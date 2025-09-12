Los 20 mejores futbolistas de la MLS en el EA Sports FC 26

EA Sports reveló a los 20 jugadores mejor calificados de la Major League Soccer en el próximo FC 26, que estará encabezado por el capitán y goleador del Inter Miami CF, Lionel Andrés Messi Cuccittini.

Como era de esperarse, el astro argentino se encuentra en la cima de la media de la máxima categoría norteamericana tras liderar al conjunto de las garzas a ser un equipo protagonista compitiendo en torneos internacionales y luchando en los primeros sitios por el campeonato doméstico.

Por lo tanto, a continuación, te mostramos a los 20 jugadores mejor valorados del campeonato estadounidense.

Soccer's stars.



These are the Top 26 rated players from @MLS in #FC26.



Pre-order now: https://t.co/H1VNE447bi — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 11, 2025

Los 20 jugadores mejor valorados de la MLS en EA Sports FC 26

Lionel Messi — Inter Miami, 86

Heung-Min Son — LAFC, 85

Rodrigo De Paul — Inter Miami, 84

Thomas Müller — Vancouver Whitecaps, 80

Sergio Busquets — Inter Miami, 80

Riqui Puig — LA Galaxy, 80

Luis Suárez — Inter Miami, 79

Marco Reus — Inter Miami, 79

Evander — Portland Timbers, 79

Emil Forsberg — New York Red Bulls, 79

Carles Gil — New England Revolution, 79

Denis Bouanga — LAFC, 79

Hany Mukhtar — Nashville SC, 79

Jordi Alba — Inter Miami, 78

Hirving Lozano — San Diego FC, 78

Aleksei Miranchuk — Atlanta United, 78

Ryan Gauld — Vancouver Whitecaps, 78

Anders Dreyer — San Diego FC, 77

Pep Biel — Charlotte FC, 77

Wilfried Zaha — Charlotte FC, 77

Algunas novedades generales y para la MLS en el EA Sports FC

El estadio de Inter Miami CF estará en el videojuego | Rich Storry/GettyImages

Ajustes en jugabilidad que también aplican para MLS

Mejor definición de la fatiga (stamina), que ahora influye más en el rendimiento físico y la visibilidad de cansancio al final de los partidos.

Mejoras en porteros, posicionamiento, animaciones, etc.

Estadios en la MLS