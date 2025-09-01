Los 5 mejores fichajes en la Ligue 1 de cara a la temporada 2025 - rankeados

La Ligue 1 es una de las competencias europeas cuyo campeón parece definirse antes de arrancar la campaña, ya que el PSG domina sin problemas hace ya varios años. Para intentar dar vuelta esa situación, varios equipos salieron al mercado a sumar figuras importantes para competir con el actual campeón europeo, que sigue teniendo una plantilla para envidiar.

5. Facundo Medina al Olympique Marsella

Olympique de Marseille v Aston Villa - Pre-Season Friendly | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

El internacional argentino abandonó el Lens para dar un salto de calidad en su carrera y llegar al Olympique de Marsella, uno de los grandes del país. Es una fija en las convocatorias de Lionel Scaloni en la Selección Argentina campeona del mundo y bicampeona de América.

4. Igor Paixão al Olympique Marsella

TOPSHOT-FBL-FRA-BRA-LIGUE1-MARSEILLE | CHRISTOPHE SIMON/GettyImages

El brasileño también arribó al Velodróme en este mercado de fichajes, pero este proveniente del Feyenoord de los Países Bajos a cambio de 30 millones de euros.

3. Lucas Chevalier al PSG

Toulouse FC v Paris Saint-Germain - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

El portero arribó al campeón de Europa proveniente del Lille y tuvo la responsabilidad de hacerse dueño del arco, ya que Gianluigi Donnarumma está a pasos de marcharse al Manchester City.

2. Julio Enciso al Racing de Estrasburgo

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-PAR-URU | DANIEL DUARTE/GettyImages

La joven promesa del fútbol paraguayo abandonó Inglaterra y arribó al Racing de Estrasburgo, que está dándole lugar a diferentes figuras jóvenes internacionales para que exploten sus cualidades en el viejo continente. Es frecuentemente convocado por Gustavo Alfaro a la Selección de Paraguay, que está a solamente un punto de lograr la clasificación a la Copa del Mundo del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

1. Ilya Zabarnyi al PSG

Ukraine v England: Group C - UEFA EURO 2024 European Qualifiers | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

El ucraniano se convirtió en uno de los fichajes más valiosos de la historia del PSG, con un costo de 63 millones de euros proveniente del sorprendente Bournemouth de Andoni Iraola, que vendió a gran parte de su defensa titular de la última campaña en cifras exorbitantes.