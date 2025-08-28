Los 5 futbolistas de Cruz Azul que han mejorado su nivel con Nicolás Larcamón

El Club de Fútbol Cruz Azul tiene una de las mejores plantillas del fútbol mexicano y el continente americano con una cantidad de futbolistas de calidad y nivel de selección nacional, así como muchos jóvenes promesas con un enorme potencial y figuras de talla internacional, así como veteranos de imponen como el caso de su capitán Ignacio Rivero.

Con la llegada de Nicolás Larcamón la plantilla se ha potencializado, pero sigue muy marcada la base que dejaron instaurada Martín Anselmi y Vicente Sánchez.

Por lo tanto, hacemos mención de cinco jugadores que cinco jugadores que han mejorado bajo las órdenes del estratega argentino Nicolás Larcamón.

1. Gonzalo Piovi

Gonzalo Piovi | Dave Bernal/ISI Photos/GettyImages

A pesar de que su salida con rumbo al Inter de Miami estuvo cerca, Piovi se mantuvo en el cuadro celeste y ha sido elogiado por Larcamón por su profesionalismo y entrega. Su trabajo defensivo y liderazgo en el vestuario han sido destacados como un ejemplo para el equipo, especialmente tras la victoria por 1-0 ante Toluca, donde su solidez fue clave para mantener la portería en cero.

2. Lorenzo Faravelli

Lorenzo Faravelli | Dave Bernal/ISI Photos/GettyImages

‘Lolo’ ha convencido a Larcamón con su estilo futbolístico, lo que resultó en la renovación de su contrato por un año más.



Su capacidad para adaptarse al sistema ofensivo y combativo del entrenador argentino ha permitido que se consolide como una pieza importante en el mediocampo del equipo y aunque la fuerte competencia interna le ha costado tener que jugar menos minutos en fechas recientes, sigue siendo un jugador excepcional.

3. José Paradela

José Paradela | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

Nicolás Larcamón lo conoce desde su etapa en Necaxa y claramente lo solicitó como un fichaje clave para su llegada a la Máquina y el jugador de inmediato se ganó un puesto titular y no es para menos, pues en cinco partidos de liga ha dado cinco asistencias, es un jugador que llegó directo a adaptarse al equipo y se ha ganado el cariño de la afición.

4. Luka Romero

Luka Romero | Agustin Cuevas/GettyImages

El juvenil mexicano naturalizado argentino perdió algo de presencia sobre todo en el torneo doméstico el semestre pasado, pero en este arranque del Torneo Apertura 2025, el técnico le ha brindado más minutos para que pueda mostrarse y eso se ha reflejado en la confianza sobre el terreno de juego y apenas en la Jornada 6 fue clave al marcar el gol del triunfo para el equipo sobre el vigente campeón.

5. Gabriel Fernández

Gabriel Fernández | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

El fichaje fallido de Luka Jovic y la salida de Giorgios Giakoumakis provocaron que el ‘Toro’ dejará de entrenar con la Sub-20 y que regresara al primer equipo, esa nueva gran oportunidad ha dado frutos y en la Fecha 5 marcó el gol que le terminó dando el triunfo al equipo.

