Ronaldinho, Hernán Crespo y más, sobre el poderoso brasileño.



Es una pena que su apogeo fuera breve, pero tampoco olvidemos lo bueno que realmente era.

16. Mario Mandzukic

Mario Mandzukic | Lennart Preiss/GettyImages

Los jugadores que están a la altura de las circunstancias en los momentos más importantes son invaluables, y Mario Mandžukić brilló precisamente en ese rol.



Marcó un dramático gol de la victoria en la prórroga para que Croacia venciera a Inglaterra en las semifinales del Mundial de 2018 , catapultando a su país a su primera final mundialista, donde volvió a marcar, aunque Francia finalmente les negó el trofeo.



Mandžukić también dejó huella en las competiciones de élite europeas, abriendo el marcador para el Bayern de Múnich en su triunfo por 2-1 en la final de la Champions League sobre el Borussia Dortmund en 2013.



A lo largo de una notable carrera de 17 años, conquistó 10 títulos de liga nacionales en las principales ligas europeas, incluyendo la Bundesliga y la Serie A, y fue un talento codiciado por clubes como el Bayern, el Atlético de Madrid y la Juventus.



Sin embargo, a pesar de todos sus goles decisivos y su consistencia, Mandžukić a menudo permanece subestimado.

15. James Milner

James Milner es una leyenda de la Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

No acumulas más apariciones en la Premier League que nadie en la historia a menos que seas un futbolista realmente bueno.



Sin embargo, de alguna manera, así es exactamente como mucha gente define a James Milner, reduciéndolo a una respuesta trivial, un jugador "sólido pero promedio" cuya longevidad por sí sola lo llevó al récord.



Lo que pasan por alto es que Milner nunca ha sido promedio. Campeón de la Premier League con el Manchester City y el Liverpool, y ganador de la Champions League con este último, el inglés infinitamente adaptable ha sido un engranaje vital en algunos de los mejores equipos que la liga haya visto jamás.



No es llamativo, no es ruidoso y nunca ha sido el acto principal, pero eso no lo hace menos valioso. Milner es el tipo de jugador con el que todo entrenador sueña.

14. Diego Milito

Diego Milito triunfó con el Inter | Giuseppe Bellini/GettyImages

El Inter de Milán ganó su primer título de la Liga de Campeones (excluyendo los días de la Copa de Europa) en 2009-10 bajo el genio táctico de José Mourinho.



Sin embargo, sobre el terreno de juego, fue Diego Milito quien se robó el espectáculo: el delantero argentino, elegante, potente e inteligente a partes iguales, anotó los dos goles en la victoria del Inter sobre el Bayern de Múnich por 2-0 en el Santiago Bernabéu.



Sin embargo, "El Príncipe" no fue solo un éxito pasajero. Marcó goles dondequiera que jugó en su país, disparando por diversión con el Real Zaragoza, el Genoa, el Racing Club y, por supuesto, el Inter.



Su relativa falta de oportunidades en el escenario internacional, solo cuatro partidos en grandes torneos (dos en la Copa América de 2007 y dos en la Copa Mundial de 2010, uno como suplente), parece completamente injusto en retrospectiva.

13. Edin Dzeko

Edin Dzeko | OLI SCARFF/GettyImages

Sergio Agüero (con razón) se lleva la mayor parte del crédito por asegurarle al Manchester City su primer título de la Premier League, gracias a su gol de la victoria en el último suspiro contra el Queens Park Rangers que selló la victoria por 3-2 para el equipo de Roberto Mancini.



Es fácil olvidar que solo dos minutos antes del dramático gol de Agüero, su compañero de ataque, Edin Džeko, también había marcado para empatar el partido: un gol igual de crucial, pero a menudo pasado por alto debido a la teatralidad del final.



Eso por sí solo debería darle a Džeko un lugar en esta lista, pero su consistencia a lo largo de su larga carrera lo deja aún más claro.



