Los candidatos a ganar la Major League Soccer 2026 - rankeados

Estamos a pocos días de que comience la temporada 2026 de la Major League Soccer y nuevamente tenemos nuevos candidatos renovados y mejorados para ir por la MLS Cup.

Inter Miami es el principal favorito tras ganar en 2025 con Lionel Messi y tras una renovación de plantilla para este curso, pero hay varios equipos muy fuertes que han potencializado sus plantillas.

A continuación, mencionamos a los 10 clubes que actualmente se consideran los principales candidatos a ganar la MLS Cup 2026, de acuerdo con un análisis y proyecciones según lo visto por las franquicias en la campaña anterior y en el presente mercado.

10. Columbus Crew

Columbus Crew es otro de los equipos fuertes del Este | Drew Horton - Columbus Crew/GettyImages

Este club mantiene un techo altísimo pese a la salida de Cucho Hernández (quien se fue a Europa hace tiempo). Con refuerzos en ataque como: Wessam Abou Ali y Diego Rossi como líder, buscan recuperar el brillo de años previos.



Lo interesante es su capacidad para reinventarse, con un estilo ofensivo que genera muchos goles y los hace peligrosos en cualquier eliminatoria del Este.

9. Nashville SC

Nashville SC es un equipo peligroso en la Conferencia Este | Icon Sportswire/GettyImages

Este equipo es de cuidado que avanza con fichajes de calidad que potencian su mediocampo y ataque. Hany Mukhtar y Sam Surridge siguen siendo diferenciales, y el equipo muestra ambición para consolidarse en el Este.



Un aspecto curioso es su enfoque en agentes libres experimentados, lo que les da madurez sin grandes inversiones, posicionándolos como contendientes sólidos en una conferencia competitiva.

8. Philadelphia Union

Philadelphia Union es un club competitivo | Icon Sportswire/GettyImages

Impresiona por su solidez defensiva y potencial en eliminatorias. Con porteros de élite y delanteros rápidos, son un equipo incómodo para cualquiera.



Lo destacable es su camino en Concacaf, donde podrían sorprender si mantienen el nivel físico y táctico que los llevó alto en rankings recientes.

7. LA Galaxy

LA Galaxy vienen de una campaña complicada, pero que mejoró sobre el final | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

Con historia de campeonatos, siendo el equipo más laureado de la liga, tras haber sido campeones en el 2024 buscan volver a la cima tras un 2025 para el olvido al principio en donde estuvieron en un bache tremendo durante meses, pero que pudieron mejorar sobre la recta final.



Un detalle interesante es cómo han estabilizado el plantel para evitar lesiones y altibajos, lo que les da consistencia para pelear en playoffs y repetir éxitos pasados.

6. FC Cincinnati

FC Cincinnati es un equipo potente de la Conferencia Este | Jeff Dean/GettyImages

Representa la eficiencia en el Este: un equipo que maximiza recursos con un estilo inteligente y equilibrado. Luciano Acosta ya no está en el equipo desde el año pasado, pero con adiciones en ataque, mantienen un perfil alto en proyecciones.



Lo curioso es su capacidad para generar resultados sin depender de un solo nombre estelar, lo que los hace peligrosos en series eliminatorias con elementos de muy buena calidad como: Evander, Kubo, Kamara, Denkey, entre otros. Apuntan a dominar su conferencia y avanzar profundo en Concacaf, donde su organización táctica puede marcar la diferencia.

5. Seattle Sounders

Seattle Sounders fueron campeones de la Leagues Cup 2025 | Jeremy Olson/ISI Photos/GettyImages

Sigue siendo un clásico contendiente gracias a su profundidad, experiencia y mentalidad ganadora. Han sido dominantes en fases recientes de torneos como la Leagues Cup y muestran un estilo valiente contra cualquier rival.



Un punto destacado es su capacidad para competir en escenarios grandes, incluso contra equipos europeos de élite en el pasado.



Con jugadores como Jordan Morris y un mediocampo versátil, mantienen un camino accesible en competiciones continentales y buscan recuperar el trono que han tocado varias veces, apostando por consistencia y momentos de brillantez en playoffs.

4. San Diego FC

San Diego FC jugarán su segunda campaña de la historia | The San Diego Union-Tribune/GettyImages

En solo su segundo año, genera enorme intriga por su ascenso meteórico. Tras un debut impresionante en 2025, donde rompieron récords de expansión al terminar alto en el Oeste y llegar lejos en playoffs, ahora enfrentan un cambio drástico: Hirving "Chucky" Lozano ya no forma parte de los planes deportivos y se busca su salida.



Este movimiento permite al club enfocarse en un proyecto más colectivo y joven, con espacio para reforzarse.



Lo interesante es su estructura sólida y el talento emergente que los posiciona alto en rankings de pretemporada, convirtiéndolos en una posible sorpresa que podría desafiar a los grandes si encuentran el reemplazo adecuado para su estrella mexicana.

3. Vancouver Whitecaps

Vancouver Whitecaps vienen de ser subcampeones de Concachampions y MLS Cup en 2025 | Elsa/GettyImages

Llega con sed de revancha tras perder la final de 2025 contra Miami. El fichaje y la renovación de Thomas Müller es uno de los golpes más espectaculares: el alemán, leyenda del Bayern Múnich, se queda para 2026 como jugador designado y aporta experiencia, visión y liderazgo que inspiraron al equipo a ganar cuatro campeonatos canadienses seguidos.



Un dato fascinante es cómo Müller ha elevado el nivel colectivo, ayudando a que Vancouver sea uno de los conjuntos más equilibrados de la liga, con ataque creativo y defensa organizada.



A pesar de preocupaciones extra-cancha sobre la venta del club y posibles cambios de sede, en el terreno siguen siendo contendientes serios en el Oeste y en torneos continentales.

2. Los Angeles Football Club

LAFC nunca deja de ser candidato por su nivel de plantel | Rich Lam/GettyImages

Destaca por su ambición y el impacto brutal de Son Heung-min, el astro surcoreano que transformó al equipo desde su llegada. Junto a Denis Bouanga, forman una dupla de ataque letal que combina velocidad, regate y definición, lo que los convierte en favoritos para ganar la liga este año.



Un aspecto interesante es el cambio táctico hacia un estilo más directo y ofensivo bajo el nuevo entrenador, que aprovecha la movilidad de Son para contragolpes devastadores.



El club ha mostrado que puede competir contra gigantes mundiales, y con una base sólida en defensa y mediocampo, buscan superar la decepción de no llegar más lejos en 2025 y pelear por todo en el Oeste.

1. Inter Miami

Inter Miami campeones de la MLS Cup 2025 | Julio Aguilar/GettyImages

Se mantiene como el equipo más fuerte y el gran favorito para repetir título. Tras conquistar la MLS Cup en 2025 con Lionel Messi como figura absoluta, el club ha reforzado su ataque de manera impresionante al fichar al delantero argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, quien llega como estrella internacional y se une a Messi y Rodrigo De Paul para formar un tridente temible.



Berterame, conocido por su olfato goleador en México, fue clave en duelos previos contra Miami y ahora busca brillar junto al argentino.



Con Messi motivado por el Mundial que se acerca, el equipo apunta a dominar tanto la temporada regular como torneos continentales. Su gran reto será mantener el equilibrio defensivo y manejar las lesiones en un calendario apretado.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS