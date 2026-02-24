Los centrocampistas que están en la lista de candidatos del Manchester United

El Manchester United renació de la mano de Michael Carrick y la ilusión tanto de la directiva como de los aficionados es sumar la mayor cantidad y calidad posible a la plantilla para tener un equipo competitivo de cara a una temporada 2026/27 donde, de no mediar nada extraño, jugarán competencia europea.

A continuación, todos los nombres que suenan para reforzar el mediocampo del club de Old Trafford.

1. Amadou Onana

Aston Villa v Leeds United - Premier League - Villa Park | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

Con sus 1,95 m de altura, es una torre en el centro del campo. Gana la gran mayoría de sus duelos aéreos, lo que lo convierte en un seguro de vida para defender centros y en un arma letal en el balón parado ofensivo. Es pretendido por los grandes, aunque parece difícil pensar que el Aston Villa lo vaya a dejar ir: lo pagó casi 60 millones de euros.

2. Elliot Anderson

Nottingham Forest v Liverpool - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El Nottingham Forest no está teniendo la mejor de las temporadas, pero eso no quiere decir que no tenga futbolistas extraordinarios. Elliot Anderson es la prueba contundente de que la plantilla tiene, al menos, a un diamante en bruto.



Su mayor virtud es la capacidad para recibir el balón y girar en un solo movimiento. Utiliza toques muy cortos que hacen casi imposible que el defensa le quite el balón sin cometer falta. Se espera que cambie de club tras jugar el Mundial 2026 con Escocia.

3. Adam Wharton

Crystal Palace v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

El United se sumó a la carrera por contar con el volante central del histórico Crystal Palace campeón de la FA Cup.



Es, para muchos analistas, el mediocampista inglés con el techo técnico más alto de su generación. Formado en el Blackburn Rovers, domina los partidos a través de su visión periférica y la velocidad de su pie izquierdo.

4. Carlos Baleba

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth Round | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

El internacional camerunés es uno de los jugadores más codiciados de cara al mercado de verano del 2026 y el United no la tendrá nada fácil si quiere incorporarlo.



Baleba tiene una zancada poderosísima que le permite recibir el balón en campo propio y trasladarlo 30 o 40 metros eliminando rivales por pura potencia y velocidad.

5. Eduardo Camavinga

CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Con altibajos y menos protagonismo que en otras épocas en el Real Madrid, el internacional francés puede ser uno de los que pague los platos rotos de una temporada floja y busque un nuevo horizonte.

6. Hayden Hackney

Middlesbrough v Oxford United - Sky Bet Championship - Riverside Stadium | Owen Humphreys - PA Images/GettyImages

El juvenil del Boro es una de las figuras del equipo, que actualmente está segundo en el Championship con chances concretas de regresar a la Premier League.



Hackney es excepcional recibiendo el balón de espaldas o en zonas comprometidas. Tiene un giro sobre su propio eje muy rápido que le permite eliminar a los rivales que intentan encimarlo.

7. Alexis Mac Allister

Nottingham Forest v Liverpool - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 es el 10 del Liverpool y parece irrisorio que vaya a salir para ir justamente a uno de los rivales más acérrimos de los Reds, y más con el Real Madrid siguiéndolo de cerca hace varios mercados.



Vitalidad, precisión y un brillante remate son las características principales de una de las claves de la Scaloneta.

8. Aleksandar Stanković

Club Brugge KV v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First | Alex Bierens de Haan - UEFA/GettyImages

Nacido en 2003, es el hijo de la leyenda serbia Dejan Stanković y uno de los puntos altos del sorprendente Club Brugge, que irrumpió en el plano internacional siendo una pierda en el zapato de los poderosos en la actual UEFA Champions League.



Al igual que su padre, posee un desplazamiento en largo quirúrgico. Es capaz de poner el balón al pie del extremo contrario desde 40 metros con una facilidad asombrosa.

9. Sandro Tonali

Aston Villa v Newcastle United - Emirates FA Cup Fourth Round | Serena Taylor/GettyImages

Es una de las figuras del Newcastle, aunque tras una campaña con algunos altibajos podría llegar a pedir su salida de las Urracas. Es también una fija en la selección de Italia que buscará la clasificación al Mundial 2026 en el parón de marzo.



El ex Brescia y Milan es, posiblemente, uno de los mediocampistas más completos y dinámicos del panorama europeo actual.

10. Ayyoub Bouaddi

FC Metz v LOSC Lille - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Nacido en octubre de 2007, es una de las apariciones más impactantes del fútbol europeo reciente. A pesar de su extrema juventud, se ha asentado en el primer equipo del Lille como un mediocentro de una madurez impropia para sus 18 años. Su estilo de juego es el de un organizador moderno que combina elegancia técnica con una lectura táctica privilegiada.

11. Christos Mouzakitis

FBL-EUR-C1-OLYMPIACOS-LEVERKUSEN | DIMITRIS KAPANTAIS/GettyImages

El chico de 19 años comenzó su formación como extremo e incluso portero en sus inicios, se ha consolidado como un mediocentro de gran proyección técnica en el Olympiacos de José Luis Mendilibar.



El zurdo destaca por su capacidad para el pase largo y los cambios de orientación precisos. Tiene un guante en su pie izquierdo, lo que lo convierte en un peligro constante en jugadas a balón parado.

12. Alex Scott

Bournemouth v Fulham - Premier League | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

Su rasgo más distintivo es el dribbling para avanzar en el campo: Scott tiene una gran capacidad para recibir en espacios congestionados, girar y romper líneas mediante la conducción. Se encuentra entre los mejores mediocampistas de la Premier League en acarreos progresivos y regates completados



Ha cambiado de posición bajo el mando de Andoni Iraola en el Bornemouth y los resultados han sido excelentes.

13. Morten Hjulmand

Sporting CP v FC Famalicão - Primeira Liga | Eurasia Sport Images/GettyImages

La inteligencia táctica es su mayor virtud. Sabe leer las jugadas antes de que ocurran, lo que le permite registrar un alto número de intercepciones sin necesidad de ser un jugador excesivamente agresivo o "sucio".



Crucial en el Sporting de Lisboa que se encuentra esperando rival en los octavos de final de la UEFA Champions League.

