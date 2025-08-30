El Real Madrid de Xabi Alonso ha comenzado la temporada de manera inmejorable: tres victorias en tres partidos. El equipo transmite solidez defensiva, confianza en su juego y la sensación de que este curso apunta a ser protagonista tanto en LaLiga como en la Champions.

Los merengues se impusieron este sábado 30 de agosto ante el Mallorca por marcador de 2-1. Durante el encuentro, el VAR invalidó tres goles del club blanco.

Septiembre llega cargado de compromisos importantes que pondrán a prueba la fortaleza del conjunto blanco.

A continuación, repasamos el calendario inmediato de los madridistas:

Jornada 3: Real Madrid – Mallorca (Santiago Bernabéu, 30 de agosto)

RCD Mallorca v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Rafa Babot/GettyImages

El próximo compromiso será en casa, en el Bernabéu, ante el Mallorca. Un partido que, sobre el papel, debería servir para consolidar el buen inicio de temporada. La clave estará en mantener la concentración frente a un rival que buscará cerrarse atrás y aprovechar cualquier despiste a la contra.

Real Madrid vs Mallorca - Jornada 3 de La Liga (21:30 h)

Jornada 4: Real Sociedad – Real Madrid (Reale Arena, 14 de septiembre)

Real Sociedad v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Tras el parón de selecciones, los blancos visitarán San Sebastián para medirse a una Real Sociedad siempre competitiva en el Reale Arena. Será la primera gran prueba fuera de casa para los de Xabi Alonso, ante un rival que combina calidad técnica y presión intensa, y que suele complicar la vida al Madrid.

Real Sociedad vs Real Madrid - Jornada 4 de La Liga

Champions League: fase de Liga (Santiago Bernabéu, 17 de septiembre)

FBL-EUR-C1-DRAW | FREDERIC DIDES/GettyImages

Tres días después, el Real Madrid abrirá su participación en la Champions League en el Bernabéu. El rival está por definirse, pero las opciones son de máximo nivel: Liverpool, Manchester City, Juventus, Kairat Almaty, Olympiacos, Benfica, Mónaco o Marsella. Sea cual sea el emparejamiento, el estreno continental marcará el tono de un grupo donde los blancos son favoritos, pero donde no habrá margen de error.

Jornada 1 de Fase de Liga de Champions League

Jornada 5: Real Madrid – Espanyol (Santiago Bernabéu, 21 de septiembre)

Real Sociedad v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El calendario liguero continuará en casa frente al Espanyol. Será una oportunidad ideal para sumar y mantener el pulso en la zona alta, aunque la exigencia física tras el estreno europeo podría condicionar la gestión de minutos.

Real Madrid vs Espanyol - Jornada 5 de La Liga

Jornada 6: Levante – Real Madrid (Ciutat de València, 24 de septiembre)

Elche CF v Levante UD - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

El mes se cerrará con la visita al Levante en el Ciutat de València. Siempre un escenario complicado para el Real Madrid, donde la intensidad y el empuje del rival suelen convertir el choque en un examen de carácter. Mantener la racha ganadora y la portería a cero será un gran desafío en este encuentro.

UD Levante vs Real Madrid - Jornada 6 de La Liga

Jornada 7: Atlético de Madrid – Real Madrid (Metropolitano, 28 de septiembre)

Atletico de Madrid v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second Leg | Quality Sport Images/GettyImages

El Real Madrid visitará al Atlético en la jornada 7 de LaLiga. En el papel, parece que el equipo de Xabi Alonso saldrá como favorito para quedarse con los tres puntos. El equipo del 'Cholo' Simeone llegará muy presionado para este encuentro, lo que podría jugar a favor de los merengues.

Los próximos 5 encuentros del Real Madrid