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Sports Illustrated

Los 25 mejores agentes libres para el modo carrera del EA Sports FC 27

El polivalente atacante uruguayo Giorgian De Arrascaeta encabeza la lista
Benjamín Guerra|
Giorgian De Arrascaeta es considerado el mejor agente libre del mundo según EA FC 27
Giorgian De Arrascaeta es considerado el mejor agente libre del mundo según EA FC 27 | Ruano Carneiro/GettyImages

Estos son los agentes libres que más interesan para el Modo Carrera del EA Sports FC 27.

Giorgian De Arrascaeta es un mediocentro ofensivo creativo, excelente para jugar entre líneas, filtrar pases y generar ocasiones. Además, puede jugar como MC, MI o incluso segundo delantero. Es ideal para clubes que necesitan un creador titular desde la primera temporada.

Giorgian de Arrascaeta
Flamengo v Independiente del Valle - Copa CONMEBOL Libertadores | Buda Mendes/GettyImages

José Manuel López es el mejor delantero de en rendimiento y edad. Su gran ventaja es que todavía tiene margen para crecer hasta 82 de media. Es una opción muy interesante si tu equipo necesita un '9' titular sin pagar traspaso. Ideal para equipos de presupuesto medio que necesitan goles inmediatamente pero también quieren desarrollo.

Lucas Paquetá tiene capacidad para conducir, asociarse y jugar entre líneas lo hace especialmente útil en un equipo que necesita un jugador creativo y muy versátil pudiendo jugar como MCO/MC/MI/MD/ED.

El colombiano de 33 años, Jhon Córdoba, es el fichaje para ganar rendimiento inmediato. No tiene crecimiento, pero su 79 de media es bastante útil para un club que necesite un delantero potente desde el primer día.

El brasileño Hugo Souza es el fichaje que se buscaría si el principal problema está bajo los tres palos. Lo más interesante es que parte de 78 y puede llegar a 83, por lo que no es simplemente un veterano para cubrir una posición durante una temporada. Esto para clubes que necesitan un portero titular sin gastar dinero en traspaso.

Los 25 mejores agentes libres del EA Sports FC 27

Jugador

Edad

Rating

Potencial

País

Posición

Giorgian De Arrascaeta

32

83

83

Uruguay

CAM CM LM ST CDM

José Manuel López

25

79

82

Argentina

ST

Lucas Paquetá

28

79

82

Brasil

CAM LM RM CM LW RW

Jhon Córdoba

33

79

79

Colombia

ST

Hugo Souza

27

78

83

Brasil

GK

Luiz Henrique

25

78

81

Brasil

RM RW LM LW

Akram Afif

29

78

78

Qatar

LW CAM ST LM

Jorge Carrascal

28

78

78

Colombia

CAM LM RM ST

Gustavo Gómez

33

78

78

Paraguay

CB

Jhon Arias

28

77

80

Colombia

RM LW RW LM

Sergio Rochet

33

77

78

Uruguay

GK

Breel Embolo

29

77

78

Suiza

ST

Alexander Djiku

31

77

79

Ghana

CB CDM

Douglas Santos

32

77

77

Brasil

LB LM

André Carrillo

35

77

80

Perú

CAM CM RW CDM RM

Toni Fruk

25

77

80

Croacia

CAM ST CM

Joaquín Piquerez

27

76

80

Uruguay

LB LM LW

Nicolás De la Cruz

29

76

78

Uruguay

CM RM CDM RW

César Montes

29

76

79

México

CB

Gabriel Ávalos

35

76

76

Paraguay

ST

Leonardo Pereira

30

76

77

Brasil

ST

Luis Chávez

30

76

79

México

CM CDM

Guillermo Varela

33

76

76

Uruguay

RB RM

Juan Fernando Quintero

33

76

80

Colombia

CAM RM CM RW

Alex Sandro

35

76

86

Brasil

LB CB LM

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.

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