Los 5 delanteros que Monterrey podría fichar con los millones que dejaría la venta de Germán Berterame

La posibilidad de que Germán Berterame llegue al Inter Miami empieza a tomar forma como un movimiento estratégico más que como un golpe mediático. Aunque todavía no existe confirmación oficial, el rumor se sostiene en una lógica deportiva clara: el club de la Major League Soccer busca un delantero con recorrido, intensidad y capacidad sustituir a Luis Suárez.

En una entrevista exprés que se le hizo a José Antonio Noriega, director deportivo de los Rayados del Monterrey, este pudo afirmar que existe un interés tanto de Las Garzas como de Berte para que este pueda irse al arranque de la próxima campaña, una baja que sería por demás sensible para los regios ya que el naturalizado mexicano ha sido pieza clave en los logros de la institución en el pasado cercano.

Los rumores han revelado que el equipo de David Beckham, Lionel Messi y compañía, estaría dispuesto a ofrecer 15 millones de dólares por los servicios del ariete, y aunque por ahora, todo se mantiene en el terreno de la suposición, el 'Tato' y su directiva deben comenzar a pensar cómo sustituir a un hombre de esa calidad.

5. Joao Pedro - 2.5 mdd

Puebla v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El centro delantero del Atlético de San Luis podría ser un buen revulsivo para esta inminente baja, ya se encuentra en Liga MX y aunque ya sobrepasa los 30 años, ha demostrado que el balompié azteca no se le complica en lo absoluto. Rodeado de jugadores de mayor calidad, su nivel podría subir y consolidarse tal y como lo hizo Berte, quien también jugó para los purépechas.

4. Miguel Merentiel - 6.9 mdd

TOPSHOT-FBL-ARG-BOCA-RIVER | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

Desde Argentina ha comenzado a sonar la posibilidad de que este hombre llegue a México y es que su capacidad goleadora es digna de admiración, tan solo en la última temporada de la Liga Argentina marcó 28 goles y dio 10 asistencias para la causa de Boca Juniors.

3. Paulinho - 6.9 mdd

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Hector Vivas/GettyImages

Este ha sido el mejor centro delantero del futbol mexicano desde hace varias temporadas, es tricampeón de goleo y aunque está más que blindado por la directiva del Toluca, sería interesante verlo en otro equipo de la envergadura de los Rayados.

2. Brandon Vázquez - 7.2 mdd

San Jose Earthquakes v Austin FC: Quarter Finals - 2025 U.S. Open Cup Championship | Eakin Howard/GettyImages

Este hombre ha sido objeto de deseo de varios clubes mexicanos desde hace tiempo, ya sonó para Chivas, para América y ahora caería como anillo al dedo en Monterrey. Ya jugó casi 50 partidos con la Pandilla y ahora con mayor madurez y si se recupera de su lesión, podría ser una buena incorporación para la escuadra dirigida por Domenec Torrent.

1. Julián Quiñones - 13.9 mdd

Mexico v Dominican Republic - Gold Cup 2025 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Actualmente es jugador del Al-Qadsiah de la Saudi Pro League, pero todo apunta a que está mentalizado en volver a México para así ganarse su lugar en la próxima Copa del Mundo, razón por la que podría encajar en el equipo, su valor es alto, pero se podría negociar una reducción con tal de poder ganar minutos y estar presente en la justa veraniega.