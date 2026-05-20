Los 7 posibles destinos de Pep Guardiola tras su salida del Manchester City

Pep Guardiola dejaría al Manchester City al final de esta temporada. El español tomó las riendas de los Citizens en 2016 y se marcharía este verano tras diez años al frente del club. Durante su gestión, el cuadro mancuniano ha tenido un dominio total en el futbol inglés, sumando un total de 20 campeonatos, entre los que destacan seis títulos de la Premier League, una Champions League y un Mundial de Clubes.

De acuerdo con numerosos reportes, Enzo Maresca será la nueva cabeza del proyecto del Manchester City. ¿Pero cuál será el siguiente destino de Guardiola? En años anteriores, el estratega español mencionó su interés por hacerse cargo de una selección nacional, jugar una Eurocopa y un Mundial.

A continuación te presentamos algunos de los posibles destinos de uno de los mejores técnicos en la historia del futbol.

7. Paris Saint Germain

Paris FC v Paris Saint-Germain FC - Ligue 1 McDonald's | DeFodi Images/GettyImages

Hay pocos destinos realistas para un técnico del nivel de Guardiola. Es difícil imaginar al técnico al frente de otros equipos en Inglaterra, Alemania y España. La liga italiana sigue a la baja y no es una opción en este momento. En este escenario, el Paris Saint Germain parece un equipo al que podría llegar Guardiola, si Luis Enrique decide emprender un nuevo reto en las próximas temporadas. Si bien Luis Enrique ya rompió la larga racha negativa del PSG en la Champions, Guardiola podría hacer historia al convertirse en el primer entrenador en llevar a tres equipos diferentes a la gloria en este torneo. Con el PSG en su estado actual, sería perfectamente factible.

6. Selección española

Spain v Egypt - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

La selección más obvia para Guardiola sería la suya: España. El excentrocampista disputó 47 partidos con La Roja entre 1992 y 2001, participando en tan pocos torneos debido a que las lesiones le impidieron jugar la Eurocopa de 1996 y el Mundial de 1998. En 1992, fue capitán de España en la consecución de la medalla de oro olímpica en los Juegos de Barcelona, ​​celebrados en su país. El final de un ciclo de torneos suele ser el momento en que se producen cambios, y un rendimiento por debajo de lo esperado este verano podría perjudicar al actual seleccionador, Luis de la Fuente. Sin embargo, la posibilidad de que Guardiola, defensor del separatismo catalán, quiera el puesto es un tema que podría generar dudas. Cuando habló de esto hace ocho años, refiriéndose directamente a España, dijo que creía que "no iba a suceder", así que depende de si algo ha cambiado.

5. Selección italiana

Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Claudio Villa - FIGC/GettyImages

Italia podría representar un desafío interesante para Guardiola. Es una de las selecciones nacionales más grandes y legendarias de todos los tiempos. Solo Brasil, con cinco títulos, ha ganado más Mundiales que Italia, que ha ganado cuatro. No clasificarse para un tercer Mundial consecutivo en 2026 ha sido una auténtica catástrofe nacional. Italia ganó la Eurocopa 2020 de forma contundente, lo que hace aún más desconcertante su reiterada incapacidad para clasificarse a nivel mundial. Sin embargo, la oportunidad de que Guardiola ponga al equipo en forma es algo que la federación italiana de futbol no puede dejar pasar. Guardiola, al menos, tiene una conexión previa con el país, ya que jugó para el Brescia y la Roma en la Serie A al final de su carrera.

4. Selección inglesa

England v Japan - International Friendly | Justin Setterfield/GettyImages

Otra opción interesante sería Inglaterra, el país que Guardiola ha considerado su hogar durante una década; es el lugar donde ha vivido mucho más tiempo que en cualquier otro sitio, con la excepción de Barcelona. El actual seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, tiene contrato hasta después de la Eurocopa 2028, lo que plantea varios escenarios. El alemán aún no ha dirigido a Inglaterra en un torneo, ya que comenzó a trabajar a principios de 2025, por lo que un mal Mundial en el que la selección se encuentre entre las favoritas para levantar el trofeo podría llevar a la Federación Inglesa de Futbol a reconsiderar su nombramiento a finales de este año.

3. Selección mexicana

Mexico v Portugal - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

El futbol mexicano no carece de pasión ni ambición. Tiene un enorme potencial, pero también frustración y limitaciones. El Tri ha sido eliminado en octavos de final siete veces en los últimos ocho años y no ha alcanzado los cuartos de final en 40 años. ¿Podría Guardiola ser el hombre que lleve al equipo a nuevas alturas? La Federación Mexicana de Futbol cuenta con recursos económicos y en el pasado ha demostrado disposición para contratar a figuras extranjeras de renombre, como Gerardo 'Tata' Martino y Sven-Göran Eriksson. Al igual que en Italia, Guardiola conoce bien México. Jugó allí brevemente con Dorados antes de retirarse definitivamente como jugador en 2006. Sin embargo, el plan de la federación, hasta el momento, es que Rafael Márquez conduzca el proyecto para el futuro.

2. Selección de Emiratos Árabes Unidos

FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIER-UAE-UZB | FADEL SENNA/GettyImages

Los Emiratos Árabes Unidos tienen muchas ambiciones sin cumplir en el futbol. El jeque Mansour, propietario del Manchester City, vicepresidente, desde 2023; viceprimer ministro, desde 2009, y miembro de la familia real, satisface esa necesidad a nivel de clubes. Pero esta nación del Golfo, rica en petróleo, no se ha clasificado para la Copa del Mundo desde 1990, su única participación hasta hoy, y ha desaprovechado múltiples oportunidades para clasificarse en 2026. Contar con Guardiola para diseñar, implementar y supervisar un plan estratégico para el desarrollo a corto y largo plazo de la selección nacional es sin duda deseable. Y concertar una reunión con el técnico de 55 años para, al menos, explorar la idea no será precisamente un desafío.

1. Selección estadounidense

United States v Portugal - International Friendly | Johnnie Izquierdo/USSF/GettyImages

Cuando Guardiola se sintió agotado por la intensidad de su trabajo en el Barcelona, ​​se tomó un año sabático del fútbol y lo pasó viviendo en Nueva York, en el Upper West Side de Manhattan. Le encantó y comentó que podía llevar una vida relativamente normal lejos del foco mediático europeo, algo que también ha atraído a otros en Estados Unidos, como Lionel Messi. Es posible que la selección masculina de Estados Unidos necesite pronto un nuevo entrenador, sin ninguna garantía de que Mauricio Pochettino continúe más allá del Mundial de 2026, cuando finalice su contrato. La Federación de Futbol de Estados Unidos está claramente dispuesta a invertir fuertemente en entrenadores extranjeros para impulsar el éxito internacional y el desarrollo general, y Guardiola se perfila como el candidato perfecto en el momento preciso.