El bosnio marcó goles con una regularidad alarmante en la máxima categoría: en Alemania con el Wolfsburgo, en Inglaterra con el City, en Italia con la Roma, el Inter y la Fiorentina, y con su selección nacional, acumulando más de 450 goles en su carrera, pero rara vez recibió elogios.

12. Guti

Guti es una leyenda del Real Madrid | Elisa Estrada/GettyImages

En los equipos del Real Madrid de las décadas de 1990 y 2000, innumerables grandes nombres —Zinedine Zidane, David Beckham, Clarence Seedorf, Wesley Sneijder, Claude Makélélé— aparecieron y desaparecieron en el mediocampo. Sin embargo, un hombre permaneció: el canterano madrileño José María Gutiérrez Hernández, mejor conocido como Guti.



Maestro del mediocampo y delantero ocasional, el español jugó 542 partidos con el Madrid, ayudando al club a ganar 15 trofeos, entre los que destacan tres Champions League y cinco Ligas.



Sin embargo, sus contribuciones a menudo se reducen a un solo video destacado de YouTube: una asistencia de tacón, ciertamente escandalosa, que le dio a Karim Benzema en 2010.



Irónicamente, esa fue una de sus últimas contribuciones goleadoras para el Madrid. Guti dejó el club de su infancia al final de esa temporada. ¿Pero qué hay de los otros 172? Uno pensaría que no importan.

11. Ian Rush

Ian Rush | Mark Leech/Offside/GettyImages

Ian Rush es el máximo goleador histórico del Liverpool con la asombrosa cifra de 346 goles, que catapultó a los Reds a cinco títulos de Primera División, dos FA Cups, cinco Copas de la Liga y dos Copas de Europa en las décadas de 1980 y 1990.



Sin embargo, cuando se habla de los grandes del Liverpool, Rush suele pasarse por alto, ya que tanto periodistas como aficionados se inclinan por jugadores como Steven Gerrard, Kenny Dalglish, Mohamed Salah, John Barnes, Robbie Fowler e incluso Luis Suárez, quien, sí, brilló, pero solo jugó tres años y medio en Anfield y ganó poco más que una Copa de la Liga.



Los goles no lo son todo, claro, pero sin el extraordinario botín de Rush, los Reds no habrían sido la potencia dominante que fueron en su día, ni la potencia mundial que siguen siendo hoy.

10. Frank Rijkaard

Frank Rijkaard | Image Photo Agency/GettyImages

Creemos que EA FC ha distorsionado la forma en que los aficionados más jóvenes recuerdan, o incluso respetan, a las leyendas del fútbol. En lugar de juzgar la grandeza por el impacto en la cancha, a menudo se reduce a las calificaciones dentro del juego.



Desafortunadamente para Frank Rijkaard, no tiene una puntuación alta en esa métrica, pero en realidad, fue fenomenal.

Rijkaard fue la columna vertebral discreta de los equipos dominantes del AC Milan a finales de los 80 y principios de los 90, jugando junto a figuras como Marco van Basten y Ruud Gullit. Durante su tiempo allí, ayudó a los Rossoneri a ganar dos títulos de la Serie A y dos Copas de Europa, anclando un mediocampo que permitió que sus compañeros más ofensivos brillaran.



Debido a que su brillantez fue subestimada, y desde entonces pasada por alto en los videojuegos, Rijkaard, uno de los grandes del fútbol de todos los tiempos, ahora a menudo se le descarta como una simple estrella de nicho de los 90.

9. Youri Djorkaeff

Youri Djorkaeff | Antonio RIBEIRO/GettyImages

Youri Djorkaeff tuvo la desafortunada experiencia de vivir a la sombra de Zinedine Zidane, ambos elegantes y técnicamente magníficos maestros del mediocampo (aunque Djorkaeff también podía jugar en punta) que alcanzaron la cima de su potencial en los años 90 y principios de los 2000.



Uno, por supuesto, es ampliamente recordado como quizás el mejor de la historia, pero el otro (Djorkaeff, por si no lo adivinaron) ha caído en el olvido.



