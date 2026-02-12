La UEFA Nations League 2026/27 inicia una nueva etapa con el sorteo de grupos, marcando el comienzo de una competición que ha redefinido la escena europea al introducir un formato competitivo durante las ventanas internacionales.



Tras su éxito en ediciones anteriores, la Nations League vuelve a poner en el centro del debate a las selecciones de élite que buscan no solo puntos, sino también prestigio y ritmo competitivo antes de los grandes torneos continentales. Equipos con historia y talento fresco se perfilan como protagonistas en un torneo que, por su diseño, promete enfrentamientos intensos incluso desde la fase de grupos.

Entre los principales candidatos a levantar el trofeo destacan selecciones que han demostrado consistencia en los últimos años. Francia e Inglaterra, con plantillas profundas repletas de figuras en las grandes ligas europeas, llegan con la expectativa de pelear por el título; mientras que España, con su renovación de jóvenes talentos, busca consolidar un estilo ofensivo que le permita superar la barrera de semifinales que le ha sido esquiva en algunas ediciones recientes.



Además, potencias como Alemania y Portugal (vigente campeón) también figuran en las quinielas, no solo por su calidad individual, sino por la experiencia táctica de sus entrenadores, que intentarán sacar partido al formato para alcanzar los puestos más altos.

Los 5 favoritos para ganar la UEFA Nations League tras el sorteo - rankeados

5. Alemania

Si de fútbol se trata, jamás se puede obviar a Alemania. Es cierto que los teutones no tuvieron su mejor prestación en las últimas competencias, y habrá que ver como quedan parados tras el Mundial, pero lo concreto es que Die Mannschaft siempre es candidata.



Musiala y Wirzt son sus principales referencias en ataque. Si están derechos, pueden soñar con todo.



Son los cabezas de serie del Grupo B, junto a Países Bajos, Serbia y Grecia

4. Inglaterra

Con un Harry Kane en llamas, la mejor liga del mundo y una camada de futbolistas jóvenes pidiendo pista, Inglaterra sueña con levantar un trofeo por primera vez en más de 60 años.



Forman parte del Grupo C, junto a España, Croacia, y República Checa.

3. Portugal

Son los actuales campeones y candidatos no solo a la UEFA Nations League, sino a quedarse con la Copa del Mundo.



Cristiano Ronaldo sigue vigente, mientras que jugadores como Bruno Fernandes y Vitinha hacen soñar a los lusos.



Lideran el Grupo D, junto a Dinamarca, Noruega y Grecia. Posiblemente el más sencillo del torneo.

2. Francia

Campeones del mundo en 2018, de la UEFA Nations League en 2021 y subcampeones del planeta en 2022 tras una final inolvidable, Francia es sin dudas una de las potencias actuales y buscará su segundo trofeo en esta competencia de la mano de un intratable Kylian Mbappé.



El delantero del Real Madrid está viviendo una temporada de ensueño. Pero cuidsado porque los Blues también cuentan con grandes jugadores como Dembélé, Camavinga, Tchouamení y otros.



Integrará el Grupo A, junto a Italia, Bélgica y Turquía.

1. España

Los dirigidos por Luis de la Fuente ya la ganaron dos veces, vienen de hacerse de la Eurocopa y son uno de los máximos candidatos a ganar el Mundial. En el medio, jugarán la Finalissima en Qatar el próximo marzo frente a Argentina para ver quién es el mejor campeón continental. En el plano europeo, parece difícil que los frenen.



La figura principal es Lamine Yamal aunque detrás aparece una combinación de juventud y experiencia que será difícil de frenar para cualquier selección.



Forman parte del Grupo C, junto a Croacia, Inglaterra y República Checa