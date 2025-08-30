El Atlético de Madrid no ha comenzado la temporada como esperaba. Tras las tres primeras jornadas de LaLiga sin conocer la victoria, las dudas han aparecido en torno al equipo de Diego Pablo Simeone, que ahora se enfrenta a un calendario de septiembre cargado y exigente.

Este fin de semana, los Colchoneros no pudieron pasar del empate 1-1 ante el Deportivo Alavés.

Con duelos clave tanto en la competición doméstica como en la Champions League, el conjunto rojiblanco necesita reaccionar de inmediato para no descolgarse en la pelea por los primeros puestos.

A continuación, repasamos los compromisos que marcarán las próximas semanas del Atlético:

Jornada 4: Atlético de Madrid – Villarreal (Metropolitano, 14 de septiembre)

Tras el parón de selecciones, el Atlético volverá al Metropolitano para medirse a un Villarreal que suele poner en aprietos a los rojiblancos. Será la oportunidad de reencontrarse con su afición y empezar a sumar con solidez en casa. Los de Marcelino llegan reforzados por los últimos fichajes y con un ataque peligroso, lo que exige máxima concentración defensiva.

Champions League: fase de Liga (Metropolitano, 17 de septiembre)

Tres días después, el Atlético arrancará su andadura en la fase de Liga de la Champions en casa. Aunque el rival está aún por definirse, el choque será crucial para marcar el tono europeo de la temporada. La exigencia física y mental de este encuentro obligará a Simeone a gestionar bien los esfuerzos en un calendario tan apretado.

Jornada 5: Mallorca – Atlético de Madrid (Son Moix, 21 de septiembre)

El siguiente desafío será a domicilio, en Son Moix frente al Mallorca. Tradicionalmente, los partidos en la isla resultan complicados para el Atlético, que deberá imponer su jerarquía y no dejarse sorprender por un rival que suele crecer en casa. La acumulación de partidos podría pasar factura en este momento del mes.

Jornada 6: Atlético de Madrid – Rayo Vallecano (Metropolitano, 24 de septiembre)

El mes lo cerrará el derbi madrileño ante el Rayo Vallecano, siempre un encuentro especial y con un extra de tensión. El Metropolitano volverá a ser el escenario donde el Atlético buscará afianzarse y sumar puntos vitales ante un rival que juega sin complejos y que ya ha sorprendido a los grandes en más de una ocasión.

Jornada 7: Atlético de Madrid – Real Madrid (Metropolitano, 28 de septiembre)

El Derby madrileño llegará muy temprano en esta temporada de LaLiga. El Atleti recibirá en su casa al Real Madrid, uno de los contendientes al título de la primera división española. Este duelo encapsula mucha historia... y un mal resultado podría ponerle las cosas muy complejas al 'Cholo' Simeone.

