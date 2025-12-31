Los 25 mejores futbolistas del 2025 - Rankeados

El 2025 pasará a la historia como el año en que el sistema venció a las individualidades aisladas, pero donde ciertos genios supieron brillar dentro del colectivo en el mundo del futbol.

Con la conclusión de la temporada 2024/25 y el cierre del año natural, el criterio para elegir a los mejores ha sido estricto: primero, ¿qué ganaste con tu equipo? Segundo, ¿qué tan decisivo fuiste para ganarlo? Y tercero, ¿qué dicen tus números?

Bajo la lupa de Sports Illustrated, y respetando la jerarquía que dictaron las grandes noches europeas, aquí están los 25 mejores futbolistas del planeta en 2025.

25. Marquinhos (PSG)

Paris Saint-Germain FC v Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025: Final | Mohamed Farag - FIFA/GettyImages

El capitán silencioso. En un equipo ultra ofensivo, la labor de Marquinhos para sostener la línea defensiva en 2025 fue titánica. Liderazgo, anticipación y goles a balón parado para cerrar un año de ensueño en París.

24. Nico Williams (Athletic Club)

Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final | Jean Catuffe/GettyImages

La flecha vasca. Su 2025 confirmó su estatus de estrella. Explosivo, rápido y cada vez con mejor definición, Nico fue una pesadilla para las defensas de La Liga y brilló con luz propia en la Selección Española.



Su primera mitad del año lo colocó en la órbita de los mejores equipos del planeta, y como uno de los jugadores más destacados; sin embargo, la segunda mitad del año fue perdiendo brillo.

23. Jamal Musiala (Bayern Múnich)

CR Flamengo v FC Bayern München: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Sería injusto no ponerlo, ya que Musiala fue el vivo ejemplo del regate imposible. Siguió siendo en 2025 el jugador más difícil de marcar en espacios reducidos, pero lamentablemente solo la primera mitad del año.



Su sociedad con Kane fue lo mejor de la Bundesliga, aportando magia y goles de antología, pero una terrible lesión en el Mundial de Clubes terminó con un año que pintaba ponerlo como un candidato a Balón de Oro.

22. Gianluigi Donnarumma (PSG)

Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025 | Michael Regan - UEFA/GettyImages

El cerrojo de París y sin él, posiblemente no hubieran hecho un año de triplete.



Con una defensa adelantada, Donnarumma tuvo que intervenir más que nunca y respondió con un 2025 espectacular. Sus atajadas en Champions valieron tanto como los goles de Dembélé. Recuperó su nivel de mejor portero del mundo.



Su abrupta salida solo sirvió para confirmar que, ahora en el Manchester City, sigue siendo igual de determinante.

21. Bukayo Saka (Arsenal)

Arsenal FC v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

La consistencia hecha jugador, por más raro que pueda sonar hoy en día para este jugador.



Bukayo Saka rara vez tuvo un mal partido en 2025, año en el que lideró al Arsenal en asistencias y fue una amenaza constante por la banda derecha.



Su inteligencia táctica y su golpeo de balón lo mantienen en la élite, pero su inclusión en esta lista tiene que ver con su consistencia y liderazgo renovado.

20. Pedri (FC Barcelona)

Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final | Christian Kaspar-Bartke - UEFA/GettyImages

El regreso del artista. Tras superar sus problemas físicos, Pedri tuvo un 2025 brillante, no solo como líder en el medio campo del Barcelona, sino como pieza angular de una España que llegó hasta la final de la Nations League.



Fue el socio ideal de Yamal y Raphinha, poniendo la pausa y la clarividencia en el vertiginoso Barça de Flick. Si Pedri está bien, el fútbol sonríe

19. Federico Valverde (Real Madrid)

Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El pulmón inagotable. En un Madrid lleno de estrellas ofensivas, Valverde fue quien corrió por todos y se ganó el respeto de todo el vestuario, confirmado como un capitán.



Su 2025 fue un máster de omnipresencia; robó balones, rompió líneas y aportó goles de media distancia. Es el jugador tácticamente más importante de Xabi Alonso, pero también lo fue para Ancelotti.

18. Jude Bellingham (Real Madrid)

Atletico de Madrid v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second Leg | NurPhoto/GettyImages

Un año de sacrificio. A diferencia de su debut goleador, el 2025 de Bellingham fue más táctico y oscuro. Con la llegada de Xabi Alonso, Jude retrasó su posición y sus cifras bajaron, aunque su trabajo sucio y despliegue físico siguieron siendo vitales para el equilibrio merengue.

