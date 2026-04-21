Los 6 posibles destinos de Marcus Rashford si no se queda en el Barcelona - rankeados

Parecía que la carrera de Marcus Rashford iba a pique tras temporadas irregulares con el Manchester United y una cesión intrascendente al Aston Villa. Sin embargo, el extremo inglés se ha revalorado tras llegar al FC Barcelona.

El futbolista de 28 años ha tenido un rol como relevo bajo las órdenes de Hansi Flick y suma 25 participaciones de gol en 43 encuentros disputados en todas las competencias.

A pesar de su buen rendimiento, su alto costo y el presupuesto limitado del conjunto blaugrana para fichar la próxima temporada, parece poco probable que Rashford continúe en el equipo culé.

A continuación te presentamos los seis posibles destinos del delantero inglés en caso de que no permanezca en el Barcelona.

6. Liga Árabe

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

Se espera que la liga árabe, especialmente los equipos propiedad del Fondo de Inversión Pública, siga haciendo grandes fichajes en los próximos años. Rashford ya ha sido tentado con propuestas deslumbrantes, pero las ha rechazado. El extremo de 28 quiere seguir jugando en el máximo nivel competitivo y ganarse un lugar con Inglaterra para el mundial, por lo que parece poco probable que fiche con algún club de la liga árabe en el mercado de verano.

5. Juventus

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

Rashford podría terminar recalando en otro grande del futbol europeo: la Juventus. El inglés podría adaptarse de manera perfecta al juego ofensivo que caracteriza a Luciano Spalletti. Sin embargo, la Vecchia Signora cuenta con Kenan Yıldız para cubrir la posición y existen grandes expectativas alrededor de la joya turca. En caso de que Rashford llegara a Turín, sería como parte de una nueva cesión y como un jugador de recambio.

4. Paris Saint Germain

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | David Ramos - UEFA/GettyImages

El Paris Saint Germain es uno de los clubes que podría cubrir, sin problema alguno, el salario del extremo inglés. La posible llegada de Rashford al PSG dependería de las bajas que tenga el equipo francés para la próxima temporada. En caso de que el cuadro parisino no logre retener a figuras como Bradley Barcola o Khvicha Kvaratskhelia, el equipo dirigido por Luis Enrique podría interesarse en el futbolista surgido del Manchester United.

3. Chelsea

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

El Chelsea podría ser un destino óptimo para Rashford en caso de que no llegue a un acuerdo con el Barcelona. Actualmente los Blues cuentan con varios extremos irregulares como Pedro Neto, Alejandro Garnacho y Jamie Gittens. Rashford es un elemento que conoce a fondo la Premier League y que, sin duda, vive un mejor presente y es más decisivo que los jugadores anteriormente mencionados.

2. Bayern Múnich

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | David Ramos - UEFA/GettyImages

El Bayern Múnich sigue dominando la Bundesliga y cuenta con un equipo para competir por el título de la Champions League, sin embargo, los Bávaros siempre buscan fortalecer su plantilla. Cuentan con una delantera de miedo conformada por Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, pero la directiva del cuadro alemán buscaría a un atacante que pueda jugar como nueve y extremo izquierdo. La prioridad es Anthony Gordon, del Newcastle United, pero Rashford podría ser otra buena opción.

1. Arsenal

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Arsenal debe fichar a un extremo izquierdo estrella este verano si quiere dar un paso más en su evolución con Mikel Arteta. Los Gunners han incorporado una pieza clave tras otra en las últimas temporadas, pero la afición se ha quejado constantemente de la falta de calidad en su banda izquierda esta temporada. Gabriel Martinelli no ha logrado consolidar su gran temporada 2022-23, mientras que el impacto de Leandro Trossard apenas se nota en apariciones esporádicas. Rashford tiene un gran recorrido en la Premier y cuenta con gran explosividad, por lo que podría ser la pieza faltante para los Gunners.