Los 25 mejores futbolistas de la Serie A en el EA Sports FC 26

El Lombardia FC es el club con mayor número de futbolistas con un rating destacado en el futbol italiano.
Uriel Salmerón García
El videojuego EA Sports FC 26 saldrá a la venta este 26 de septiembre. Esta es la tercera entrega de la serie y contará con innovaciones en el juego, nuevas animaciones y mecánicas, además de una inteligencia artificial mejorada y modos de juego con mejoras.

El videojuego de futbol más popular cuenta con las licencias de la UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Copa Libertadores, Premier League, Bundesliga, LaLiga, la Serie A, entre otras competencias.

A continuación te presentamos los 15 futbolistas mejor evaluados de todo el futbol italiano.

Nombre

Club

Posición

Edad

País

Rating

Lautaro Martínez

Lombardia FC

DC

28

Argentina

88

Alessandro Bastoni

Lombardia FC

DFC

26

Italia

87

Kevin De Bruyne

SSC Napoli

MC

34

Bélgica

87

Yann Sommer

Lombardia FC

PO

36

Suiza

87

Mike Maignan

Milano FC

PO

30

Francia

87

Nicolo Barella

Lombardia FC

MC

28

Italia

87

Paulo Dybala

AS Roma

DC

31

Argentina

86

Hakan Calhanoglu

Lombardia FC

MCD

31

Turquía

86

Federico Dimarco

Lombardia FC

DFI

27

Italia

85

Scott McTominay

SSC Napoli

MC

28

Escocia

85

Marcus Thuram

Lombardia FC

DC

28

Francia

85

David De Gea

Fiorentina

PO

34

España

85

Bremer

Juventus

DFC

28

Brasil

85

Denzel Dumfires

Lombardia FC

LD

29

Países Bajos

84

Mattia Zaccagni

Latium

MI

30

Italia

84

El futbolista más vailioso del Calcio para esta edición del EA Sports FC es el argentino Lautaro Martínez. 'El Toro' cuenta con un rating de 88, siendo el único jugador del futbol italiano en tener esta calificación.

Lautaro Martinez
FC Internazionale v US Sassuolo Calcio - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El potente atacante sudamericano está considerado como uno de los mejores centrodelanteros de todo el juego, en la rama varonil, solamente por debajo de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Harry Kaen y Robert Lewandowski.

Por su parte, el Lombardia FC es el equipo que aporta más futbolistas a esta lista: ocho de los 15 elementos mejor valorados militan en este club (Lautaro Martínez, Alessandro Bastoni, Yann Sommer, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco, Marcus Thuram y Denzel Dumfries).

Uriel Salmerón García
URIEL SALMERÓN GARCÍA

Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.

