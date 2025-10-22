Los aprobados y reprobados del Real Madrid en su victoria 1-0 ante la Juventus

El Real Madrid le ganó por la mínima a la Juventus por la tercera jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, llegando de buena manera al Clásico con el FC Barcelona del próximo fin de semana.

El partido del Merengue en lo general fue positivo y los puntos bajos no fueron rendimientos olvidables, pero aún así se destacaron algunos futbolistas y otros pasaron sin pena ni gloria por el encuentro.

Aprobados

Real Madrid C.F. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Denis Doyle/GettyImages

Jude Bellingham

Además de haber anotado el gol de la victoria, se lo pudo ver con un excelente nivel dentro del campo, demostrando que la lesión en su hombro quedó atrás.

Tuvo un 93% de pases precisos en el partido contra la Vecchia Signora, recibió varias faltas y completó dribles, algo muy valioso en un encuentro tan cerrado como este.

Vinicius Jr.

El brasileño tuvo una excelente noche, mostrándose movedizo y complicado de contener para la defensa del equipo comandado por Igor Tudor.

Su tiro al palo, tras una excelente jugada individual, le dejó el gol servido a Bellingham, mientras que tuvo muy buena precisión en pases en campo rival (69%) y completó con éxito dos regates ante zagueros italianos.

Arda Güler

El turco volvió de excelente manera tras su actuación en la selección de su país durante el parón de octubre, y en este encuentro fue una de las principales armas de ataque del equipo de Xabi Alonso.

Superó el 90% de efectividad en todos los tipos de pases que intentó, disparó a puerta y recuperó 10 balones.

Reprobados

Real Madrid C.F. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Quality Sport Images/GettyImages

Aurélien Tchouaméni

El volante central cedió el protagonismo a otras figuras y pasó desapercibido en el mediocampo del Madrid en un partido donde, gracias al bloque bajo dispuesto por la Juve, podría haberse lucido mucho más.

Recuperó solamente cuatro pelotas y estuvo flojo en los duelos, perdiendo la gran mayoría de los mismos.

Kylian Mbappé

Estuvo muy bien marcado por la Juventus y no logró salir del cerco que dispuso Igor Tudor para aislarlo del juego.

Perdió la posesión del balón en siete oportunidades y no logró ser de utilidad en la marca en ataque.

Brahim Díaz

No pudo asociarse con sus compañeros y no estuvo fino en los pases, mayoritariamente por mérito de la defensa rival que por falencias propias.

Perdió 12 pelotas, no completó ningún regate y su porcentaje en los duelos no fue bueno.