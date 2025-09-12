Los 5 futbolistas claves de Cruz Azul vs Pachuca en la Jornada 8 del Apertura 2025

Tras la Fecha FIFA, por fin vuelve el Torneo Apertura 2025, de la Liga MX. Cruz Azul, que marcha en el tercer sitio de la clasificación con 17 puntos, buscará su sexto triunfo consecutivo cuando se enfrente al Pachuca en el Estadio Hidalgo para la Jornada 8, este sábado 13 de septiembre.



Para la Fecha FIFA, La Máquina Celeste prestó a varios de sus futbolistas como Carlos Rodríguez, Jorge Sánchez, Chiquete Orozco, Erik Lira, el polaco Mateusz Bogusz y los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta, quienes después de defender a su respectiva selección, están listos para ver acción con su escuadra.



Del otro lado, los Tuzos, son sextos de la tabla general con 13 puntos, producto de cuatro victorias, un triunfo y dos derrotas, aunque el equipo dirigido por Jaime Lozano todavía sigue sumando elementos a su plantilla.



Su último choque ocurrió en el Estadio Olímpico Universitario, con los celestes venciendo 2-1 a través del capitán uruguayo Ignacio Rivero y su compatriota Gabriel ‘Toro’ Fernández, con el venezolano Salomón Rondón descontando.



Si los pupilos del argentino Nicolás Larcamón quieren seguir con su gran racha de triunfos, el equipo necesita que ciertos futbolistas sean claves en el encuentro:

1. Gonzalo Piovi

Gonzalo Piovi | Simon Barber/GettyImages

Últimamente el arquero Kevin Mier comete un gran número de errores, los cuales también ha llevado hasta la selección, tal como le ocurrió esta semana frente a Venezuela. Por tal motivo, necesita que su defensa esté a la altura para poder evitar llegas frecuentes hacia su arco.



El zaguero argentino deberá ser un pilar en la parte baja a lado de Willer Ditta, Erik Lira y Chiquete Orozco.



El defensor acaba de renovar su vínculo con La Máquina y eso debe ser un aliciente extra para dejarlo todo en el terreno de juego.

2. Erik Lira

Erik Lira | Jam Media/GettyImages

El pivote tuvo un gran rendimiento con la selección mexicana al entrar de cambio frente a Japón y siendo titular contra Corea del Sur, incluso para muchos fue el mejor jugador del Tricolor, lo cual confirmó Statiskicks.



Debido a eso, el técnico Javier Aguirre lo alabó por su entrega, dando equilibrio al mediocampo para comenzar la ofensiva haciendo olvidar a Edson Álvarez. Es seguro que seguirá siendo una pieza clave en el esquema celeste para este cotejo.

3. Carlos Rodríguez

Carlos Rodríguez | Simon Barber/GettyImages

Sabemos que con la selección quizá no dé el mejor rendimiento, pero la situación cambia cuando se pone la casaca cementera. En etapas pasadas, Charly fue utilizado detrás del ‘9’, pero Nicolás Larcamón lo ha devuelto a la posesión en la que supo brillar en sus inicios con Monterrey, el mediocampo, donde ha sabido asociarse con Erik Lira y compañía.

4. José Paradela

José Paradela | ULISES RUIZ/GettyImages

El rendimiento del argentino es digno de alabanza, por algo muchos se lo pelearon en el mercado de fichajes. Desde el primer día que se puso la camiseta celeste, el mediocampista ha sabido ganarse a la afición con sus asistencias al convertirse en el orquestador.



La app 365Scores dio a conocer que el sudamericano ha estado involucrado un 83% en jugadas de incidencias directas de gol, sin olvidar que ha hecho cinco asistencias en cinco partidos, una marca histórica en el club. Con todo esto basta para decir que será clave contra los Tuzos.

5. Carlos Rotondi

Carlos Rotondi | Simon Barber/GettyImages

El argentino será una de las pesadillas del rival por la banda izquierda, pues sabe muy bien cómo pisar el área rival. No obstante, está claro que no tendrá nada fácil porque Pachuca cuenta con buenos futbolistas.



El lateral tiene muy buena pegada desde larga distancia y sus centros serán importantes para poder ver si Nacho Rivero y El Toro Fernández aparecerán por aire.