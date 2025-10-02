Los 25 mejores lanzadores de penales de todos los tiempos

Algunos jugadores simplemente tienen un don para los penales.

La habilidad técnica es, por supuesto, bastante importante cuando se trata de tiros desde el punto penal, pero incluso algunos de los mejores técnicos del fútbol mundial no son particularmente eficientes desde los once pasos. Después de todo, muchos de los mejores lanzadores de penales de todos los tiempos no son prolíficos en el juego abierto.

Una mezcla de práctica, calidad y una mentalidad clara y segura distingue a los especialistas del lanzador de penaltis promedio, y hay muchos jugadores por los que apostarías tu vida cuando colocan el balón en ese punto de penalti. Para algunos, es algo natural.

Echando un vistazo más de cerca a algunos de los que han dominado su oficio tanto en el pasado como en el presente, aquí hay 25 de los mejores lanzadores de penales que el mundo haya visto.

25. Eric Cantona

Eric Cantona | IMAGO / Oliver Behrendt

No es de extrañar que Eric Cantona tuviera la confianza de un brillante lanzador de penales, con pocas situaciones que desconcertaran al delantero francés.



Fue particularmente implacable desde el punto de penal para el Manchester United, anotando 18 de los 24 penaltis de su carrera con los Red Devils.

24. Erling Haaland

AS Monaco v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Alex Pantling/GettyImages

A pesar de ser tan joven, Erling Haaland ya ha lanzado una cantidad ridícula de penales a lo largo de su carrera.



Ha anotado 38 de los 43 que ha pateado y seguramente tendrá muchas más oportunidades de agregar a su cuenta en las próximas temporadas.

23. James Milner

Barnsley v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Hay pocas cosas que James Milner no haya hecho en un campo de fútbol desde su debut a principios de la década de 2000, incluyendo cobrar algunos tiros penales de alta presión.



Puede que no haya lanzado tantos como se cree, pero ha marcado 28 y solo ha fallado cuatro de sus penaltis.

22. Leighton Baines

Everton v AS Roma - Pre-Season Friendly | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Algunos laterales tienen un don para los lanzamientos desde el punto penal y el ex defensor del Everton, Leighton Baines, fue sin duda uno de ellos.



Baines estuvo brillante en situaciones de balón parado, especialmente en tiros libres, y anotó 26 de 29 penaltis a lo largo de su carrera.

21. Ivan Toney

Al Ahli v Al Hilal - Saudi Pro League | Yasser Bakhsh/GettyImages

Ivan Toney es conocido por ser notablemente frío desde el punto de penal y sus 29 penales ponen de manifiesto lo prolífico que ha sido, especialmente con el Brentford en las últimas temporadas.



Ha fallado solo dos a lo largo de su carrera y rara vez falla en encontrar la esquina desde los once pasos.

20. Francesco Totti

Roma v Lazio | New Press/GettyImages

El gran Francesco Totti siempre fue un cliente confiable para la Roma y los fanáticos se alegraron de verlo avanzar desde los once pasos la mayoría de las veces.



Desperdició unos cuantos, en la capital italiana con 20 fallos en su carrera, pero lo compensa con 86 que golpearon el fondo de la red.

19. Gaizka Mendieta

Gaizka Mendieta | Alex Livesey/GettyImages

La ex estrella del Middlesbrough siempre estuvo serena desde los 12 metros, anotando la asombrosa cantidad de 32 de sus 34 penaltis para el club y la selección a lo largo de los años.



Los únicos fallos de Gaizka Mendieta se produjeron con dos meses de diferencia en Valencia en 2000, pero nunca dejó de ver puerta después.

18. Gary McAllister

UEFA Euro '96 - Scotland v Switzerland, Group Stage (Group A) | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

El ex jugador del Liverpool Gary McAllister fue letal desde el punto de penalti y rara vez falló en encontrar el fondo de la red cuando se le dio un penalti.



38 goles y solo tres fallos cuentan la historia de un goleador prolífico y el escocés fue experto en todas las situaciones a balón parado.

17. Michael Ballack

Bayern Munich v FC Kaiserslautern | Ben Radford/GettyImages

El centrocampista tenía buen ojo para el gol durante sus días en el Bayern de Múnich y el Chelsea y eso se extendió a los penaltis.



A menudo priorizando la potencia, Michael Ballack anotó 29 de sus 31 tiros desde el punto penal y podría haber tenido algunos más si no fuera por el implacable Frank Lampard en Stamford Bridge.

16. Antonin Panenka

Antonin Panenka Penalty Kick Czechoslovakia v Italy 1980 | Getty Images/GettyImages

Que un penal lleve tu nombre es muy especial, ya que el icónico penalti del centrocampista checo sigue inspirando a los lanzadores hasta el día de hoy.



Antonin Panenka produjo su legendario penal durante la final de la Eurocopa de 1976, anotando el penal ganador en una tensa tanda de penales contra Alemania Occidental.

15. Bruno Fernandes

Brentford v Manchester United - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

La técnica de salto y salto de Bruno Fernandes no siempre llena de confianza a los que están en el estadio, pero deberían confiar en el futbolista portugués.



Si bien ha fallado seis penales durante su tiempo en Udinese, Sporting CP y Man Utd, ha enterrado 51 penaltis en total, una cifra asombrosa.

14. Danny Murphy

Fulham v Manchester City - Premier League | Scott Heavey/GettyImages

El ex mediocampista del Fulham y el Liverpool a menudo produjo goles cruciales a lo largo de los años, muchos de los cuales llegaron desde los once pasos.