La realidad es que Djorkaeff jugó un papel igual de vital, si no más, en el triunfo de Francia en la Copa del Mundo de 1998, marcando un gol y dando tres asistencias, incluida una en la final, y de nuevo cuando Francia ganó la Eurocopa dos años después, siendo un creador clave para Les Bleus.



Considerado también un icono del Inter de Milán (anotó algunos de los mejores goles del club en su historia), Djorkaeff pudo haber vivido a la sombra de Zidane, pero se alejaba de ella cada vez que saltaba al campo.

8. Bebeto

Bebeto | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Ha habido algunas hermosas duplas de ataque en la historia del fútbol —Crouch y Defoe, Phillips y Quinn, Shearer y Sutton, Henry y Bergkamp, ​​Guðjohnsen y Hasselbaink— pero quizás ninguna haya sido tan maravillosa, o tan infravalorada, como la de Bebeto y Romário.



De naturalezas opuestas —Bebeto tímido y reservado, Romário extrovertido y volátil— su química en la cancha era una maravilla. Su unión en el Mundial de 1994, donde anotaron ocho goles entre ambos (Romário cinco, Bebeto tres), catapultó a la Seleção a la gloria por primera vez desde 1970.



Claro que, por ser el más discreto, el papel de Bebeto suele pasarse por alto en comparación con el de Romário, al igual que sus logros en la selección nacional tienden a olvidarse.



Por si hace falta que lo recuerden, Bebeto marcó 100 goles en cuatro temporadas para el Deportivo La Coruña en España entre 1992 y 1996, ayudando al relativamente modesto club a ganar la Copa del Rey y la Supercopa de España.

7. Steve Bruce

Steve Bruce | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Antes de convertirse en un entrenador veterano, Steve Bruce fue uno de los mejores centrales de su generación: el tipo clásico que se jugaba el cuerpo por su equipo y, en palabras del gran Neil Warnock, "moría por conseguir tres puntos".



No era llamativo, pero sí efectivo. Bruce jugó más de 400 partidos con el Manchester United , anotando la impresionante cifra de 52 goles, y ayudó al equipo a levantar tres títulos de la Premier League, tres FA Cups y un puñado de otros grandes honores.



Y, sin embargo, a pesar de todo eso, nunca jugó con Inglaterra; rechazó una convocatoria al final de su carrera para un amistoso porque sintió que era una convocatoria de "simpatía".

6. Santi Cazorla

Santi Cazorla | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Santi Cazorla era pura magia: un genio ambidiestro en el centro del campo que podía escabullirse de espacios imposibles, superar a los rivales como si no estuvieran presentes y leer el partido como si lo estuviera observando desde una perspectiva aérea, a menudo anticipando la siguiente jugada de sus rivales incluso antes de que ellos mismos lo supieran.



Quizás porque nunca jugó de forma consistente en los equipos más grandes del mundo —pasó gran parte de su carrera en el Villarreal, el Málaga, el Real Oviedo de su infancia y, en una época de relativo declive, en el Arsenal— , su palmarés no refleja plenamente su talento.



A nivel internacional, ayudó a España a ganar las Eurocopas de 2008 y 2012, pero dada la enorme cantidad de talento en el mediocampo de esas selecciones —Andrés Iniesta, Xavi, David Silva, Cesc Fàbregas, Xabi Alonso, Juan Mata—, Cazorla fue, y sigue siendo, a menudo olvidado, a pesar de ser capaz de enfrentarse a la mayoría de ellos en su época.

5. Olivier Giroud

Olivier Giroud | Franco Arland/GettyImages

Mira un video de los mejores goles de Olivier Giroud y te perdonarán por pensar que acabas de encontrarte con el mejor delantero de todos los tiempos.



¿Un control sedoso para sacar un balón alto con la izquierda, seguido de un remate raso con la derecha al siguiente toque? Listo. ¿Chilena acrobática? Más de una. ¿Volea escandalosa desde la frontal del área que de alguna manera encuentra la escuadra? Sin duda.



