Los aprobados y reprobados del Real Madrid en su victoria 5-0 ante el Kairat Almaty

El Real Madrid cumplió con la lógica en su visita a Kazajistán: le ganó 5-0 al Kairat Almaty y quedó momentáneamente como el líder de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, a la espera de que se desarrolle el resto de la segunda jornada. Su próxima presentación en el plano continental será en el Santiago Bernabéu contra la Juventus de Italia.

Si bien es difícil encontrar puntos bajos en un equipo que golea 5-0, el Real Madrid tuvo futbolistas que dieron la talla y otros que no supieron aprovechar la oportunidad para ganar confianza tras los bajos rendimientos mostrados en diversos tramos de la campaña.

Aprobados

FBL-EUR-C1-KAIRAT ALMATY-REAL MADRID | VYACHESLAV OSELEDKO/GettyImages

Kylian Mbappé

Tres goles lo respaldan para haber sido la figura casi excluyente del partido. El primero fue de penal, en el segundo se la picó al arquero ante su apurada salida y en el tercero remató fuerte desde fuera del área.

Franco Mastantuono

El joven argentino sigue demostrando que no le pesa jugar en el Merengue y el partido contra el Kairat fue una demostración de ello: generó la jugada del penal del primer gol y estuvo cerca de anotar en diversos tramos del encuentro. Participativo.

Thibaut Courtois

El portero belga respondió cuando lo exigieron y colaboró con la salida desde abajo tal como requiere la idea de Xabi Alonso.

Reprobados

Kairat Almaty v Real Madrid - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

Vinicius Jr.

En un partido donde el Real Madrid podía mostrar todo su poderío ofensivo, el extremo brasileño casi no apareció. Kylian Mbappé, por ejemplo, aprovechó la chance con su hattrick. Vini, nada.

Raúl Asencio

La mayoría de los ataques que ensayó el Kairat Almaty vinieron por la banda derecha que le tocó cubrir. Tiene que tomar mayor confianza pues no está siendo su mejor temporada y el club le necesita con mejor rendimiento.

Aurélien Tchouaméni

El dueño del mediocampo fue Ceballos a pesar de la presencia del francés, que no tuvo un partido con grandes destellos de calidad.