17. Viktor Gyökeres (Arsenal)

Arsenal v Leeds United - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

La bestia estadística. Nadie fuera de las cinco grandes ligas marcó más goles que él en la temporada 2024/25, pero lo hizo vistiendo la camiseta del Sporting de Portugal, por lo que había que probarlo en un escenario de primer nivel: Premier League.



Gyökeres demostró que verdaderamente es un tanque: potencia, velocidad y definición. Su rendimiento en Portugal y Europa obligó al mundo a mirarlo, y ya es goleador en el Arsenal.

16. Bradley Barcola (PSG)

Paris Saint-Germain v Stade Brestois 29 - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off | Dan Mullan - UEFA/GettyImages

La revelación se convirtió en realidad. Barcola completó el tridente parisino aportando velocidad y desborde por izquierda.



Su 2025 fue el de su explosión definitiva, siendo decisivo en partidos de eliminación directa de Champions y convirtiéndose en un pilar, no solo en el PSG, sino también con la selección de Francia, con apenas 23 años.

15. Cole Palmer (Chelsea)

Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025 | Buda Mendes/GettyImages

La luz en la oscuridad. Si el Chelsea compitió en 2025, fue exclusivamente gracias a Cole Palmer. Sus estadísticas individuales (goles + asistencias) estuvieron a la altura de los mejores del mundo, cargando con el peso de un gigante en reconstrucción.



Es un talento generacional puro y pilar para un que se consagró campeón del mundo este mismo verano.

14. Lautaro Martínez (Inter de Milán)

FC Internazionale Milano v AS Monaco - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD8 | NurPhoto/GettyImages

El "Capocannoniere". Lautaro tuvo su año más maduro en 2025. Capitán y alma del Inter, lideró la Serie A en goles y fue el motor anímico de su equipo. Su capacidad para presionar, aguantar el balón y definir de primera intención lo convierten en un delantero indispensable.

13. William Saliba (Arsenal)

Arsenal FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First Leg | Stuart MacFarlane/GettyImages

El muro de Londres. Se consolidó en 2025 como el mejor defensa central de la Premier League y, posiblemente, del mundo. Su elegancia para salir jugando y su contundencia en el corte fueron la base sobre la que el Arsenal construyó su solidez. Es impasable en el uno contra uno.

12. Mohamed Salah (Liverpool)

Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El tiempo no pasa por el "Faraón". Salah sostuvo al Liverpool en la pelea por la Premier con una producción ofensiva escandalosa (más de 30 contribuciones de gol). En 2025, evolucionó su juego para ser más un creador que un finalizador, pero sin perder su veneno de cara al arco.

11. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Germany v Portugal - UEFA Nations League 2025 Semi-final | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

El mago alemán demostró que lo de 2024 no fue un "one-hit wonder".



En 2025, Wirtz siguió siendo el mediapunta más creativo de Europa. Su visión de juego y capacidad para filtrar pases imposibles lo mantuvieron en la élite, siendo el objeto de deseo de todos los grandes clubes.

10. Achraf Hakimi (PSG)

Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025 | NurPhoto/GettyImages

El mejor lateral del mundo.



Su sociedad con Dembélé por la banda derecha fue, sencillamente, imparable. Hakimi no es un defensor; es un atacante más.



En 2025, sus números de asistencias y goles superaron a los de muchos extremos de élite. Fue fundamental en el dominio del PSG, aportando una profundidad y una velocidad que rompieron cualquier esquema defensivo rival.

9. Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Barcelona v Real Madrid - Copa del Rey Final | NurPhoto/GettyImages

La segunda juventud.



Muchos lo daban por acabado, pero 2025 fue el año de su renacimiento. Beneficiado por el juego vertiginoso de Yamal y Raphinha, Lewandowski volvió a ser el depredador que conocimos.



Fue el Pichichi de La Liga y pieza clave del título culé, demostrando que su instinto dentro del área sigue intacto. Su juego de espaldas y su liderazgo fueron vitales para el esquema de Flick.





8. Harry Kane (Bayern Múnich)

FC Bayern München vs FC Chelsea- - Champions League group phase | NurPhoto/GettyImages

La excelencia en Alemania.

Individualmente, el 2025 de Kane fue perfecto. Rompió récords de anotación en la Bundesliga y fue el máximo asistente de su equipo.



El inglés es el delantero total: baja a recibir, distribuye y remata. Si el Bayern se mantuvo competitivo, fue gracias a su jerarquía. Sigue siendo el "9" más inteligente del mundo.

7. Vinícius Jr. (Real Madrid)

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Sara Gordon/GettyImages

El desequilibrio constante.

