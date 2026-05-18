Los 5 entrenadores con más títulos de la historia - rankeados

Ser campeón es inolvidable tanto como aficionado, directivo, jugador o entrenador, pero estos últimos son una de las piezas fundamentales para que todo encaje dentro de la cancha, donde realmente se definen las cosas.

Si bien aún no es oficial, los medios más imporantes del mundo ya dan por hecho que "Pep" Guardiola no seguirá al frente del Manchester City, tras 10 exitosísimos años al frente de la institución.



En este período, el entrenador ganó absolutamente todo lo que se propuso, inclusive la primera Champions League del club, en la temporada 2022/23.

Estos cinco entrenadores son los más ganadores de la historia, han dejado una huella indeleble en sus clubes y son nombres de referencia a la hora de hablar de dirección técnica. Los repasamos.

Los cinco entrenadores más exitosos de la historia - rankeados

5. Valery Lobanovsky- 29 títulos

1988 UEFA European Football Championship: Republic of Ireland vs Soviet Union | Bongarts/GettyImages

Nacido en Ucrania en 1939, el entrenador soviético se posicionó como uno de los máximos exponentes en su época haciendo historia con el Dynamo Kiev y entrenando a la selección de la URSS.



Consiguió 29 títulos, repartidos en 25 nacionales y cuatro internacionales, incluyendo la medalla de bronce olímpica en Montreal 1976.

4. Carlo Ancelotti- 30 títulos

Real Madrid UEFA Champions League Trophy Parade | Pedro Castillo/GettyImages

El italiano es uno de los entrenadores más gloriosos del último tiempo y sus 30 títulos se reparten casi de manera equitativa entre nacionales e internacionales: ganó 16 locales y 14 continentales.



Actualmente dirige a la selección de Brasil y se ilusiona de cara al Mundial 2026.

3. Mircea Lucescu- 35 títulos

Shakhtar Donetsk's Romanian head coach M | FRANCK FIFE/GettyImages

Shakhtar Donetsk, Dinamo Bucarest, Galatasaray, Rapid Bucarest y Zenit de San Petersburgo tienen la dicha de haber salido campeón bajo la dirección de esta leyenda rumana, que atraviesa un mal momento tras haber sufrido un infarto en la eliminación de la selección de su país, entrenada por él, en la repesca del Mundial.



Salió campeón 35 veces, dos de ellas internacionales.

2. Pep Guardiola- 40 títulos

FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Uno de los entrenadores más ganadores de la historia es sin dudas Pep Guardiola. Ha fundado una escuela y difundido un método en tres clubes donde es amado: el FC Barcelona, el Bayern Múnich y el Manchester City.



Salió campeón 40 veces, con 11 títulos internacionales y 29 locales.

1. Sir Alex Ferguson- 49 títulos

Manchester United Celebrate Winning The UEFA Champions League | John Peters/GettyImages

Sinónimo de entrenador, gloria absoluta del Manchester United y una de las personalidades más entrañables del mundo del fútbol.



Levantó la aplastante cifra de 49 trofeos, con ocho internacionales y 41 locales.

Entrenador Títulos 1. Sir Alex Ferguson 49 2. Pep Guardiola 41 3. Mircea Lucescu 35 4. Carlo Ancelotti 30 5. Valery Lobanovsky 29