¿Quizás el mejor gol con patada de escorpión que el fútbol haya visto jamás? Solo Olivier Giroud.



Aun así, a pesar de todos sus increíbles goles con su club y su selección, y un palmarés repleto de trofeos, incluyendo el Mundial 2018 y la Liga de Campeones 2020-21, rara vez recibe el reconocimiento que realmente merece.

4. Alessandro Costacurta

Alessandro Costacurta | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Pregúntale a cualquiera que enumere a los mejores defensas de Italia y escucharás los nombres de siempre: Paolo Maldini, Franco Baresi, Fabio Cannavaro, Giorgio Chiellini, Alessandro Nesta, Leonardo Bonucci.



Muy pocos mencionarán a Alessandro Costacurta, y francamente, no entendemos por qué.



Costacurta fue, sin duda, uno de los centrales más destacados de su época. Dotado de un primer toque impecable, un excelente alcance de pase y una aguda percepción táctica, fue un pilar del AC Milan que dominó la Serie A y conquistó Europa con regularidad durante más de una década. Durante su etapa en Milán, ayudó a los Rossoneri a ganar siete títulos de liga y cinco Copas de Europa/Liga de Campeones.



Quizás su currículum internacional, comparativamente modesto, lo haya hecho desaparecer de la memoria colectiva, pero no se equivoquen: Costacurta fue tan bueno como muchos de los nombres defensivos "más importantes" que la gente recuerda con más facilidad, si no mejor en ciertos aspectos.

3. Juan Román Riquelme

Juan Román Riquelme | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

“Cuando tenemos el balón, tenemos al mejor jugador del mundo. Pero cuando lo perdemos, jugamos con 10”, dijo una vez el exentrenador del Barcelona, ​​Louis van Gaal, sobre el gran Juan Román Riquelme.



Quizás por eso a menudo se le ignora entre los mejores centrocampistas ofensivos de todos los tiempos. Riquelme no era un volante deslumbrante como Diego Maradona ni exhibía el atletismo de Zidane; en cambio, se basaba en la inteligencia, la visión y una técnica impecable.



Hay que ser especial para ser el ídolo de Lionel Messi, y Riquelme lo era precisamente.

2. Matt Le Tissier

Matt Le Tissier | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Matt Le Tissier brillaba desde el punto de penalti, como todos saben, pero era igual de excepcional en el juego abierto.



Aunque inglés, Le Tissier jugaba con un estilo claramente continental: el toque experto de un español sedoso (era el ídolo de Xavi, créanlo o no), el regate de un holandés elegante y la inteligencia de un mediocampista italiano experimentado. Excepcionalmente talentoso y técnicamente brillante, hacía cosas que la mayoría ni siquiera soñaría.



Había una razón por la que se le conocía como "Le God" en el Southampton, donde desarrolló toda su carrera como jugador.



Sin embargo, fuera de esa afición, rara vez recibe los elogios que tanto merecía, incluso con Inglaterra, con la que solo fue titular en un partido de clasificación para el Mundial contra Italia en 1997.

1. Kevin Keegan

Kevin Keegan | Mark Leech/Offside/GettyImages

Cuando la gente piensa en Kevin Keegan, inevitablemente imagina al hombre que casi guió al Newcastle United a la Premier League y que, como es bien sabido, despotricó contra el entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson: "Me encantaría que les ganáramos, me encantaría". Ya saben a qué me refiero.



Lo que a menudo se olvida es que, antes de todo eso, Keegan fue dos veces ganador del Balón de Oro. Eso es más que Zidane, más que Ronaldinho, más que Ruud Gullit, más que George Best.



En su mejor momento con el Liverpool y el Hamburgo a finales de los 70, Keegan era el mejor jugador del planeta, sin lugar a dudas: un centrocampista ofensivo sedoso que destrozaba a los rivales por diversión y marcaba con la regularidad de un delantero.



¿Saben qué nos encantaría? Nos encantaría que la gente recordara eso.

