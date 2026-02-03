Sports Illustrated

Los 5 mejores fichajes del mercado de invierno 2026 - rankeados

Varios clubes han incorporado a futbolistas clave en este mercado de fichajes.
Bruno Pernigotti|
Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League
Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

El mercado de fichajes de invierno acostumbra a ser más calmado que el de verano, aunque en esta oportunidad se dieron algunas transferencias interesantes entre clubes importantes de varios continentes, agregándole sazón a lo que resta de la segunda mitad de la temporada.

A continuación, los cinco movimientos más importantes del mercado de invierno.

5. Lucas Paquetá al Flamengo

FBL-BRA-SUPERCOPA-FLAMENGO-CORINTHIANS
FBL-BRA-SUPERCOPA-FLAMENGO-CORINTHIANS | SERGIO LIMA/GettyImages

El vigente campeón de la Copa Libertadores fichó a Lucas Paquetá, formado en su cantera, en una astronómica cifra de 42 millones de Euros, estableciendo así un récord para el fútbol sudamericano.

4. Karim Benzema al Al-Hilal

Este movimiento sacudió al mundo árabe, ya que tras negarse a renovar con el Al-Ittihad por las condiciones del nuevo contrato, terminó mudándose al Al-Hilal, desatando así la furia de Cristiano Ronaldo por la inequitativa repartición de fondos del fondo público saudí para con los clubes.

3. Tammy Abraham al Aston Villa

Tammy Abraham
Aston Villa v Brentford - Premier League | Neville Williams/GettyImages

El delantero llegó a los Villanos en los últimos días del mercado de invierno proveniente del Besiktas a cambio de 21 millones de euros. Cabe destacar que jugó en el elenco de Birmingham en la temporada 2018/2019.

2. Ademola Lookman al Atlético de Madrid

El héroe del Atalanta en la consagración en la UEFA Europa League 2023/24 emigró del club de Bérgamo al Atlético de Madrid en los últimos días para reforzar al equipo que sigue en carrera en la UEFA Champions League y la Copa del Rey, ilusionándose con seguir ganando títulos. Ojo, tendrá la difícil tarea de competir por un puesto con Julián Álvarez.

1. Antoine Semenyo al Manchester City

Antoine Semenyo
Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

El ghanés llegó a los Ciudadanos por una cifra cercana a los 70 millones de Euros desde el Bournemouth y su impacto en el City fue inmediato: lleva cuatro goles y una asistencia en tan solo cinco partidos jugados, metiéndose así en la consideración de Guardiola para el once inicial prácticamente desde el vamos.

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol