Durante mucho tiempo, el fútbol en Estados Unidos vivió a la sombra de otros deportes muchísimo más arraigados en su cultura. Pero con el crecimiento del deporte en el país y un interés cada vez mayor del público, las cosas empezaron a cambiar. Mejor infraestructura, ligas más competitivas y, sobre todo, una formación de jugadores cada vez más completa. Y ese desarrollo empezó a reflejarse no solo a nivel selección, sino también en la exportación de talento.

Hoy ya no sorprende ver futbolistas estadounidenses compitiendo y destacándose en algunas de las ligas más exigentes del mundo. El salto de calidad es tangible y la evolución no se detiene. En ese camino, hubo nombres que marcaron un antes y un después y sirvieron de ejemplo para las jóvenes generaciones.

Los 25 mejores futbolistas de Estados Unidos en la historia - rankeados

25. Bruce Murray

Bruce Murray | Shaun Botterill/GettyImages

Uno de los delanteros más importantes de Estados Unidos a fines de los años 80 y comienzos de los 90. Surgido en la Universidad de Clemson, dio el salto rápido a la selección y se transformó en uno de sus referentes ofensivos en una etapa con pocos nombres consolidados en ataque.



Con la selección disputó 85 partidos y marcó 21 goles, cifras que lo ubicaron durante años entre los máximos goleadores históricos del equipo. Jugó los Mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, formando parte de dos momentos icónicos del seleccionado.

24. Timothy Weah

USA v Wales: Group B - FIFA World Cup Qatar 2022 | Simon M Bruty/GettyImages

Delantero versátil, rápido y con facilidad para moverse por todo el frente de ataque, Timothy Weah creció bajo una lupa constante. Hijo de George Weah, uno de los grandes nombres del fútbol africano, siguió el mismo camino de su padre y hasta ocupó la misma posición, lo que inevitablemente generó comparaciones desde muy joven. Esa carga de expectativas lo acompañó en sus primeros pasos, especialmente cuando debutó con apenas 17 años en el primer equipo del Paris Saint-Germain, donde mostró destellos de su potencial.



Tras su etapa inicial en Francia, fue encontrando continuidad en Europa con pasos por el Lille OSC —donde formó parte del equipo campeón de la Ligue 1— y luego en la Serie A, consolidándose en la Juventus. Con la selección de Estados Unidos lleva disputados 49 encuentros en los que anotó 7 goles, entre ellos uno en el debut en la Copa del Mundo de Qatar 2022 ante Gales.

23. Kasey Keller

Germany V Usa, FIFA World Cup Finals 1998 Group F | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Referencia absoluta en el arco de Estados Unidos en una época en la que el país todavía buscaba su lugar en el plano internacional. Surgido en la Universidad de Portland, dio el salto a Europa a comienzos de los 90 y construyó una carrera extensa en ligas competitivas, con pasos por Millwall, Leicester City, Rayo Vallecano, Tottenham y Borussia Mönchengladbach. Fue el primer arquero estadounidense en sostenerse durante tanto tiempo en el fútbol europeo.



Con la selección acumuló 102 partidos internacionales y formó parte de cuatro Copas del Mundo (1990, 1998, 2002 y 2006). Su pelea por el puesto con Brad Friedel elevó el nivel del arco estadounidense.

22. DeAndre Yedlin

TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH49-NED-USA | ALBERTO PIZZOLI/GettyImages

Una de las caras más reconocibles de la selección estadounidense de los últimos años. Su velocidad y su capacidad para recorrer toda la banda derecha lo convirtieron en uno de los referentes y le permitieron dar el salto a Europa tras el Mundial 2014. Allí pasó por Tottenham Hotspur y, principalmente, el Newcastle United, donde logró continuidad en la Premier League, además de experiencias en Turquía con el Galatasaray y luego en el Inter Miami de la MLS.



Con la selección superó los 80 encuentros, aunque llamativamente aún no ha marcado. Además de Brasil 2014, también formó parte del plantel mundialista en Qatar 2022, alcanzando los octavos de final en ambas ocasiones.

21. Steve Cherundolo

Jamaica v United States - World Cup Qualifer | Jamie Sabau/GettyImages

Este confiable lateral derecho desarrolló prácticamente toda su carrera en el Hannover 96, donde jugó durante más de 15 años y superó los 350 partidos oficiales. Un verdadero 'One club man'. Fue capitán del equipo y uno de los pocos futbolistas estadounidenses de su generación que logró sostenerse tanto tiempo en una liga top como la Bundesliga, incluso sin pasar por la MLS.



Con la selección de Estados Unidos disputó 87 partidos y participó en tres Copas del Mundo (2002, 2006 y 2010). Con técnicos distintos y en contextos muy diferentes, se adueñó del puesto. No era un jugador llamativo, pero sí muy fiable en lo defensivo, ordenado para ubicarse y con criterio para sumarse al ataque sin desordenar al equipo.

20. Marcelo Balboa

Marcelo Balboa | Mike Powell/GettyImages

Nacido en Chicago y de padres argentinos, fue uno de los nombres fuertes de aquella selección de Estados Unidos que empezó a ganar visibilidad a comienzos de los 90, en paralelo con el crecimiento del fútbol en el país. Defensor con personalidad, presencia física y facilidad para sumarse al ataque, fue parte de esa camada que sentó las bases de lo que vendría después. Su carrera a nivel clubes tuvo un recorrido particular, con paso por el León de México y luego como uno de los primeros referentes de la MLS, especialmente en Colorado Rapids, donde se convirtió en una cara reconocible de la liga en sus primeros años.



Con la selección disputó 127 partidos y marcó 13 goles. Jugó tres Copas del Mundo consecutivas (1990, 1994 y 1998) y fue uno de los líderes de un equipo que empezó a competir con mayor seriedad a nivel internacional. Incluso ganó el premio a Futbolista del Año en Estados Unidos en 1994, en pleno auge del deporte tras el Mundial organizado en su país.

19. Tyler Adams

Netherlands v USA: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022 | Brad Smith/ISI Photos/GettyImages

Mediocampista de gran recorrido, intenso en la recuperación y con una lectura táctica que le permite ordenar al equipo, representa a la nueva generación del fútbol estadounidense. Nació en Estados Unidos, pero a diferencia de muchos de sus compatriotas, no hizo carrera prolongada en la liga local. Debutó muy joven en New York Red Bulls y rápidamente dio el salto a Europa, donde pasó por RB Leipzig y luego por el Leeds United, antes de consolidarse en la Premier League con el Bournemouth.



Con la selección dio el salto en 2017 y se transformó en una pieza central en pocos años. Fue capitán en el Mundial de Qatar 2022, siendo además el más joven en llevar la cinta para Estados Unidos en una Copa del Mundo desde 1950.

18. Carlos Bocanegra

Italy v USA - The FIFA World Cup 2006 | Simon M Bruty/GettyImages

Fue uno de los nombres más importantes de Estados Unidos en los 2000. Surgido en UCLA, dio el salto a la MLS con Chicago Fire, donde rápidamente se hizo notar y fue elegido Novato del Año y Mejor Defensor, antes de emigrar a Europa. En el viejo continente tuvo un recorrido sólido, especialmente en el Fulham de Inglaterra, donde incluso llevó la cinta de capitán, además de pasos por Rennes, Rangers y Racing de Santander. En 2013 fue incluido en el once ideal histórico de la selección estadounidense elaborado por la federación.



Con la selección disputó 110 partidos y marcó 14 goles, una cifra importante para un defensor. Debutó en 2001 y con el tiempo se convirtió en capitán y referente del grupo durante varios años. Fue parte de los Mundiales de 2006 y 2010, siendo titular en ambos torneos, y también integró el equipo que logró una histórica victoria ante España en la Copa Confederaciones 2009.

17. Tab Ramos

Brazil V United States, FIFA World Cup Finals Round Of 16 | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

A Ramos se lo recuerda principalmente por el brutal codazo que le propinó Leonardo en el Mundial 1994 que le provocó una fractura de cráneo y puso en riesgo su vida. Sin embargo, reducir su historia a ese episodio sería injusto. Fue uno de los futbolistas más talentosos que tuvo el país en los 90, un mediocampista técnico, con buena conducción y personalidad para asumir el juego en un contexto en el que Estados Unidos todavía estaba dando sus primeros pasos en la élite.



Nacido en Uruguay y criado desde chico en Estados Unidos, desarrolló buena parte de su carrera en Europa, con pasos por Figueres y Real Betis, donde logró un ascenso a Primera División antes de que aquella lesión frenara su crecimiento. También jugó en Tigres y fue uno de los primeros nombres importantes de la MLS con los MetroStars. Con la selección disputó 81 partidos y tres Copas del Mundo (1990, 1994 y 1998).

