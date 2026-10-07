Los 25 mejores agentes libres para el modo carrera del EA Sports FC 27

Estos son los agentes libres que más interesan para el Modo Carrera del EA Sports FC 27.

Giorgian De Arrascaeta es un mediocentro ofensivo creativo, excelente para jugar entre líneas, filtrar pases y generar ocasiones. Además, puede jugar como MC, MI o incluso segundo delantero. Es ideal para clubes que necesitan un creador titular desde la primera temporada.

Flamengo v Independiente del Valle - Copa CONMEBOL Libertadores | Buda Mendes/GettyImages

José Manuel López es el mejor delantero de en rendimiento y edad. Su gran ventaja es que todavía tiene margen para crecer hasta 82 de media. Es una opción muy interesante si tu equipo necesita un '9' titular sin pagar traspaso. Ideal para equipos de presupuesto medio que necesitan goles inmediatamente pero también quieren desarrollo.

Lucas Paquetá tiene capacidad para conducir, asociarse y jugar entre líneas lo hace especialmente útil en un equipo que necesita un jugador creativo y muy versátil pudiendo jugar como MCO/MC/MI/MD/ED.

El colombiano de 33 años, Jhon Córdoba, es el fichaje para ganar rendimiento inmediato. No tiene crecimiento, pero su 79 de media es bastante útil para un club que necesite un delantero potente desde el primer día.

El brasileño Hugo Souza es el fichaje que se buscaría si el principal problema está bajo los tres palos. Lo más interesante es que parte de 78 y puede llegar a 83, por lo que no es simplemente un veterano para cubrir una posición durante una temporada. Esto para clubes que necesitan un portero titular sin gastar dinero en traspaso.

Los 25 mejores agentes libres del EA Sports FC 27

Jugador Edad Rating Potencial País Posición Giorgian De Arrascaeta 32 83 83 Uruguay CAM CM LM ST CDM José Manuel López 25 79 82 Argentina ST Lucas Paquetá 28 79 82 Brasil CAM LM RM CM LW RW



Jhon Córdoba 33 79 79 Colombia ST Hugo Souza 27 78 83 Brasil GK Luiz Henrique 25 78 81 Brasil RM RW LM LW Akram Afif 29 78 78 Qatar LW CAM ST LM Jorge Carrascal 28 78 78 Colombia CAM LM RM ST Gustavo Gómez 33 78 78 Paraguay CB Jhon Arias 28 77 80 Colombia RM LW RW LM Sergio Rochet 33 77 78 Uruguay GK Breel Embolo 29 77 78 Suiza ST Alexander Djiku 31 77 79 Ghana CB CDM Douglas Santos 32 77 77 Brasil LB LM André Carrillo 35 77 80 Perú CAM CM RW CDM RM Toni Fruk 25 77 80 Croacia CAM ST CM Joaquín Piquerez 27 76 80 Uruguay LB LM LW Nicolás De la Cruz 29 76 78 Uruguay CM RM CDM RW César Montes 29 76 79 México CB Gabriel Ávalos

35 76 76 Paraguay ST Leonardo Pereira 30 76 77 Brasil ST Luis Chávez 30 76 79 México CM CDM Guillermo Varela 33 76 76 Uruguay RB RM Juan Fernando Quintero 33 76 80 Colombia CAM RM CM RW Alex Sandro 35 76 86 Brasil LB CB LM