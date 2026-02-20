Los calendarios del Arsenal y del Manchester City para las próximas cinco jornadas de la Premier League

Perder puntos en dos partidos consecutivos de la Premier League no está en el guion de los Gunners, que buscan su primer título en 22 años. Desaprovecharon una visita al colista, el Wolverhampton Wanderers, que habría aumentado su ventaja sobre el Manchester City a siete puntos.

El avance del Arsenal a la final de la Carabao Cup obligó a reprogramar su viaje a Molineux, y en lugar de reservar la competición para el final de la temporada, los líderes de la liga tuvieron la oportunidad de sumar más puntos en la lucha por el título, con el City acercándose.

FBL-ENG-PR-WOLVES-ARSENAL | PAUL ELLIS/GettyImages

El frustrante empate 2-2 les da una ventaja de cinco puntos sobre los Cityzens, tras haber jugado un partido más, de cara a un periodo intenso antes del parón internacional de marzo.

A pesar de la ventaja del Arsenal, es inevitable que surjan más altibajos mientras los Gunners buscan romper su sequía, especialmente con el City teniendo la oportunidad de aprovechar una buena racha de partidos en las próximas semanas.

A continuación, comparamos los próximos calendarios de los dos mejores equipos de la Premier League.

Arsenal

Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Arsenal juega como visitante su tercer partido consecutivo de la Premier League este fin de semana, aunque el viaje más corto del calendario se presenta para los hombres de Arteta. Dicen que la forma se desvanece el día del derbi, pero sería una gran sorpresa si el Tottenham de Igor Tudor le arrebata puntos a los Gunners el domingo por la tarde. El fenómeno del "nuevo entrenador" puede ser poderoso, eso sí.

El derbi del norte de Londres cierra su calendario de febrero, y el Chelsea visitará el Emirates Stadium para comenzar marzo. Los Blues fueron derrotados recientemente en la doble jornada de semifinales de la Carabao Cup, perpetuando así su lamentable historial en este encuentro de los últimos años.

El Arsenal no tendrá mucho tiempo para recuperarse para su visita a un Brighton en declive el 4 de marzo, pero 11 días separan ese partido de la visita del Everton el domingo antes de la final de la Carabao Cup. Un día en Wembley precede al parón internacional de marzo, por lo que tendrán que esperar casi un mes para sumar más puntos. El Bournemouth viaja al norte de Londres el 11 de abril.

Fecha Rival 22 de febrero Tottenham 1 de marzo Chelsea 4 de marzo Brighton 15 de marzo Everton 11 de abril Bournemouth

Manchester City

FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SALFORD | OLI SCARFF/GettyImages

Pep Guardiola sabe que el resultado de la final de la Carabao Cup podría influir en la lucha por el título, pero la dinámica en la cima podría verse drásticamente alterada para cuando llegue ese partido.

El Manchester City buscará sumar el máximo de puntos en sus próximos cuatro partidos. El Newcastle United es el siguiente, con un historial desastroso en el Etihad Stadium, mientras que el Leeds United y el Nottingham Forest luchan por evitar el descenso, pero aún no han llegado a la desesperación. El Forest está cerca de lograrlo y ha recurrido a Vitor Pereira para suceder a Sean Dyche.

El City visitará al West Ham United, otro equipo en apuros, el 14 de marzo. Su choque contra el Crystal Palace podría reprogramarse para justo después de la final en Wembley, pero, por ahora, su próximo partido de la Premier League después del West Ham será otro viaje a la capital el 11 de abril, donde les espera el Chelsea.

Fecha Rival 21 de febrero Newcastle 28 de febrero Leeds 4 de marzo Nottingham Forest 14 de marzo West Ham 11 de abril Chelsea

