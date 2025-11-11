Los 8 semifinalistas de la Major League Soccer - rankeados

Terminó la primera ronda de los playoffs de la Major League Soccer y con ello quedaron definidos los ocho mejores clubes de la Temporada 2025 que siguen con el objetivo de proclamarse campeones de la MLS Cup.

El nivel cada vez es mayor y van quedando los peces gordos, por lo que se vienen unas electrizantes semifinales de conferencia y por esa razón hacemos un recuento de cada una de las franquicias que están en esta instancia y cómo es que llegaron hasta este punto.

8. NYC FC

NYC FC eliminó a Charlotte FC en la primera ronda | Dustin Satloff/GettyImages

El conjunto de Nueva York se ha manejado como un equipo de bajo perfil a lo largo de la campaña con altas y bajas, se metieron como quintos de la Conferencia Este, la conferencia más complicada de la liga, pero sobre el final han podido levantar el nivel y con ello en la primera ronda de playoffs dejaron fuera al Charlotte FC tras haber ganado dos de tres partidos.



Son un equipo que tiene muy buenos elementos y que han mantenido un buen nivel de juego en las últimas campañas. Jugadores como Alonso Martínez, Nicolás Fernández, Thiago Martins y el internacional guardameta norteamericano Matt Freese son jugadores para seguir.

7. Minnesota United FC

Minnesota United FC eliminaron a Seattle Sounders en la primera ronda de playoffs | David Berding/GettyImages

The Loons sin tener una plantilla asombrosa han hecho una temporada para valorar, fueron cuartos de la Conferencia Oeste con 58 puntos y en la primera ronda de playoffs dejaron fuera al campeón de la Leagues Cup 2025, el Seattle Sounders definiendo en dos ocasiones el triunfo desde la tanda de penaltis.



El guardameta canadiense Dayne St. Clair es una de sus figuras junto a Bongokuhle Hlongwane y Kelvin Yeboah.

6. LAFC

LAFC eliminó a Austin FC en la primera ronda de playoffs | Scott Wachter/GettyImages

El conjunto angelino fue tercer lugar de la Conferencia Este y en la primera ronda barrieron con el Austin FC en dos juegos.



Su rendimiento fue de menos a más en la temporada regular y la llegada de Son Heung-min los potencializó de una manera asombrosa.



La estrella surcoreana se adaptó de inmediato al campeonato norteamericano e hizo una dupla letal en la ofensiva junto a Denis Bouanga.

5. Vancouver Whitecaps FC

Vancouver Whitecaps FC eliminó a FC Dallas en la primera ronda de playoffs | Sam Hodde/GettyImages

El cuadro canadiense comenzó la temporada de forma espectacular y se perfilaba para ser el campeón de la Supporters' Shield, sin embargo, tuvo un bajón en su rendimiento y dejaron escapar muchos puntos en el camino.



La estrepitosa caída 5-0 en la final de la Concacaf Champions Cup 2025 a manos del Cruz Azul les jugó chueco y a partir de ahí decayeron un poco hasta la llegada de Thomas Müller, la contratación del histórico alemán los llenó de vida y la calidad del multicampeón les dio un refresh y subidón de confianza.



Al final como sublíderes de la Conferencia Oeste se midieron a FC Dallas en la primera ronda y los barrieron en dos juegos para meterse a la siguiente ronda.

4. San Diego FC

San Diego FC eliminó a Portland Timbers en la primera ronda de plyoffs | Kevork Djansezian/GettyImages

El equipo de expansión está firmando el debut más extraordinario en la historia del fútbol norteamericano, se quedaron cerca del título de la Supporters' Shield 2025 lo que hubiera sido histórico, pero al final se tuvieron que conformar únicamente con el liderato de la Conferencia Este con 63 unidades.



Para la primera ronda de playoffs eliminaron al Portland Timbers al ganar dos de tres juegos de la mano del Novato del Año de la MLS 2025, Anders Dreyer.

3. Inter Miami

Inter Miami eliminó a Nashville en la primera ronda de playoffs | Leonardo Fernandez/GettyImages

El conjunto de las garzas es un fuerte candidato nuevamente pues tiene la presencia del mejor futbolista de la historia, la sola esencia de Lionel Messi los sube de categoría.



Aunque también tienen otras piezas importantes como Jordi Alba, Sergio Busquets, Rodrigo de Pauk, Tadeo Allende, Luis Suárez, entre otros.



Fueron terceros de la clasificación de la Conferencia Este y en la primera ronda de playoffs eliminaron al campeón de la US Open Cup 2025, el Nashville.

2. FC Cincinnati

FC Cincinnati eliminó a Columbus Crew en la primera ronda de playoffs | Chris Carter/GettyImages

Fueron sublíderes de la Conferencia Este con 65 y en la primera ronda de playoffs se despacharon al Columbus Crew en dos juegos de tres.



Cuentan con una plantilla de jugadores interesantes desde Evander, Brenner Souza, Kévin Denkey, entre otros.

1. Philadelphia Union

Philadelphia Union eliminó a Chicago Fire en la primera ronda de playoffs | Zoe Davis/GettyImages

Son los campeones de la Supporters' Shield 2025 tras haber hecho 66 puntos en la temporada regular, solo un punto más que FC Cincinnati e Inter Miami.



A lo largo de la campaña destacaron por su poder defensivo al solo permitir 35 goles en contra en 34 cotejos disputados. Pero también tuvieron un buen nivel ofensivo con Kai Wagner aportando 11 asistencias.



En la primera ronda de playoffs eliminaron sin mayores inconvenientes a Chicago Fire en solo dos compromisos. En el primer juego ganaron 4-2 en la tanda dd penaltis tras haber empatado 2-2 en los 90 minutos reglamentarios.



Mientras que, en el segundo juego ganaron de manera contundente 0-3 en calidad de visitantes dando un golpe de autoridad.