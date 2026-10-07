Los 25 mejores agentes libres para el modo carrera del EA Sports FC 27
Estos son los agentes libres que más interesan para el Modo Carrera del EA Sports FC 27.
Giorgian De Arrascaeta es un mediocentro ofensivo creativo, excelente para jugar entre líneas, filtrar pases y generar ocasiones. Además, puede jugar como MC, MI o incluso segundo delantero. Es ideal para clubes que necesitan un creador titular desde la primera temporada.
José Manuel López es el mejor delantero de en rendimiento y edad. Su gran ventaja es que todavía tiene margen para crecer hasta 82 de media. Es una opción muy interesante si tu equipo necesita un '9' titular sin pagar traspaso. Ideal para equipos de presupuesto medio que necesitan goles inmediatamente pero también quieren desarrollo.
Lucas Paquetá tiene capacidad para conducir, asociarse y jugar entre líneas lo hace especialmente útil en un equipo que necesita un jugador creativo y muy versátil pudiendo jugar como MCO/MC/MI/MD/ED.
El colombiano de 33 años, Jhon Córdoba, es el fichaje para ganar rendimiento inmediato. No tiene crecimiento, pero su 79 de media es bastante útil para un club que necesite un delantero potente desde el primer día.
El brasileño Hugo Souza es el fichaje que se buscaría si el principal problema está bajo los tres palos. Lo más interesante es que parte de 78 y puede llegar a 83, por lo que no es simplemente un veterano para cubrir una posición durante una temporada. Esto para clubes que necesitan un portero titular sin gastar dinero en traspaso.
Los 25 mejores agentes libres del EA Sports FC 27
Jugador
Edad
Rating
Potencial
País
Posición
Giorgian De Arrascaeta
32
83
83
Uruguay
CAM CM LM ST CDM
José Manuel López
25
79
82
Argentina
ST
Lucas Paquetá
28
79
82
Brasil
CAM LM RM CM LW RW
Jhon Córdoba
33
79
79
Colombia
ST
Hugo Souza
27
78
83
Brasil
GK
Luiz Henrique
25
78
81
Brasil
RM RW LM LW
Akram Afif
29
78
78
Qatar
LW CAM ST LM
Jorge Carrascal
28
78
78
Colombia
CAM LM RM ST
Gustavo Gómez
33
78
78
Paraguay
CB
Jhon Arias
28
77
80
Colombia
RM LW RW LM
Sergio Rochet
33
77
78
Uruguay
GK
Breel Embolo
29
77
78
Suiza
ST
Alexander Djiku
31
77
79
Ghana
CB CDM
Douglas Santos
32
77
77
Brasil
LB LM
André Carrillo
35
77
80
Perú
CAM CM RW CDM RM
Toni Fruk
25
77
80
Croacia
CAM ST CM
Joaquín Piquerez
27
76
80
Uruguay
LB LM LW
Nicolás De la Cruz
29
76
78
Uruguay
CM RM CDM RW
César Montes
29
76
79
México
CB
Gabriel Ávalos
35
76
76
Paraguay
ST
Leonardo Pereira
30
76
77
Brasil
ST
Luis Chávez
30
76
79
México
CM CDM
Guillermo Varela
33
76
76
Uruguay
RB RM
Juan Fernando Quintero
33
76
80
Colombia
CAM RM CM RW
Alex Sandro
35
76
86
Brasil
LB CB LM
Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.