Los 5 jugadores que Xabi Alonso podría fichar en su nuevo Chelsea

Xabi Alonso es el nuevo técnico del Chelsea. El estratega español busca revancha después de su fracaso en el Real Madrid. Los Blues quieren regresar a los primeros lugares de la Premier League y Alonso tendría la última palabra en los fichajes del mercado de verano, de acuerdo con los reportes más recientes.

Alonso, quien firmó con el conjunto londinense por cuatro años, buscaría jugadores experimentados para complementar una plantilla llena de jóvenes con mucho potencial. Su prioridad sería traer un portero, un defensa central y un extremo.

A continuación te contamos de cinco jugadores que podrían sumarse al proyecto de Xabi en el Chelsea.

5. Robin Roefs

Robin Roefs podría ser el arquero que busca el Chelsea | Richard Martin-Roberts - CameraSport/GettyImages

Aunque Mike Penders ha tenido un desempeño excelente cedido en el Estrasburgo y asistirá al Mundial con Bélgica, parece que Xabi Alonso buscará a otro guardameta para sustituir a Robert Sánchez. El nuevo técnico del Chelsea necesita a un guardameta más sereno y seguro con el balón, y Robin Roefs, del Sunderland, parece una opción excelente. El holandés es una figura tranquila bajo palos, que infunde calma en la defensa y transmite la imagen de un portero que tiene todo bajo control. Fundamentalmente, su primera temporada en la Premier League ha estado libre de errores. Según datos de Opta, ocupa el segundo lugar en la liga con 104 paradas y también ostenta el segundo mejor porcentaje de atajadas. Con tan solo 23 años, aún tiene mucho potencial de crecimiento, pero ya se perfila como uno de los mejores de la la liga inglesa. El Sunderland estaría dispuesto a vender a uno de sus jugadores estrella por el precio adecuado.

4. Ousmane Diomande

Ousmane Diomande | Diogo Cardoso/GettyImages

El Chelsea lleva años interesado en fichar a Ousmane Diomande, y pronto dará la bienvenida a su compañero de equipo, Geovany Quenda. Diomande es un defensa que, con tan solo 22 años, cuenta con una amplia experiencia. Formó parte de los equipos campeones del Sporting CP bajo la dirección de Ruben Amorim, y recientemente ayudó al conjunto portugués a alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones por primera vez desde el relanzamiento de la competición. Ha destacado tanto en línea de tres como de cuatro, lo que le permitiría a Alonso ajustar con frecuencia el esquema defensivo de los Blues. Esta versatilidad resultará atractiva para el nuevo entrenador, a quien también le interesará lo que Diomande puede aportar con el balón. Parece la opción perfecta para Alonso, y el Chelsea podría verse obligado a finalmente ficharle tras años de coqueteos. Sin embargo, el nuevo contrato que firmó en enero implica que su contratación no será barata.

3. Anthony Gordon

Anthony Gordon | Stu Forster/GettyImages

El futbolista inglés dejará el Newcastle United este verano y, según se informa, tiene a varios clubes interesados, incluido el Bayern de Múnich. Gordon puede ser un elemento irregular, pero es el jugador ideal para cualquier entrenador. Realiza un trabajo incansable sin balón, y Alonso sin duda valoraría esa energía. Le falta creatividad en los uno contra uno, pero Gordon puede asfixiar, superar y sortear a los defensores con pura fuerza de voluntad. Tuvo un gran rendimiento como delantero en la Champions League esta temporada y su polivalencia lo hace un jugador interesante para los Blues. Gordon puede jugar por la banda izquierda, donde el Chelsea necesita urgentemente un refuerzo tras las flojas temporadas de debut de Alejandro Garnacho y Jamie Gittens, y además ofrece una excelente alternativa para João Pedro en la delantera.

2. Marcos Senesi

Marcos Senesi | David Horton - CameraSport/GettyImages

No todos los fichajes tienen que ser bombas que cimbren el mercado. Los Blues necesitan fortalecer la plantilla, y esto también significa tener mejores opciones en el banquillo. Si bien Levi Colwill se ha consolidado como titular con el Chelsea, se necesita a algún jugador confiable ante la saturación de partidos o en caso de una lesión. En este contexto, el Chelsea está interesado en Marcos Senesi, quien pronto quedará libre. Cerca de los 30 años y con una amplia experiencia en la Premier League, Senesi podría ser una pieza útil para rotar y darle un respiro a Colwill. El argentino no está exento de defectos, pero es un jugador de gran clase con el balón que destaca por su precisión en los pases largos. Senesi tiene la técnica para triunfar en un sistema complejo como el de Alonso.

1. Bradley Barcola

Bradley Barcola | DeFodi Images/GettyImages

Aunque Barcola es un gran jugador y tiene un gran rendimiento con el PSG, parece estar a la sombra de Ousmane Dembélé, Désire Doué y Khvicha Kvaratskhelia. Podría considerar dejar la capital francesa para ser protagonista en otro club. El extremo tiene contrato con el Paris Saint Germain hasta 2028, y tendrá que tomar una decisión crucial este verano. Ante los rumores de que el PSG le está preparando una renovación millonaria, tendrá que elegir entre comprometerse con el club parisino a largo plazo o buscar nuevos horizontes. Su fichaje sería costoso, pero quizás no imposible para el Chelsea. Los Blues deben analizar la posibilidad de hacerse con los servicios de este extremo sublime. Si bien puede ser frustrante su definición de cara a portería, la estética y la imprevisibilidad de Barcola lo convierten en un jugador fascinante. La Premier League debería recibir a un jugador así con los brazos abiertos.