16. Weston McKennie

Netherlands v USA: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022 | Brad Smith/ISI Photos/GettyImages

Nacido en Estados Unidos pero formado íntegramente fuera del país (su padre era un piloto de la Fuerza Aérea con base en Alemania), nunca llegó a jugar en la MLS. Su desarrollo se dio en la cantera del Schalke 04, donde debutó en la Bundesliga y empezó a llamar la atención por su despliegue físico y su versatilidad en el mediocampo. En 2020 dio el salto a un gigante como lo es la Juventus, donde ya lleva jugados más de 160 partidos.



Con la selección superó los 60 encuentros, en los que anotó 12 goles, siendo parte del recambio generacional que tomó protagonismo en los últimos años. Con su velocidad con el balón y su desequilibrio en el uno a uno, es uno de los nombres que simbolizan esta nueva camada de futbolistas estadounidenses a los que ya a nadie llama la atención viéndolos jugar en la elite europea.

15. Jozy Altidore

Panama v United States - FIFA 2018 World Cup Qualifier | Sam Greenwood/GettyImages

Este delantero de imponente físico no era un jugador de gran movilidad, pero un dolor de cabeza para cualquier defensor en el mano a mano. Con su potencia y su capacidad para jugar de espaldas, complicaba a cualquiera.



Disputó 115 partidos y marcó 42 goles en el seleccionado, ubicándose entre los máximos goleadores históricos del equipo. Jugó los Mundiales de 2010 y 2014 y fue durante varios años la principal referencia ofensiva del equipo. A nivel de clubes, surgió en el New York Red Bulls y rápidamente dio el salto a Europa, con pasos por el Villarreal y el Hull City, aunque su mejor etapa la tuvo en el AZ Alkmaar, donde marcó 39 goles en liga en dos temporadas. También tuvo un breve paso por el Sunderland inglés y ya en el final de su carrera encontró estabilidad en el Toronto FC, donde fue parte del equipo campeón de la MLS en 2017.

14. Jermaine Jones

St. Vincent and the Grenadines v USA | Dilip Vishwanat/GettyImages

Nacido en Alemania, hizo toda su formación y gran parte de su carrera en el fútbol europeo antes de decidir representar a Estados Unidos a nivel internacional. Surgió en el Eintracht Frankfurt y luego pasó por equipos como el Bayer Leverkusen y, sobre todo, el Schalke 04, donde tuvo sus mejores años y llegó a competir en la Champions League. Más adelante sumó una experiencia en la Premier League con el Blackburn Rovers y cerró su carrera en la MLS, con pasos por New England Revolution, Colorado Rapids y LA Galaxy.





Mediocampista de altísima intensidad, fuerte en la marca y con una fuerte personalidad que lo llevaba a jugar al límite, en Brasil 2014 dejó una de las imágenes más recordadas de su carrera con el gol ante Portugal en el empate durante la fase de grupos. Con la selección estadounidense disputó 69 partidos y anotó 4 tantos.

13. Alexi Lalas

FIFA World Cup 1994 | Mark Leech/Offside/GettyImages

Una de las caras más reconocibles del fútbol estadounidense en los años 90. Saltó a la fama en el Mundial de 1994, no solo por su rendimiento como defensor titular en todos los partidos del equipo, sino también por una imagen poco habitual para la época, con pelo largo y barba, más cercana a un rockstar que a un futbolista. Ese torneo lo puso en el mapa y abrió el camino para que diera el salto a Europa, donde fichó por el Calcio Padova, convirtiéndose en el primer estadounidense en jugar en la Serie A italiana.



Con la selección disputó 96 partidos y marcó 9 goles, formando parte de los Mundiales de 1994 y 1998, además de los Juegos Olímpicos de 1992 y 1996. Luego de su experiencia en Italia, desarrolló buena parte de su carrera en la MLS, con pasos por New England Revolution, MetroStars y LA Galaxy, donde ganó títulos en el tramo final de su carrera.

12. Michael Bradley

United States V Costa Rica | Tim Clayton/GettyImages

Hijo del histórico entrenador Bob Bradley, construyó una

sólida carrera tanto en Europa como en la MLS. Tras formarse en el MetroStars, dio el salto al fútbol europeo, convirtiéndose en el jugador más joven de la MLS en ser vendido a un equipo extranjero al llegar al Heerenveen holandés. Luego siguieron pasos por Borussia Mönchengladbach, Aston Villa, Chievo Verona y la Roma, donde llegó a disputar competiciones europeas. Ya en el tramo final de su carrera regresó a Estados Unidos para convertirse en uno de los referentes del Toronto FC, donde fue capitán y pieza central durante varios años.



