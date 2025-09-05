Los 5 futbolistas clave de la selección mexicana vs Japón en su partido amistoso
El escenario está listo para un examen de alto calibre para la selección mexicana, quienes se miden a su similar de Japón en un partido amistoso, pues los nipones resaltan por su orden táctico, su increíble velocidad y su constante evolución, por lo que representa una prueba fundamental para el proyecto del Tricolor de cara al Mundial 2026.
Superar a los Samuráis Azules no es tarea sencilla; requiere una concentración absoluta durante los 90 minutos, una ejecución casi perfecta en las transiciones y, sobre todo, que los hombres de jerarquía y los nuevos talentos respondan a la exigencia del rival.
Para que el equipo mexicano pueda imponer su estilo y conseguir una victoria de prestigio, el desempeño de ciertos futbolistas será determinante. Analizamos a los 5 futbolistas clave de México y te explicamos por qué su actuación será fundamental para derrotar a Japón.
Los 5 jugadores clave de México para el partido vs Japón
5. Mateo Chávez
Momento de los jóvenes; entra Mateo Chávez a la convocatoria. En el fútbol moderno, los laterales son mucho más que defensores, y contra un equipo como Japón, su rol es doblemente crucial.
La selección nipona es famosa por sus extremos rápidos y habilidosos. La labor de Mateo no solo será contener esas peligrosas incursiones, sino también ofrecer una salida limpia y profunda por la banda izquierda
4. Luis Ángel Malagón
La velocidad y la precisión de Japón en el último tercio de la cancha van a generar ocasiones de gol. Contra un ataque tan dinámico y vertical, tener un guardameta con confianza es una necesidad absoluta.
Luis Ángel Malagón no solo empieza a recordar que es un atajador espectacular, sino que ha mejorado en su juego aéreo, por lo que es momento de ponerlo a prueba en selección.
3. Raúl Jiménez
Tener de vuelta al Lobo de Tepeji es una gran noticia para México, y su rol en este partido va más allá de solo anotar. Raúl Jiménez es el '9' más completo de la convocatoria; un delantero que sabe jugar de espaldas, asociarse con sus compañeros y retener el balón para permitir que el equipo avance en bloque.
2. Hirving 'Chucky' Lozano
¡Está de regreso! Y su retorno no podía ser más oportuno (si es que sale bien). México necesita de un jugador desequilibrante y vertical para poder lastimar a Japón y a sus posibles rivales.
El Chucky Lozano es caos, atrevimiento y velocidad pura; el tipo de futbolista que las defensas ordenadas odian enfrentar, pero que no sabemos si aparecerá de nuevo con México. Su presencia es de las más esperadas.
1. Edson Álvarez
Si hay un jugador indispensable para competir contra una potencia física y táctica como Japón, ese es Edson Álvarez, quien vive un auténtico tormento con su reciente transferencia a Turquía y repentino cambio de entrenador.
El Machín necesita la confianza de su país y volver a ser el ancla, el motor y el equilibrio de todo el equipo. Su trabajo en la mitad de la cancha será titánico: deberá cortar las vertiginosas transiciones de defensa a ataque de los japoneses, imponerse en los duelos físicos y ser el primer hombre en la construcción del juego.
