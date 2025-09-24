Los 25 mejores futbolistas de la Serie A en el EA Sports FC 26
El videojuego EA Sports FC 26 saldrá a la venta este 26 de septiembre. Esta es la tercera entrega de la serie y contará con innovaciones en el juego, nuevas animaciones y mecánicas, además de una inteligencia artificial mejorada y modos de juego con mejoras.
El videojuego de futbol más popular cuenta con las licencias de la UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Copa Libertadores, Premier League, Bundesliga, LaLiga, la Serie A, entre otras competencias.
A continuación te presentamos los 15 futbolistas mejor evaluados de todo el futbol italiano.
Nombre
Club
Posición
Edad
País
Rating
Lautaro Martínez
Lombardia FC
DC
28
Argentina
88
Alessandro Bastoni
Lombardia FC
DFC
26
Italia
87
Kevin De Bruyne
SSC Napoli
MC
34
Bélgica
87
Yann Sommer
Lombardia FC
PO
36
Suiza
87
Mike Maignan
Milano FC
PO
30
Francia
87
Nicolo Barella
Lombardia FC
MC
28
Italia
87
Paulo Dybala
AS Roma
DC
31
Argentina
86
Hakan Calhanoglu
Lombardia FC
MCD
31
Turquía
86
Federico Dimarco
Lombardia FC
DFI
27
Italia
85
Scott McTominay
SSC Napoli
MC
28
Escocia
85
Marcus Thuram
Lombardia FC
DC
28
Francia
85
David De Gea
Fiorentina
PO
34
España
85
Bremer
Juventus
DFC
28
Brasil
85
Denzel Dumfires
Lombardia FC
LD
29
Países Bajos
84
Mattia Zaccagni
Latium
MI
30
Italia
84
El futbolista más vailioso del Calcio para esta edición del EA Sports FC es el argentino Lautaro Martínez. 'El Toro' cuenta con un rating de 88, siendo el único jugador del futbol italiano en tener esta calificación.
El potente atacante sudamericano está considerado como uno de los mejores centrodelanteros de todo el juego, en la rama varonil, solamente por debajo de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Harry Kaen y Robert Lewandowski.
Por su parte, el Lombardia FC es el equipo que aporta más futbolistas a esta lista: ocho de los 15 elementos mejor valorados militan en este club (Lautaro Martínez, Alessandro Bastoni, Yann Sommer, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco, Marcus Thuram y Denzel Dumfries).
