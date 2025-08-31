El calendario con los 5 próximos encuentros del FC Barcelona tras empatar 1-1 con el Rayo Vallecano

El FC Barcelona empató por marcador de 1-1 ante el Rayo Vallecano en la tercera jornada de LaLiga. El cuadro blaugrana se fue al frente con un gol de penal de Lamine Yamal, pero el conjunto de Vallecas consiguió la igualada con un gol de Fran Pérez.

Los de Hansi Flick han comenzado la temporada con buenas sensaciones, y ahora llega una serie de compromisos que pondrán a prueba la consistencia del proyecto.

Jornada 3: Rayo Vallecano – FC Barcelona (Vallecas, 31 de agosto)

Rayo Vallecano v Neman Grodno - UEFA Conference League Play-off Round Second Leg | Florencia Tan Jun/GettyImages

El próximo reto será en Vallecas, un campo históricamente incómodo para el Barça. El Rayo, con su estilo valiente y presionante, suele complicar a los azulgranas, por lo que Flick necesitará que su equipo muestre carácter y contundencia para mantener la buena dinámica liguera.

Rayo Vallecano vs FC Barcelona - Jornada 3 de La Liga (21:30h)

Jornada 4: FC Barcelona – Valencia (Estadio Johan Cruyff, 14 de septiembre)

Valencia CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

El Barcelona debutará en casa en esta Liga, aunque no será en el Camp Nou sino en el Johan Cruyff, que acogerá el choque ante el Valencia. Será un duelo especial, con un ambiente distinto y un aforo mucho menor, donde los culés tendrán que imponer su juego pese a las circunstancias. El objetivo será dejar claro que, juegue donde juegue, el Barça debe hacerse fuerte como local.

FC Barcelona vs Valencia - Jornada 4 de La Liga

Champions League: FC Barcelona - Newcastle United -fase de Liga (17 de septiembre)

Club Brugge v Rangers - UEFA Champions League Play-offs Round Second Leg | Alex Bierens de Haan/GettyImages

Tres días más tarde llegará el estreno en la Champions League ante el Newcastle United. El Barcelona abrirá la fase de liga con la ambición de demostrar que este año puede ser candidato real al título.

Jornada 1 de la Fase de Liga de Champions League

Jornada 5: FC Barcelona – Getafe (21 de septiembre)

Sevilla FC v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

La incertidumbre sobre el escenario también se mantiene para la jornada 5 ante el Getafe. El partido está programado para el 21 de septiembre, y será clave para seguir sumando en Liga antes de afrontar un tramo intenso de competición. Ya sea en el Camp Nou o en el Johan Cruyff, el Barça deberá mantener su fiabilidad en casa.

FC Barcelona vs Getafe - Jornada 5 de La Liga

Jornada 6: Real Oviedo – FC Barcelona (Carlos Tartiere, 24 de septiembre)

Veljko Paunovic (Real Oviedo) seen in action during LaLiga... | SOPA Images/GettyImages

El cierre de mes será en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo, un desplazamiento especial por el ambiente que suele rodear los partidos en Asturias. Para el Barça será otro test de carácter, en un estadio en el que los locales se crecen ante los grandes.

Real Oviedo vs FC Barcelona - Jornada 6 de La Liga

Los próximos 5 rivales del FC Barcelona