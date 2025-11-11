Los 5 equipos a los que podría dirigir Zinedine Zidane — rankeados

Zinedine Zidane es uno de los entrenadores más exitosos de la última década. El técnico francés conquistó, al mando del Real Madrid, dos LaLiga, dos Supercopas de España, tres Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Desde su salida del Real Madrid en mayo de 2021, Zidane no ha vuelto a sentarse en ningún banquillo. A lo largo de estos últimos cuatro años, su nombre ha sonado con fuerza para clubes de primer nivel y varias selecciones nacionales, pero el esperado regreso del francés a los terrenos de juego aún no se ha materializado.



Durante su participación en una gala benéfica, el entrenador francés insinuó que la posibilidad de regresar a dirigir se encuentra muy cerca. "Pasará pronto, muy pronto", declaró.

🚨 Zinedine Zidane when asked about coaching a new team: “It will happen soon, very soon”. pic.twitter.com/IBQoOKT9DH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2025

A continuación, los cinco equipos que Zinedine Zidane podría dirigir en el corto y mediano plazo.



5. Inter Miami

Inter Miami CF v Columbus Crew | Rich Storry/GettyImages

En el Inter Miami no hay término medio: o conquistan la MLS Cup o rodarán cabezas. Javier Mascherano ha realizado un buen trabajo con The Herons, pero su continuidad podría estar en duda si no logra el gran objetivo del club. La directiva, siempre ávida de golpes mediáticos, podría ir con todo por Zidane: un entrenador ganador y de renombre mundial.

4. Liverpool

Liverpool FC v Newcastle United FC - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El Liverpool conquistó la Premier League en una temporada memorable, pero el segundo año de Arne Slot al mando es diametralmente opuesto. Los Reds están en caída libre y la continuidad del técnico neerlandés no está garantizada al cierre de la campaña. Como siempre que un grande busca entrenador, el nombre de Zidane surge inmediatamente como una opción.

3. Juventus

Juventus v AC Monza - Serie A TIM | Valerio Pennicino/GettyImages

Zidane dejó una huella imborrable en la Vecchia Signora como jugador. Parece que el destino del entrenador francés es regresar a la Juventus en algún punto de su carrera. El equipo de Turín recientemente contrato a Luciano Spalletti tras el decepcionante paso del equipo en la Serie A. Pero no se puede descartar a Zizou en el futuro.

2. Manchester United

Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

El Manchester United continúa sumido en la incertidumbre. El proyecto de Ruben Amorim no termina de convencer y su continuidad pende de un hilo. Zidane emerge como una opción real para revolucionar a unos Red Devils que llevan años alejados de los primeros puestos de la Premier League. ¿Zizou sería una elección correcta?

1. Selección francesa

France v Croatia - UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two | Aurelien Meunier/GettyImages

Zidane nunca ha ocultado su deseo de entrenar algún día a la selección francesa. Tras el anuncio de que Didier Deschamps dejará el cargo al término del Mundial 2026, Zizou se perfila como el candidato número uno para liderar a Les Bleus en la nueva era.