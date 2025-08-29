Los 5 futbolistas claves de Tigres vs Santos en la Jornada 7 del Apertura 2025

Tigres visitará a Santos Laguna este sábado 30 de agosto en partido correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En el papel, los felinos saldrán como claros favoritos para llevarse los tres puntos. ¿Los Guerreros lograrán dar la sorpresa?

El cuadro de Guido Pizarro necesita una victoria urgente tras caer ante el Club América y empatar ante Mazatlán en las últimas dos jornadas.

A continuación te presentamos a cinco jugadores del cuadro universitario a los que hay que seguir de cerca para este compromiso.

1. Ángel Correa

Inter Miami CF v Tigres UANL - Leagues Cup Quarter Finals | Leonardo Fernandez/GettyImages

El delantero argentino no vino de vacaciones a México. En muy poco tiempo se ha logrado compenetrar con sus compañeros y se está convirtiendo en una de las figuras del cuadro de la UANL. En cinco partidos disputados en el Apertura 2025, suma dos goles y una asistencia. En tres duelos de Leagues Cup anotó cuatro dianas.

2. Diego Lainez

Mazatlan FC v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Diego Lainez ha mostrado una gran mejoría en los últimos dos torneos con Tigres. El extremo mexicano finalmente se está consolidando en primera división y su buen nivel lo ha llevado a ser considerado de nueva cuenta con el Tri. El 'Factor' suma un gol y dos asistencias hasta el momento.

3. Juan Brunetta

Tigres UANL v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El mediocampista argentino es otro de los elementos que está viviendo un momento dulce con Tigres. Brunetta se ha vuelto vital en el ataque del conjunto de Nuevo León. Suma dos goles y una asistencia en el Apertura 2025.

4. Ozziel Herrera

FBL-MEX-TIGRES-PUEBLA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

En los últimos años, la directiva de Tigres ha apostado por la contratación de jóvenes mexicanos en busca de renovar su plantilla. Algunas contrataciones no han dado los resultados que se esperaban... Herrera no es de ese grupo. El exjugador del Atlas es de los que se están consolidando. Registra tres goles y una asistencia en cinco encuentros.

5. Nicolás Ibáñez

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Tigres ha buscado por años un socio y un futuro reemplazo para André Pierre Gignac. Puede ser que Nico Ibáñez no sea ese jugador, pero esta temporada se le ha visto más fino de cara al arco. Suma tres goles en cuatro partidos disputados en el Apertura 2025.

