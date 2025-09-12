Los 8 mejores entrenadores mexicanos de la historia

El balompié azteca se ha llenado de muchas figuras en los banquillos, desde los pasos fugaces como Daniel Guzmán o Sergio Bueno, hasta las grandes instituciones como Manuel Lapuente o Víctor Manuel Vucetich, los entrenadores mexicanos han llenado los libros de historia todo tipo de resultados.

Los más exitosos se han ganado a pulso la distinción de ser considerados entre los mejores estrategas nacionales en la historia, pero su legado se extiende más allá de sus títulos, pues el estilo de juego y proyección de jugadores también es parte esencial de un buen entrenador.

Por esta razón recordamos a los mejores directores técnicos que ha dado México en toda la historia del fútbol azteca, pues toda trayectoria exitosa merece reconocimiento y ellos se han ganado a pulso ser bien recordados.

8. Miguel Herrera

El Piojo es uno de los entrenadores que poco a poco comienza a ganar terreno dentro de esta lista, pues con el paso de los años acrecienta su legado como entrenador del América y ahora sí lo fundamenta con títulos.



El fútbol no le hizo justicia en cuanto a reconocimientos, pero desde el milagro de Moisés Muñoz en el 2013, sus vitrinas se abrieron y ya puede competir dentro de esta lista.



TÍTULOS:



2 Ligas MX, 1 Copa MX, 1 Campeón de Campeones, 1 Copa Oro de la Concacaf

7. Javier Aguirre

“Siento que es momento de volver a mi país y hacer algo por él”… 🗣️🎙️



Las primeras palabras de Javier Aguirre como Director Técnico de la Selección Nacional de México. pic.twitter.com/XM0EstGxub — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 31, 2024

El 'Vasco' Aguirre debe entrar en esta lista por ser el pionero de los estrategas aztecas en dirigir en el fútbol europeo, donde la competencia y el aprendizaje es enriquecedor en distintas formas.



En su currículum destaca un excelente paso por el Osasuna, equipo que levantó y al que milagrosamente clasificó a Champions League. Después se le abrió la puerta para dirigir al Atlético de Madrid, en su pico más alto como entrenador, aunque en cuanto a títulos se queda corto en comparación a su competencia.



TÍTULOS:



1 Liga MX, 1 Copa Presidente (EAU), 1 Copa Oro de la Concacaf

6. Enrique Meza

Enrique Meza | IMAGO / Agencia-MexSport

El 'profe' Meza se ganó el corazón de miles de mexicanos gracias al histórico triunfo en la Copa Sudamericana del 2007 con el Pachuca, equipo al que posicionó internacionalmente y al que le dio uno de los mejores momentos en toda su historia.



Antes de esta época reciente, Meza levantó tres años consecutivos el campeonato de liga con el Toluca e ilusionó a la afición cementera con romper la sequía.



TÍTULOS:



4 Liga MX, 2 Concacaf Champions League, 1 Copa Sudamericana, 1 Superliga Norteamericana

5. Víctor Manuel Vucetich

El Rey Midas es un indiscutible en este listado, pues como indica su apodo, Vucetich hace oro prácticamente todo lo que toca, sin importar el poder financiero e histórico de sus equipos.



Desde títulos en segunda división hasta tricampeonatos de Concacaf Champions League, Vuce lo ha conseguido casi todo como entrenador, donde destaca el equipo de época que formó con los Rayados de Monterrey, el ascenso y campeonato del León o la increíble final alcanzada con los Gallos Blancos de Querétaro.



TÍTULOS:



5 Liga MX, 2 Segunda División de México, 3 Copa MX, 1 Interliga, 3 Concacaf Champions League

4. Manuel Lapuente

Don Manuel Lapuente con la copa FIFA confederaciones de 1999. Detrás un jersey conmemorativo con los nombres de los jugadores en el. pic.twitter.com/Iy9wgYVWRl — Uniformes Selección Mexicana (@UniformesSelec1) August 25, 2024

Manolo Lapuente es otro entrenador que pasará a la historia del fútbol mexicano por la gran cantidad de títulos que alzó en su trayectoria; sin embargo, Lapuente tiene un título que simplifica su gran carrera: 1 Copa Confederaciones con México.



Lapuente hizo brillar tres equipos que lo catapultaron a la cima del fútbol mexicano: Puebla, Necaxa y América, equipos donde lo ganó casi todo y conformó buenas épocas que ahora quedan en el recuerdo.



TÍTULOS:



5 Liga MX, 2 Copa MX, 2 Campeón de Campeones, 2 Concacaf Champions League, 1 Copa Oro de la Concacaf, 1 Copa Confederaciones

3. Javier de la Torre

Javier de la Torre | IMAGO / Agencia-MexSport

Si las Chivas portan con orgullo su nombre, en gran parte se lo deben a Javier de la Torre, el entrenador que les dio la época más gloriosa en la historia del Guadalajara y que forjó el primer gran equipo de época en el balompié mexicano.



Javier de la Torre le dedicó prácticamente toda su vida al Rebaño y los éxitos consolidaron su gran trayectoria, con el famoso 'Campeonísimo' respaldando su legado.



TÍTULOS:



5 Liga MX, 3 Campeón de Campeones, 1 Copa MX, 1 Concacaf Champions League

2. Raúl Cárdenas

Dentro de la élite de entrenadores mexicanos, el nombre de Raúl Cárdenas resalta sobre los ojos de cruzazulinos y americanistas, pues de su mano comenzó la gran historia del Cruz Azul en el fútbol mexicano con 5 títulos de liga y los puso en el mapa en el plano internacional con 3 trofeos de la Concacaf.



Con las Águilas también tocó el cielo pero en menor medida, aunque su nombre quedará sellado en la historia por la Copa Interamericana que le ganan a Boca Juniors en 1978.



TÍTULOS:



6 Ligas MX, 1 Copa MX, 3 Campeón de Campeones, 4 Concacaf Champions League, 1 Copa Interamericana

1. Ignacio Trelles

¡Felices 103 años a

🇲🇽 Don Ignacio Trelles! 😙💨🎂



🎩 El legendario entrenador mexicano estuvo en el banquillo del Tri en tres Copas Mundiales y dirigió en dos Juegos Olímpicos.



⭐️ @miseleccionmx pic.twitter.com/BJIJAcEIck — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 31, 2019

Don Ignacio Trelles fue el hombre que le cambió la cara al fútbol mexicano desde la teoría hasta la práctica, pues de su mano se reinventó la forma de dirigir en los banquillos desde segunda división hasta la selección mexicana.



Los títulos respaldaron su gran legado y el hecho de conseguir un campeonato de liga con cuatro clubes diferentes lo convierten en un hito para el balompié azteca.



TÍTULOS:



7 Liga MX, 1 Segunda División, 4 Campeón de Campeones, 2 Copa MX, 2 Concacaf Champions League