Aunque cedió algo de protagonismo goleador ante la explosión de Mbappé, Vinícius siguió siendo el agitador número uno del Madrid. Sus estadísticas de regates completados y ocasiones creadas siguen siendo élite.



Fue vital en las noches de remontada del Bernabéu, aunque la falta de títulos mayores comparado con el bloque PSG/Barça lo aleja del podio este año.

6. Erling Haaland (Manchester City)

Manchester City v Liverpool - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages



El androide del gol.

Puede que participe poco en el juego, pero en el área es inevitable. Haaland mantuvo su rutina en 2025: ganar la Bota de Oro de la Premier League y aterrorizar defensas.



A pesar de que el City tuvo altibajos colectivos, el noruego siguió siendo un seguro de vida, anotando más de 40 goles en el año natural. Su consistencia es su mayor virtud; en un año donde otros fallaron, él siempre estuvo ahí para empujarla.

5. Kylian Mbappé (Real Madrid)

Kylian Mbappe Awarded With Golden Boot 2024-2025 | Antonio Villalba/GettyImages

La bestia se ha desatado.

Tras un 2024 de adaptación, el 2025 de Mbappé ha sido devastador. Liberado de presiones externas y totalmente acoplado al Real Madrid, el francés ha tenido un año goleador monstruoso, liderando la carrera por la Bota de Oro.



Aunque el Madrid no tuvo la fluidez colectiva de sus rivales, Mbappé resolvió partidos por pura potencia y definición. Ha recuperado esa aura de invencibilidad en el mano a mano y ha promediado casi un gol por partido en el año calendario. Es, sin duda, el mejor finalizador del planeta hoy en día.

4. Vitinha (PSG)

Winners' Shoot - UEFA Champions League Final 2025 | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

El cerebro de Europa.

Mientras los delanteros se llevan las portadas, Vitinha se llevó el fútbol. El portugués se consolidó en 2025 como el mejor mediocampista del mundo.



Ante la ausencia de Rodri por lesión, Vitinha llenó ese vacío de jerarquía.

Manejó los hilos del PSG con una precisión de relojero, dictando el tempo de cada partido importante.



Además, añadió a su repertorio el disparo de media distancia, resolviendo partidos atascados. Si el PSG dominó, fue porque el balón pasó siempre por los pies de Vitinha.

3. Raphinha (FC Barcelona)

FC Barcelona v SL Benfica - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second Leg | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

El motor de la máquina blaugrana.



El fútbol moderno exige talento, pero también intensidad, y nadie combinó ambas mejor que Raphinha en 2025. El brasileño fue el jugador más productivo de La Liga en términos de Goles + Asistencias (G+A). Su transformación bajo el nuevo sistema del Barça fue total: pasó de ser cuestionado a ser intocable.



Fue el capitán sin brazalete en muchos tramos, liderando la presión alta que asfixió a los rivales. Sus goles en momentos críticos y su incansable recorrido por la banda (y a veces por el centro) lo colocan en el podio mundial por méritos propios.

2. Lamine Yamal (FC Barcelona)

FC Barcelona v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final First Leg | NurPhoto/GettyImages

La consagración del elegido.



Ya no es una promesa; es una realidad generacional. A sus 18 años, Yamal cargó con el peso ofensivo del Barcelona campeón de Hansi Flick. Su 2025 fue, sencillamente, histórico. No solo por los números (dobles dígitos en goles y asistencias), sino por la madurez para decidir Clásicos y partidos de eliminación directa.



Su zurda ha dominado La Liga, y su papel con la selección española ha seguido la misma línea ascendente. Es el jugador más desequilibrante en el uno contra uno de la liga española y el principal candidato a dominar la próxima década.

1. Ousmane Dembélé (PSG)

69th Ballon D'Or Ceremony At Theatre Du Chatelet In Paris | Kristy Sparow - UEFA/GettyImages

El año de la redención absoluta.



Si alguien tenía dudas, 2025 las disipó todas. Dembélé dejó de ser el jugador de los "highlights" en YouTube para convertirse en el sistema ofensivo más dominante de Europa. Bajo la tutela de Luis Enrique, el francés no solo lideró las tablas de asistencias en la Ligue 1 y la Champions League, sino que añadió una cuota goleadora inédita en su carrera.



Fue el MVP de las fases decisivas en Europa, rompiendo defensas cerradas con una facilidad insultante. Su capacidad para generar "Goles Esperados" (xG) para sus compañeros no tiene rival. Ganó títulos, ganó partidos él solo y, lo más importante, se mantuvo sano y constante todo el año.



Es el Rey del 2025, año en el que lo ganó todo.