Con la selección disputó más de 150 partidos y participó en dos Copas del Mundo (2010 y 2014). Un mediocampista completo, con la personalidad para hacerse cargo del manejo de la pelota y una gran capacidad para aparecer en ataque cuando la jugada lo pedía.

11. Brad Friedel

Soccer -FIFA World Cup 2002 - Group D - Republic Of Korea v USA | Tony Marshall - EMPICS/GettyImages

Surgido en la Universidad de UCLA, dio el salto a Europa en los años 90 y, tras un breve paso por el Liverpool, encontró continuidad y reconocimiento en la Premier League defendiendo los colores de Blackburn Rovers, Aston Villa y más tarde Tottenham Hotspur. Su regularidad fue realmente notable, llegando a disputar más de 300 partidos consecutivos en la liga inglesa



Con la selección acumuló 82 partidos internacionales y fue titular en tres Copas del Mundo (1994, 1998 y 2002). Su actuación en Corea-Japón 2002 fue determinante para que el equipo alcanzara los cuartos de final, incluyendo un penal atajado ante Corea del Sur en fase de grupos.

10. Eddie Pope

Italy V Usa, FIFA World Cup Finals 2006 Group E | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

No por nada fue incluido en el once ideal de la historia de la selección de los Estados Unidos, anunciado por la misma Federación en el año 2013.

Fue uno de los defensores más confiables que tuvo Estados Unidos a fines de los 90' y década del 2000. Disputó 82 partidos con la selección y formó parte de los Mundiales de 1998, 2002 y 2006. En Corea-Japón 2002 tuvo un papel central en el equipo que alcanzó los cuartos de final.



A nivel clubes se convirtió en un ícono del D.C. United, equipo que dominó los primeros años de la MLS. También pasó por MetroStars y acabó su carrera en el Real Salt Lake.

9. Eric Wynalda

Usa V Colombia, FIFA World Cup Finals Group A | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Este gran delantero que brilló en la década del ‘90 y principios de los 2000 tiene el récord de haber marcado el primer gol en la historia de la MLS. Hasta 2008 ostentó el lugar de máximo goleador de la selección de Estados Unidos, aunque también quedó marcado por haber sido el primer expulsado del equipo en una Copa del Mundo, en Italia 1990. Anotó un tanto en el Mundial de 1994 y tuvo una destacada actuación en la Copa América 1995, donde convirtió tres goles.



Disputó 106 partidos internacionales y marcó 34 goles, siendo durante años la principal referencia ofensiva del equipo. Su carrera en clubes tuvo un fuerte vínculo con Alemania, donde jugó en el 1. FC Saarbrücken, el VfL Bochum y el Karlsruher SC. Un jugador técnico, con buena pegada, personalidad y juego aéreo, protagonista de una etapa en la que Estados Unidos empezaba a ganar presencia en el escenario mundial.

8. DaMarcus Beasley

USA V Czech Republic, FIFA World Cup Finals 2006 Group E | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Comenzó siendo un veloz extremo en sus inicios, pero su versatilidad lo llevó a reconvertirse en un jugador capaz de adaptarse a cualquier posición, incluso lateral. Alcanzó el pico de su carrera en el PSV, donde llegó a disputar una semifinal de Champions League. También jugó en clubes como Manchester City, Rangers, Hannover 96, Puebla y Houston Dynamo, donde terminó retirándose.



Con la selección acumuló 126 partidos y 17 goles, y dejó una marca difícil de igualar: disputó cuatro Copas del Mundo (2002, 2006, 2010 y 2014), siendo el primer estadounidense en hacerlo. Ganó cuatro Copas de Oro y fue parte del equipo que alcanzó los cuartos de final en 2002.

7. Cobi Jones

Honduras v USA X | Doug Pensinger/GettyImages

Pese a que se retiró en 2007, sigue siendo al día de hoy el jugador con más presencias en la historia de la selección de Estados Unidos, con 164 partidos en los que aportó 5 goles. Disputó los Mundiales de 1994, 1998 y 2002, ganó la Copa de Oro en 2002 y también formó parte del equipo olímpico en Barcelona 1992. Fue un testigo privilegiado y un impulsor del crecimiento del deporte en el país.



A nivel de clubes tuvo un recorrido poco habitual para un futbolista estadounidense de su época. Pasó por el Coventry City en la Premier League y también jugó en Brasil con el Vasco da Gama, un destino inusual para un jugador estadounidense. Sin embargo, su nombre quedó definitivamente ligado al LA Galaxy, donde se convirtió en un emblema.

