El mercado de fichajes de invierno acostumbra a ser más calmado que el de verano, aunque en esta oportunidad se dieron algunas transferencias interesantes entre clubes importantes de varios continentes, agregándole sazón a lo que resta de la segunda mitad de la temporada.

A continuación, los cinco movimientos más importantes del mercado de invierno.

5. Lucas Paquetá al Flamengo

FBL-BRA-SUPERCOPA-FLAMENGO-CORINTHIANS | SERGIO LIMA/GettyImages

El vigente campeón de la Copa Libertadores fichó a Lucas Paquetá, formado en su cantera, en una astronómica cifra de 42 millones de Euros, estableciendo así un récord para el fútbol sudamericano.

4. Karim Benzema al Al-Hilal

Karim Benzema is officially Hilali ✍️💙 pic.twitter.com/7YX5STm2z9 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 2, 2026

Este movimiento sacudió al mundo árabe, ya que tras negarse a renovar con el Al-Ittihad por las condiciones del nuevo contrato, terminó mudándose al Al-Hilal, desatando así la furia de Cristiano Ronaldo por la inequitativa repartición de fondos del fondo público saudí para con los clubes.

3. Tammy Abraham al Aston Villa

Aston Villa v Brentford - Premier League | Neville Williams/GettyImages

El delantero llegó a los Villanos en los últimos días del mercado de invierno proveniente del Besiktas a cambio de 21 millones de euros. Cabe destacar que jugó en el elenco de Birmingham en la temporada 2018/2019.

2. Ademola Lookman al Atlético de Madrid

¡Bienvenido al Atlético de Madrid, Ademola Lookman! 🤩 pic.twitter.com/nquug4eU3w — Atlético de Madrid (@Atleti) February 2, 2026

El héroe del Atalanta en la consagración en la UEFA Europa League 2023/24 emigró del club de Bérgamo al Atlético de Madrid en los últimos días para reforzar al equipo que sigue en carrera en la UEFA Champions League y la Copa del Rey, ilusionándose con seguir ganando títulos. Ojo, tendrá la difícil tarea de competir por un puesto con Julián Álvarez.

1. Antoine Semenyo al Manchester City

Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

El ghanés llegó a los Ciudadanos por una cifra cercana a los 70 millones de Euros desde el Bournemouth y su impacto en el City fue inmediato: lleva cuatro goles y una asistencia en tan solo cinco partidos jugados, metiéndose así en la consideración de Guardiola para el once inicial prácticamente desde el vamos.