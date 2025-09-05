Los 5 futbolistas claves de Estados Unidos vs Corea del Sur en su partido amistoso

La selección de Estados Unidos comienzo su camino rumbo a la Copa del Mundo 2026 y tendrá su primer encuentro amistoso frente a la selección de Corea del Sur este sábado 6 de septiembre de 2025, en Harrison, Nueva Jersey desde el Sports Illustrated Stadium.

Mauricio Pochettino convocó a 23 jugadores para los enfrentamientos ante Corea del Sur y Japón de la Fecha FIFA de septiembre y de esa manera, mencionamos a cinco elementos claves de las barras y las estrellas en este compromiso.

Set up for September, presented by Allstate!



22 of the 23 roster spots are confirmed, with an additional player to be added at a later date. pic.twitter.com/hrwpqYdxFC — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) August 26, 2025

1. Sergiño Dest

Sergiño Dest | Soccrates Images/GettyImages

El lateral derecho, también de regreso tras compromisos de clubes, aporta proyección ofensiva y solidez defensiva. Su experiencia en la Eredivisie y su capacidad para enfrentar a extremos rápidos como los de Corea del Sur lo hacen un elemento esencial en el esquema de Pochettino.

2. Chris Richards

Chris Richards | Sebastian Frej/GettyImages

Es el líder indiscutible en la defensa central del USMNT. En un partido donde la zaga estadounidense podría estar bajo presión por la calidad ofensiva de Corea del Sur, Richards será clave para organizar la línea defensiva y evitar errores en la salida de balón.

3. Tyler Adams

Tyler Adams | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Como capitán durante la Copa Oro 2025, Adams es un pilar en el mediocampo defensivo. Su capacidad para recuperar balones, distribuir con precisión y liderar desde el centro del campo será crucial para contrarrestar el ritmo y la intensidad de Corea del Sur. Su experiencia en la Premier League y su rol como titular habitual bajo Mauricio Pochettino lo convierten en un elemento esencial para este partido.

4. Tim Weah

Tim Weah | Xavier Laine/GettyImages

El extremo regresa con su nación y aportará Su velocidad, capacidad de desborde y experiencia en Europa en el ataque, especialmente en un partido contra un rival rápido como Corea del Sur. Weah también tiene un historial positivo en partidos clave, como su aporte en la clasificación para el Mundial 2022.

5. Christian Pulisic

Christian Pulisic | Image Photo Agency/GettyImages

Considerado la estrella del equipo, Pulisic regresa tras generar polémica por descansar durante la Copa Oro 2025. Su habilidad para desequilibrar en el uno contra uno, visión de juego y liderazgo lo convierten en un pilar ofensivo fundamental. Pochettino destacó que el incidente de la Copa Oro está superado, y se espera que Pulisic sea titular y marque la diferencia como acostumbra.

Más noticias sobre la selección de Estados Unidos