El escenario está listo para un examen de alto calibre para la selección mexicana, quienes se miden a su similar de Japón en un partido amistoso, pues los nipones resaltan por su orden táctico, su increíble velocidad y su constante evolución, por lo que representa una prueba fundamental para el proyecto del Tricolor de cara al Mundial 2026.

Superar a los Samuráis Azules no es tarea sencilla; requiere una concentración absoluta durante los 90 minutos, una ejecución casi perfecta en las transiciones y, sobre todo, que los hombres de jerarquía y los nuevos talentos respondan a la exigencia del rival.

Para que el equipo mexicano pueda imponer su estilo y conseguir una victoria de prestigio, el desempeño de ciertos futbolistas será determinante. Analizamos a los 5 futbolistas clave de México y te explicamos por qué su actuación será fundamental para derrotar a Japón.

Los 5 jugadores clave de México para el partido vs Japón

5. Mateo Chávez

FC Vaduz v AZ Alkmaar - UEFA Conference League Third Qualifying Round Second Leg | BSR Agency/GettyImages

Momento de los jóvenes; entra Mateo Chávez a la convocatoria. En el fútbol moderno, los laterales son mucho más que defensores, y contra un equipo como Japón, su rol es doblemente crucial.

La selección nipona es famosa por sus extremos rápidos y habilidosos. La labor de Mateo no solo será contener esas peligrosas incursiones, sino también ofrecer una salida limpia y profunda por la banda izquierda

4. Luis Ángel Malagón

Mexico v Dominican Republic - Gold Cup 2025 | Jam Media/GettyImages

La velocidad y la precisión de Japón en el último tercio de la cancha van a generar ocasiones de gol. Contra un ataque tan dinámico y vertical, tener un guardameta con confianza es una necesidad absoluta.

Luis Ángel Malagón no solo empieza a recordar que es un atajador espectacular, sino que ha mejorado en su juego aéreo, por lo que es momento de ponerlo a prueba en selección.

3. Raúl Jiménez

United States v Mexico - Gold Cup 2025: Final | Omar Vega/GettyImages

Tener de vuelta al Lobo de Tepeji es una gran noticia para México, y su rol en este partido va más allá de solo anotar. Raúl Jiménez es el '9' más completo de la convocatoria; un delantero que sabe jugar de espaldas, asociarse con sus compañeros y retener el balón para permitir que el equipo avance en bloque.

2. Hirving 'Chucky' Lozano

Saudi Arabia v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022 | Francois Nel/GettyImages

¡Está de regreso! Y su retorno no podía ser más oportuno (si es que sale bien). México necesita de un jugador desequilibrante y vertical para poder lastimar a Japón y a sus posibles rivales.



El Chucky Lozano es caos, atrevimiento y velocidad pura; el tipo de futbolista que las defensas ordenadas odian enfrentar, pero que no sabemos si aparecerá de nuevo con México. Su presencia es de las más esperadas.

1. Edson Álvarez

FBL-CONCACAF-GOLDCUP-MEX-USA | CHANDAN KHANNA/GettyImages

Si hay un jugador indispensable para competir contra una potencia física y táctica como Japón, ese es Edson Álvarez, quien vive un auténtico tormento con su reciente transferencia a Turquía y repentino cambio de entrenador.



El Machín necesita la confianza de su país y volver a ser el ancla, el motor y el equilibrio de todo el equipo. Su trabajo en la mitad de la cancha será titánico: deberá cortar las vertiginosas transiciones de defensa a ataque de los japoneses, imponerse en los duelos físicos y ser el primer hombre en la construcción del juego.

