Los 7 futbolistas que han jugado para el Manchester City y el Arsenal

El Manchester City y el Arsenal protagonizarán este domingo 21 de septiembre en la tarde inglesa uno de los cruces más atractivos de la quinta jornada de la Premier League. Dis grandes que luchan mano a mano por arrebatarle el título de campeón al Liverpool.

A continuación, te traemos siete jugadores históricos que vistieron las dos camisetas.

1. David Seaman

David Seaman | Gary M. Prior/GettyImages

El ex portero David Seaman puede presumir haber defendido los tres palos de ambas escuadras.



Luego de un paso efímero por clubes como Peterborough, Birmingham y Queens Park Rangers, en 1990 fichó con el Arsenal, donde disputó un total de 405 compromisos en más de diez años y ganó 2 títulos de Premier League.



A su salida, en 2003, el City decidió contratarlo y se retiró un año después.

2. Patrick Vieira

Patrick Vieira & Manchester City Press Conference | Matthew Lewis/GettyImages

Por su parte, Patrick Vieira es uno de los jugadores más recordados por la afición del Arsenal. El francés militó en el conjunto Gunner de 1996 a 2005.



Tras su paso por la Serie A, en 2010 firmó con el Manchester City, terminando ahí su exitosa carrera futbolística.

3. Nicolas Anelka

Nicolas Anelka of Arsenal holds off Nikos Dabizas of Newcastle United | Stu Forster/GettyImages

El francés Nicolas Anelka es otro de los jugadores que estuvo en los dos clubes.



Luego de su exitoso paso por el PSG, en 1997 el Arsenal echó la casa por la ventana para hacerse de sus servicios, ganando una Premier, una FA Cup y la Charity Shield.



En 2002 tuvo un paso efímero con el Manchester City donde militó durante dos temporadas.

4. Oleksandr Zinchenko

Manchester City v Aston Villa - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El mediocampista Oleksandr Zinchenko estuvo en sus inicios en la Eredivisie, sin embargo, debido a su buen futbol partió a la Premier League.



En 2017 el City quedó maravillado con su técnica y no dudó en contratarlo. Con el Manchester el ucraniano ganó todo lo que quiso y fue de los inamovibles del once titular.



Ya para 2022, el Arsenal se hizo de sus servicios y hoy en día milita cedido en el Nottingham Forest.

5. Gabriel Jesus

Arsenal v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final First Leg | Alex Pantling/GettyImages

El delantero salió en 2016 del Brasileirao para enrolarse en las filas del Manchester City, donde de inmediato se adaptó y los títulos comenzaron a llegar, consiguiendo ser campeón de la Premier League.



En 2022 el Arsenal dio el bombazo al anunciar su fichaje, siendo bien recibido por la afición gunner. Veremos si este domingo Arteta le da la posibilidad de jugar contra su exequipo.

6. Kolo Touré

Manchester City v Sunderland - Premier League | Alex Livesey/GettyImages

El exfutbolista Kolo Touré es otro de los elementos que también militó en dos de los clubes más importantes de Inglaterra.



De 2002 a 2009 estuvo defendiendo los colores del Arsenal, donde fue pieza clave para la obtención del título de liga de la temporada 2003-04.



A su salida del club fichó con los ciudadanos, donde estuvo durante cuatro años y fue la columna vertebral para el campeonato.

7. Emmanuel Adebayor

Arsenal's Togolese striker Emmanuel Adeb | GLYN KIRK/GettyImages

Con un largo recorrido en la Premier League, Emmanuel Adebayor fue pieza clave en el Manchester City y Arsenal, respectivamente.



En 2005 salió de Francia para probar nuevos retos y se enroló en las filas del Arsenal, donde partió en 2009 para defender los colores del City.



Con los Citizens sólo estuvo un par de temporadas y le costó trabajo ser destacado como lo fue con los Gunners.

Jugador País Man. City Arsenal Títulos de Liga David Seaman Inglaterra 2003-04 1990-03 2 Patrick Vieira Francia 2010-11 1996-05 3 Nicolas Anelka Francia 2002-04 1997-99 2 Oleksandr Zinchenko Ucrania 2017-22 2022-25 4 Gabriel Jesus Brasil 2016-22 2022- actualidad 4 Kolo Touré Costa de Marfil 2009-13 2002-09 2 Emmanuel Adebayor Togo 2009-11 2005-09 0