Tiene uno de los mejores registros de penales en la historia de la Premier League y anotó 29 de sus 30 penaltis a lo largo de su carrera.

13. Zlatan Ibrahimovic

Barcelona v CA Osasuna - La Liga | Manuel Queimadelos Alonso/GettyImages

Puede que Zlatan Ibrahimovic haya fallado unos cuantos penales a lo largo de los años, pero eso está destinado a suceder cuando se ha lanzado más de un centenar de penales.



El sueco fue rechazado 17 veces desde el punto de penal, pero aun así logró anotar la asombrosa cantidad de 86 penaltis para su club y su selección desde el primero en 2003.

12. Harry Kane

FC Bayern München v SV Werder Bremen - Bundesliga | Alexander Hassenstein/GettyImages

Pocos jugadores tienen mejor técnica que Harry Kane cuando se trata de penales. La mayoría de las veces, el delantero del Bayern de Múnich encontrará la esquina inferior con ferocidad.



Siempre ha sido el lanzador designado donde quiera que ha estado en el campo y con razón, ya que ha marcado 68 veces desde el punto de penalti.

11. Steven Gerrad

England V Ecuador, FIFA World Cup Finals 2006 Round Of 16 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El héroe del Liverpool fue otro especialista en balón parado y su técnica de penal estuvo más que a la altura de su habilidad en tiros libres y córners.



Steven Gerrard fue otro lanzador que hizo gala de una gran combinación de potencia y precisión y terminó sus días como jugador con 46 golpes a su nombre desde el punto de penal.

10. Mario Balotelli

AC Milan v Empoli FC - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

Nunca sabes con qué saldrá el rebelde futbolista italiano, excepto cuando se trata de penales.

El exatacante del Manchester City siempre se mostró tranquilo desde el punto de penal y rara vez sucumbe a la presión de los penales, anotando 44 y fallando solo cinco veces.

9. Michel Platini

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

La icónica leyenda de Francia podía hacer prácticamente cualquier cosa que quisiera con el balón en los pies, y los penaltis no eran una excepción.



Nunca falló un penalti en suelo francés, y sus dos intentos fueron en Italia, pero Platini anotó 44 penaltis durante su carrera.

8. Alessandro Del Piero

Alessandro Del Piero | IMAGO / Uwe Kraft

Alessandro Del Piero, uno de los muchos fantásticos lanzadores de penaltis italianos durante la década de 2000, fue un acto de clase desde los 12 metros, por no hablar del juego abierto. La estrella de la Juventus anotó 77 penaltis a lo largo de su carrera, con solo 15 fallos

7. Marco van Basten

Soccer - Marco Van Basten | Christian Liewig/GettyImages

El ganador del Balón de Oro era capaz de producir ovaciones absolutas, como la que recibió tras su famosa volea en la Eurocopa 88, pero también era conocido por sus penaltis eficientes.



Anotó 51 de 55 patadas a lo largo de los años, asumiendo esta responsabilidad para Ajax, Milan y Holanda.

6. Rogerio Ceni

Rogerio Ceni, arquero del equipo brasile | VANDERLEI ALMEIDA/GettyImages

Rogerio Ceni no solo tuvo un buen récord de atajadas de penales, sino que el portero brasileño (sí, portero) anotó la asombrosa cantidad de 47 veces desde el punto de penalti durante su carrera.



Obtiene puntos extra por tener descaro. Sus cinco fallos sin duda habrán causado caos mientras corría de regreso a su portería.

5. Frank Lampard

England V Portugal, FIFA World Cup Finals 2006 Quarter Final | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Frank Lampard, quien es el máximo goleador del Chelsea con 211 goles, fue un tremendo mediocampista de área a área y muy bueno en los penales.



Su impresionante cuenta con los Blues e Inglaterra se ve reforzada por 60 penaltis a lo largo de su carrera, así como un par para el West Ham United y el New York City FC.

4. Robert Lewandowski

FC Barcelona v Paris Saint Germain - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Pocos delanteros han sido más letales en el área que Robert Lewandowski en la última década y el polaco ha aumentado su impresionante cuenta goleadora con un buen número de penales.



A lo largo de los años, ha sumado 87 goles con su club y su selección, 78 de los cuales se han anidado en el fondo de la portería rival.

3. Alan Shearer

Sunderland v Newcastle United | Stu Forster/GettyImages

El máximo goleador de la Premier League, Alan Shearer, fue dinamita desde el punto de penal. De hecho, todavía cuenta con uno de los récords de penaltis más impresionantes de la era moderna.



El Newcastle United disfrutó de la mayoría de sus lanzamientos desde el punto de penalti y colgó las botas después de haber marcado 72 penaltis. Lo que es igualmente impresionante es que solo falló seis.

2. Cristiano Ronaldo

TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-RIYADH | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

Puede que Cristiano Ronaldo haya fallado muchos penales a lo largo de los años, 29 para ser precisos, pero ha marcado más penaltis que muchos futbolistas actuales.



El cinco veces ganador del Balón de Oro ha anotado la friolera de 163 veces desde el punto de penal, lo que significa que todavía cuenta con un récord verdaderamente formidable con pocos jugadores que exuden tanta confianza desde los once pasos.

1. Matt Le Tissier

Matt Le Tissier | Craig Prentis/GettyImages

Olvidando por un segundo sus puntos de vista sobre el cambio climático y las vacunas, Matt Le Tissier es uno de los mejores lanzadores de penaltis que jamás haya jugado este deporte.



El jugador del Southampton anotó 43 a lo largo de los años y no falló ninguno. Tuvo un récord del 100% desde el punto de penal para los Saints, incluidos 25 en la Premier League.