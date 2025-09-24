Los 25 mejores futbolistas de la Serie A en el EA Sports FC 26

El videojuego EA Sports FC 26 saldrá a la venta este 26 de septiembre. Esta es la tercera entrega de la serie y contará con innovaciones en el juego, nuevas animaciones y mecánicas, además de una inteligencia artificial mejorada y modos de juego con mejoras.

El videojuego de futbol más popular cuenta con las licencias de la UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Copa Libertadores, Premier League, Bundesliga, LaLiga, la Serie A, entre otras competencias.

A continuación te presentamos los 15 futbolistas mejor evaluados de todo el futbol italiano.

Nombre Club Posición Edad País Rating Lautaro Martínez Lombardia FC DC 28 Argentina 88 Alessandro Bastoni Lombardia FC DFC 26 Italia 87 Kevin De Bruyne SSC Napoli MC 34 Bélgica 87 Yann Sommer Lombardia FC PO 36 Suiza 87 Mike Maignan Milano FC PO 30 Francia 87 Nicolo Barella Lombardia FC MC 28 Italia 87 Paulo Dybala AS Roma DC 31 Argentina 86 Hakan Calhanoglu Lombardia FC MCD 31 Turquía 86 Federico Dimarco Lombardia FC DFI 27 Italia 85 Scott McTominay SSC Napoli MC 28 Escocia 85 Marcus Thuram Lombardia FC DC 28 Francia 85 David De Gea Fiorentina PO 34 España 85 Bremer Juventus DFC 28 Brasil 85 Denzel Dumfires Lombardia FC LD 29 Países Bajos 84 Mattia Zaccagni Latium MI 30 Italia 84

El futbolista más vailioso del Calcio para esta edición del EA Sports FC es el argentino Lautaro Martínez. 'El Toro' cuenta con un rating de 88, siendo el único jugador del futbol italiano en tener esta calificación.

FC Internazionale v US Sassuolo Calcio - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El potente atacante sudamericano está considerado como uno de los mejores centrodelanteros de todo el juego, en la rama varonil, solamente por debajo de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Harry Kaen y Robert Lewandowski.

Por su parte, el Lombardia FC es el equipo que aporta más futbolistas a esta lista: ocho de los 15 elementos mejor valorados militan en este club (Lautaro Martínez, Alessandro Bastoni, Yann Sommer, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco, Marcus Thuram y Denzel Dumfries).