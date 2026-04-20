Los 5 jugadores que terminaron su ciclo en Rayados de Monterrey

El Club de Fútbol Monterrey tuvo un Torneo Clausura 2026 de la Liga MX para el olvido, el conjunto regiomontano quedó eliminado de la fase final con una plantilla digna de las mejores del fútbol mexicano.

Por lo que, evidente necesitan un cambio de timonel y, además, las salidas de varios elementos que han cumplido con su ciclo dentro de la institución.

Si bien es cierto que tuvieron bajas dolorosas como la de Sergio Ramos entre otras que debilitaron al equipo, no se esperaba una bajada de nivel al grado actual.

Por ese motivo, en la próxima lista nombramos a los jugadores que deberían quedar en libertad a partir del siguiente semestre debido a su pobre desempeño actual o que ya han cumplido con su ciclo.

1. Stefan Medina

Stefan Medina ha cumplido sus ciclo en Rayados | Azael Rodriguez/GettyImages

El defensor colombiano cumplió su ciclo en el club desde hace rato, si bien es cierto que pudo volver a la titularidad por un rato, después de la partida de Sergio Ramos, es momento de que la directiva albiazul vaya por zagueros internacionales que refresquen la zaga.



El sudamericano lo dio todo y quedará en el recuerdo de la afición, pero por su edad se requieren de piernas más jóvenes, por lo que no sería una sorpresa si parte en los próximos meses.

2. Erick Aguirre

Erick Aguirre | Jam Media/GettyImages

El polivalente lateral derecho puede desempeñarse en varias zonas, pero ni así es el estelar en algunas de las posiciones, desde que las lesiones lo aquejaron en muchas ocasiones su rendimiento vino a la baja.



A pesar de que se ha mantenido en el equipo, la realidad es que se ha mantenido más por su contrato vigente y que funge como un revulsivo, pero es momento de abrirle paso a nuevos elementos, la juventud prematura con la que debutó le permitió ser joven mucho tiempo, pero actualmente ya pisando los 30 años debe reencontrarse y tratar de subir su nivel que lo llevaron a ser considerado por la selección mexicana.

3. Lucas Ocampos

Lucas Ocampos | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Sus actitudes y comportamiento hacen pensar que no le hace bien al grupo tenerlo, ya que puede causar problemas en el vestidor, su nivel no es el que en algún momento lució en Europa y cuando parece que va a marcar diferencia lo hace, pero no vuelve a hacerlo al corto plazo, es muy inconsistente.



Por esa razón, su ciclo en el club ha terminado y deberían buscarle salida del club o el mismo debería buscar nuevos aires, porque también da la impresión de que no está del todo satisfecho en el equipo.

4. Jesús Corona

Jesús Corona | Azael Rodriguez/GettyImages

El ‘Tecatito’ es un sube y baja, y casi nunca consigue estabilizarse en un buen nivel, desde su regreso a la Sultana del Norte tras abandonar Europa, su nivel nunca fue el mismo por la lesión que sufrió y dejó de ser convocado a la selección mexicana.



En ocasiones da buenas impresiones, pero después de apaga por un rato y pasa desapercibido, por ello es que su ciclo ha sido concluido y deberían buscarle un nuevo club.

5. Roberto de la Rosa

Roberto de la Rosa | Azael Rodriguez/GettyImages

El delantero mexicano de 26 años ha demostrado que no tiene lo necesario para ser un atacante que dé garantías, no lo hizo en Pachuca y no lo ha sido en Rayados. Su ciclo debería terminar.



A pesar de las oportunidades que recibe como titular o revulsivo, su cuota de goles es muy pobre y en dos años en el club no ha hecho diferencia. Para muestra es su falta de gol este semestre a comparación de los cinco que ha hecho Uros Djurdjevic.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX