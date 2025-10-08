El fútbol mundial está lleno de talentos emergentes que prometen dominar el deporte en los próximos años.

A continuación, hemos hecho una selección de los 20 mejores jugadores jóvenes Sub-20 a los que vale la pena seguir en 2026 de cara a la Copa del Mundo en México, Canadá y Estados Unidos.

Estos diamantes en bruto destacan por su rendimiento actual, potencial y contribuciones en ligas top y/o partidos internacionales con goles, asistencias, así como una madurez táctica.

20. Julien Duranville

Julien Duranville | Michael Reaves/GettyImages

El belga de 19 años juega como extremo por ambas bandas y fue fichado desde 2023 por el BVB desde el Anderlecht de Bélgica. Es un jugador que ya está siendo llamado a representar a su selección. Aunque actualmente se está recuperando de una lesión.

19. Francesco Camarda

Francesco Camarda | Image Photo Agency/GettyImages

El centro delantero italiano de apenas 17 años ha sido un goleador de las selecciones nacionales inferiores, pertenece al Milan, pero fue cedido al Lecce con opción de compra, pero se guardaron la opción de recompra por si más adelante consigue repuntar.

18. Álvaro Montoro

Álvaro Montoro | Eurasia Sport Images/GettyImages

El plurifuncional enganche argentino fue fichado por el Botafogo de Brasil por más de 8 millones de dólares este verano, tiene mucha proyección a futuro. Se ele ve en Europa en unos años.

17. Vitor Reis

Vitor Reis | Alex Caparros/GettyImages

El defensa central brasileño de 19 años fue fichado por el Manchester City a cambio de 30 millones de euros, pero fue cedido una campaña al Girona.

16. Sverre Nypan

Sverre Nypan | Stu Forster/GettyImages

El atacante noruego de 18 años fue comprado por el Manchester City, pero está campaña fue cedido al Middlesbrough. Es una de las nuevas joyas del fútbol noruego que buscan tener su selección más exitosa.

15. Gilberto Mora

Gilberto Mora con la selección mexicana | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El mediocampista mexicano de solo 16 años está destinado a la grandeza, a su corta edad ya tiene más de 40 partidos en el campeonato mexicano de Primera División y ya es parte de la selección mexicana absoluta. De hecho, campeón de la Copa Oro 2025 siendo titular. Además, su club tiene la intención de que sea el fichaje más caro en la historia del fútbol mexicano, por lo que las expectativas son altas y no lo dejarán ir por menos de 20 millones de dólares.

14. Lucas Bergvall

Lucas Bergvall | Justin Setterfield/GettyImages

El mediocampista sueco de 19 años fue fichado por el Tottenham el año pasado y actualmente ya está tomando protagonismo y también en su selección, por lo que se espera bastante de él, el siguiente año.

13. Mikey Moore

Mikey Moore | Ian MacNicol/GettyImages

El joven extremo izquierdo de 18 años fue cedido al Rangers de Escocia del Tottenham para que pueda foguearse, el juvenil es un líder y fue capitán de la selección inglesa Sub-19. Valuado en 18 millones de euros regresaría a los Spurs tras el Mundial 2026.

12. Claudio Echeverri

Claudio Echeverri | Christof Koepsel/GettyImages

El 'Diablito' fue comprado por el Manchester City procedente de River, pero esta temporada fue cedido al Bayer Leverkusen, por lo que llegar a Inglaterra tras el Mundial 2026.

11. Jorrel Hato

Jorrel Hato | Robin Jones/GettyImages

El lateral izquierdo neerlandés surgió de la cantera del Ajax y recientemente fue uno de los nuevos fichajes del Chelsea y ha comenzado a tener sus primeros minutos, por lo que tiene una gran proyección a futuro con apenas 19 años.

10. Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi | Soccrates Images/GettyImages

El mediocampista defensivo del Lille de 18 años ya está en la mira de varios grandes de Europa, el jugador de origen marroquí surgió de la cantera del Lille y ha jugado enselecciones menores con Francia.

9. Rodrigo Mora

Rodrigo Mora | Octavio Passos/GettyImages

El engancha portugués de 18 años surgió de la cantera del Porto y ya está valorado en más de 40 millones de euros, es una de las promesas del fútbol de Portugal.

8. Geovany Quenda

Geovany Quenda será jugador del Chelsea | Gualter Fatia/GettyImages

El extremo portugués de 18 años fue transferido a Chelsea desde Sporting CP para final de la presente temporada. Puede ser una de las novedades de Portugal en el Mundial 2026.

7. Archie Gray

Archie Gray | Mike Hewitt/GettyImages

El plurifuncional lateral derecho inglés de 19 años es canterano del Leeds United y este verano fue fichado por el Tottenham a cambio de más de 41 millones de euros. Viene de una dinastía futbolística siendo el cuarto miembro de su generación jugando en la Primera División de Inglaterra.

6. Myles Lewis-Skelly

Myles Lewis-Skelly | James Gill - Danehouse/GettyImages

El lateral izquierdo inglés surgió del Arsenal y está valuado en 45 millones de euros, además, ya es un jugador que está siendo considerado por Arteta, por lo que el siguiente año puede que asista al Mundail 2026.

5. Ethan Nwaneri

Ethan Nwaneri | Visionhaus/GettyImages

El polivalente enganche inglés del Arsenal es una de las nuevas joyas del fútbol europeo, ya brilló en las inferiores internacionales y está valorado en 55 millones de euros.

4. Pau Cubarsí

Pau Cubarsí | Pedro Salado/GettyImages

Otra de las joyas de la canterano del Barcelona, el central español tiene un par de años siendo titular en el club y apenas tiene 18 años, será un elemento fundamental para España en el Mundial 2026.

3. Kendry Páez

Kendry Páez con el RC Strasbourg Alsace | Franco Arland/GettyImages

El plurifuncional mediocampista ofensivo ecuatoriano de 18 años fue fichado por el Chelsea hasta 2033, pero fue cedido una temporada al Estrasburgo de Francia, previo al Mundial 2026.

2. Estêvão Willian

Estêvão Willian con Chelsea | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Brilló en el Mundial de Clubes 2025 con Palmeiras frente a su actual club el Chelsea, el polivalente extremo brasileño de 18 años fue fichado gasta 2033 y es una de las joyas a seguir en 2026.

1. Lamine Yamal

Lamine Yamal es figura del FC Barcelona desde los 16 años | David Ramos/GettyImages

La estrella del Barcelona tiene dos años destacando en Europa con 18 años recién cumplidos, figura en el club y con la selección de España. Viene de ser dos veces ganador del Trofeo Kopa y segundo lugar en el Balón de Oro 2025. Para 2026 se espera que vuelva a estar en la terna por ese galardón y sea clave para el Mundial 2026 con La Roja.