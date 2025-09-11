Los 5 mejores jugadores de la historia del fútbol, según la Inteligencia Artificial

La discusión de quién es el mejor futbolista de la historia no tiene fin. Lo logrado por Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022, en el que Argentina obtuvo el tercer título de su historia, hizo que muchos lo pusieran a pelear por esa posición.

El debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos es una cuestión que despierta pasiones en todo el mundo. Con criterios como títulos obtenidos, impacto en el juego y récords individuales, diferentes rankings han intentado determinar un listado definitivo.

El top 3, según la IA, se basa en una combinación de talento, impacto en el fútbol y logros individuales y colectivos. Cada uno de ellos dejó una marca imborrable en la historia del deporte, pero hay razones específicas por las que ocupan estas posiciones.

Los 5 mejores jugadores de la historia según la IA

5. Zinedine Zidane

FRANCE V PORTUGAL ZINEDINE ZIDAN | Shaun Botterill/GettyImages

Considerado uno de los mejores mediocampistas de todos los tiempos, fue clave en la victoria de Francia en la Copa del Mundo de 1998 y la Eurocopa de 2000.

4. Johan Cruyff

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

El futbolista y entrenador holandés Johan Cruyff fue un innovador en el juego y uno de los primeros en popularizar el "fútbol total". Su influencia en el fútbol es duradera y significativa.

3. Diego Maradona

1986 World Cup | Paul Bereswill/GettyImages

El talento puro de Maradona no tiene comparación. Fue el jugador más determinante en una Copa del Mundo, con su actuación legendaria en México 1986, donde llevó a Argentina al título con goles inolvidables como el "Gol del Siglo" ante Inglaterra. Además, logró gestas heroicas con Napoli, llevándolo a conquistar dos títulos de Serie A y la Copa UEFA en una época donde el fútbol italiano era el más competitivo del mundo. Su influencia y carisma trascienden el deporte.

2. Pelé

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

Pelé es el único futbolista en ganar tres Copas del Mundo (1958, 1962 y 1970) y anotó más de 1.000 goles en su carrera. Fue un adelantado a su época, combinando potencia, técnica y una capacidad goleadora asombrosa. Su dominio en el Santos de Brasil y en la selección lo convirtieron en el primer gran ícono mundial del fútbol. Aunque jugó en una época diferente y su nivel de competencia no fue el mismo que el de Messi o Maradona, su impacto en la historia del fútbol es indiscutible.

1. Lionel Messi

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcelo Endelli/GettyImages

Messi es el futbolista más completo de todos los tiempos. Tiene una técnica inigualable, visión de juego, regate, definición y una longevidad impresionante al más alto nivel. Ganó 8 Balones de Oro (récord absoluto), 4 Champions League y lideró a Argentina al título mundial en 2022, cerrando así el único debate pendiente en su carrera. Además, su constancia es incomparable: más de 800 goles y más de 350 asistencias, dominando el fútbol por casi dos décadas.

Más noticias sobre rankings de jugadores