Los 5 equipos donde podría jugar Paulo Dybala si deja la Roma

Dado que la continuidad de Paulo Dybala en el AS Roma de la Serie A todavía no está asegurada y, como ocurre en cada ventana de transferencias, distintos equipos comienzan a moverse alrededor de una de las figuras más talentosas del fútbol sudamericano; a sus 32 años, despierta la ilusión en Argentina y también aparece como un objetivo atractivo para mercados emergentes con gran poder económico.

🤯🇮🇹🇦🇷 Roma le comunicó a Paulo Dybala que QUIEREN QUE CONTINÚE EN EL CLUB y lo trasladó a una nueva propuesta económica.



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Entre proyectos deportivos ambiciosos, vínculos emocionales y oportunidades de compartir equipo con estrellas internacionales, estos son cinco destinos que hoy aparecen como posibilidades concretas para el futuro de “La Joya”.

1. Boca Juniors - Liga Profesional de Fútbol Argentino

SS Lazio v AS Roma - Serie A Enilive | NurPhoto/GettyImages

El posible arribo de Dybala al Xeneixe es, sin dudas, el escenario que más expectativas genera en el entorno del argentino. Desde hace tiempo circulan versiones sobre el deseo del delantero de vestir la camiseta azul y oro, rumores que se incrementaron después de la vuelta de su excompañero en Italia, Leandro Paredes, al club en 2025. La relación de amistad entre ambos y la ilusión de compartir plantel en La Bombonera alimentan un sueño que entusiasma a los hinchas.



Aunque hoy su presente sigue ligado al fútbol europeo, desde la dirigencia de Juan Román Riquelme mantienen la ilusión de sumar a una figura de jerarquía internacional.

2. AC Milan - Serie A

AS Roma v AC Milan - Serie A | Fabio Rossi/GettyImages

Distintos medios italianos aseguran que el conjunto Rossonero considera a Dybala como una incorporación ideal para potenciar su ataque. Además, el delantero vería con buenos ojos la posibilidad de jugar en San Siro, uno de los estadios más emblemáticos del continente.



Asimismo, permanecer en Italia también le permitiría mantener continuidad en un Calcio que ya conoce perfectamente tras sus pasos por el Palermo, la Juventus y, hasta hoy, la Roma.

3. Manchester United - Premier League

Juventus v Manchester United - UEFA Champions League Group H | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

Otro de los clubes históricamente vinculados al argentino es el Manchester United. El conjunto inglés ya mostró interés en mercados anteriores y su nombre vuelve a aparecer como una alternativa para reforzar la ofensiva.



En plena reconstrucción deportiva, los Red Devils buscan futbolistas capaces de aportar creatividad y liderazgo en la cancha, por lo que Dybala encajaría en ese perfil que tanto valoran en Old Trafford.

4. Flamengo - Brasileirão

AS Roma v SS Lazio - Serie A Enilive | NurPhoto/GettyImages

Desde Brasil aseguran que el Flamengo también sigue atentamente la situación del campeón del mundo. El club carioca viene apostando fuerte en los últimos mercados y apunta a incorporar otra figura internacional después del Mundial 2026.



El poder económico del “Mengão” y la competitividad del fútbol brasileño podría ser factores decisivos dentro de una hipotética negociación. Además, al igual que Boca Juniors, el Flamengo ofrece protagonismo inmediato y la posibilidad de pelear por la Copa Libertadores, un objetivo que resultado seductor para cualquier futbolista sudamericano que no la haya disputado.

5. Inter Miami - MLS

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Richard Heathcote/GettyImages

La Major League Soccer siempre aparece como una opción concreta para jugadores de la talla de Dybala, y el Inter Miami asoma como el principal candidato. La presencia de Lionel Messi es un detalle que inevitablemente alimenta los rumores.



Un eventual reencuentro con otros de sus compañeros campeones del mundo podría convertir a Miami en una opción muy tentadora para el futuro cercano del cordobés.

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