6. Claudio Reyna

Italy V Usa, FIFA World Cup Finals 2006 Group E | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Fue uno de los primeros mediocampistas estadounidenses en consolidarse en Europa. Surgido en la Universidad de Virginia, dio el salto al Bayer Leverkusen y luego tuvo pasos importantes por el Wolfsburgo y el Rangers escocés, donde fue capitán y ganó títulos locales. También tuvo un buen paso por el Sunderland y el Manchester City de la Premier, siempre con la misma regularidad.



Con la selección de Estados Unidos disputó 114 partidos y jugó cuatro Copas del Mundo (1994, 1998, 2002 y 2006). Fue el capitán en Alemania 2006 y una pieza central en el equipo que alcanzó los cuartos de final en Corea-Japón 2002.



5. Brian McBride

Italy v USA - The FIFA World Cup 2006 | Simon M Bruty/GettyImages

Fue el nueve de referencia de los Estados Unidos durante varios años, en una etapa en la que el equipo empezó a competir de igual a igual con selecciones más fuertes. Con 30 goles en 98 partidos con el seleccionado, es el 6° máximo goleadr histórico. Jugó los Mundiales de 1998, 2002 y 2006, siendo determinante en la campaña de Corea-Japón en la que el equipo alcanzó un histórico 8° puesto.



En Europa brilló en el Fulham, donde llegó a anotar 33 goles a lo largo de 4 temporadas

4. Tim Howard

United States v Costa Rica | Win McNamee/GettyImages

Para muchos, el mejor arquero que ha dado Estados Unidos. Su carrera en Europa lo puso en la élite durante años. Tras un breve paso por Manchester United donde cosechó tres títulos, se asentó definitivamente en el Everton, club en el que fue titular durante casi una década y donde alcanzó su nivel más alto.



Con la selección disputó 121 partidos y fue titular en los Mundiales de 2010 y 2014, además de integrar el plantel en 2006. Su actuación ante Bélgica en los octavos de final de Brasil 2014 con 16 atajadas quedó como una de las más impactantes en la historia del torneo. También fue protagonista en varias Copas de Oro, alzando las de 2010 y 2017.

3. Christian Pulisic

Iran v USA: Group B - FIFA World Cup Qatar 2022 | Simon M Bruty/GettyImages

Es el nombre que mejor representa el presente del fútbol estadounidense. Formado en las inferiores del Borussia Dortmund, club que lo descubrió en su Pensilvania natal con solo 16 años, irrumpió muy joven en el primer equipo y rápidamente llamó la atención por su desparpajo para encarar y su facilidad para jugar en espacios reducidos. Años después dio el salto al Chelsea, siendo una de las figuras del equipo que alzó la Champions League 2021. Hoy se encuentra liderando a un Milán que busca recuperar su grandeza.



Con la selección jugó el Mundial de Qatar 2022 y desde hace años tiene asumido el rol de líder, tanto dentro como fuera de la cancha. Un jugador distinto en el uno contra uno, capaz de romper una defensa cerrada y con un primer toque con el que ya crea diferencias.

2. Clint Dempsey

Clint Dempsey | Howard Smith/ISI Photos/GettyImages

Junto a Landon Donovan, el máximo goleador de la historia del seleccionado con 57 goles en 141 partidos. Disputó tres Copa del Mundo y es el único jugador estadounidense que logró marcar en cada una de ellas.



Mediocampista completo que también podía llegar a jugar como mediapunta o incluso como delantero, se mantuvo en la elite europea durante 8 temporadas en las que alternó el Fulham con el Tottenham. Formado en New England Revolution, acabó su carrera a lo grande en el Seattle Sounders.

1. Landon Donovan

Trinidad and Tobago v United States FIFA 2010 World Cup Qualifier | Jonathan Daniel/GettyImages

El ícono más grande que ha dado el fútbol de los Estados Unidos. Con 57 goles en 157 partidos, es junto a Clint Dempsey el máximo anotador del seleccionado. Fue la primera estrella internacional, el primero en salir a jugar en las grandes ligas europeas, llegando a ponerse la camiseta del Bayern Múnich y del Everton.



Símbolo de Los Ángeles Galaxy, formó parte de los planteles mundialistas de Corea-Japón 2002 (elegido como el mejor jugador joven de la Copa), Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, donde en el último partido de la fase de grupos le anotó un agónico tanto a Argelia que le permitió al equipo quedar primera y avanzar a la siguiente fase.



Ganador de 4 Copas de Oro, futbolista del año de la MLS en innumerables ocasiones, nadie le ha dado más al fútbol yanqui que Landon Donovan.