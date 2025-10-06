Los cinco mejores "5" en la historia de los Mundiales

A lo largo de la historia se han disputado 22 Copas del Mundo, y si bien por una cuestión de edad no hemos tenido la suerte de poder presenciar todos, sí sabemos que grandes futbolistas le han dado jerarquía y calidad a los Mundiales, y los volantes centrales no han sido la excepción.

Ese futbolista tan necesario en cada equipo, que le aporta la pausa y el orden, que quita y distribuye, que releva y pasa, que oxigena y ayuda, que te cambia el partido con un pase, ese "5" tan característico. A continuación, los cinco mejores en la historia de los Mundiales.

5. Johan Neeskens

El holandés la rompió en Ajax, y luego pasó al Barcelona de España. Fue subcampeón de los Mundiales 1974 y 1978 con su país, que se caracterizó por el buen juego y el quite inmediato. En eso justamente se destacaba Neeskens.

4. Sergio Busquets

After 143 caps, one World Cup and one European Championship, Sergio Busquets has announced his retirement from international football 🇪🇸 pic.twitter.com/B6ugWU5zcX — B/R Football (@brfootball) December 16, 2022

Maestro del mediocampo y de decidir antes de recibir. Inteligencia superior. Ganó todo con el Barcelona y fue clave en el equipo de España que salió campeón en el 2010, manejando el medio con Xavi.

3. Andrea Pirlo

Andrea Pirlo | IMAGO / Richard Wareham

Un jugador con una pegada prodigiosa, y con una capacidad asombrosa para hacer jugar a su equipo. Campeón del mundo con Italia en 2006. Fue ídolo en Milan para luego consagrarse en Juventus.

2. Xavi Hernández

El gran volante central del fútbol en el siglo XXI. Uno de los símbolos del Barcelona de Guardiola y del España campeón 2010. De una técnica depurada, pero fundamentalmente de una inteligencia superior para comprender cada faceta del juego.

1. Lothar Matthäus

Lothar Matthäus disputó cinco Mundiales (1982, 1986, 1990 -campeón-, 1994, 1998) y comparte el récord de mayor cantidad de participaciones en diferentes ediciones. Muy buena pegada y visión, luego pasó a la zaga, en el final de su carrera.