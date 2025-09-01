Los mejores fichajes en la Bundesliga de cara a la temporada 2025/26 - rankeados

La Bundesliga se ha convertido en uno de los grandes focos del mercado de fichajes del verano 2025. Con el Bayern Múnich reforzando aún más su plantilla, el Borussia Dortmund apostando por jóvenes talentos y el Bayer Leverkusen moviéndose con inteligencia, el campeonato alemán promete un año lleno de emociones.



Entre incorporaciones millonarias y apuestas de futuro, algunos movimientos destacan por encima del resto y perfilan a nuevos protagonistas para la temporada que está por comenzar.

En este ranking repasamos los cinco fichajes más importantes de la Bundesliga de cara a la temporada 2025–26.

5. Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen; cedido por Manchester City)

Bayer 04 Leverkusen v TSG Hoffenheim - Bundesliga | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

El Leverkusen cerró un préstamo directo para hacerse con el joven talento argentino Claudio Echeverri desde el Manchester City, sin opción de compra incluida. Se espera que asuma un rol creativo clave, especialmente tras la salida de Florian Wirtz.

4. Aaron Anselmino (Borussia Dortmund; en calidad de cedido desde Chelsea)

Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin - Bundesliga | Christof Koepsel/GettyImages

El Borussia Dortmund incorporó al joven zaguero argentino Aaron Anselmino proveniente de Chelsea en calidad de préstamo por una temporada. No hubo opción de compra ni pago de traspaso: únicamente se hace cargo de su ficha salarial.

3. Jonathan Tah (Bayern Múnich; desde Bayer Leverkusen)

FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga | Alexander Hassenstein/GettyImages

Aunque el monto exacto aún no se ha comunicado oficialmente, se sabe que el Bayern Múnich también fichó a Jonathan Tah procedente del Leverkusen este verano. Su llegada añade experiencia y músculo a la defensa bávara, reforzando la plantilla en una posición clave. Rechazó al Barcelona para continuar en la Bundesliga.

2. Jobe Bellingham (Borussia Dortmund; desde Sunderland)

Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin - Bundesliga | Christof Koepsel/GettyImages

El centrocampista inglés se convirtió en el fichaje récord del recién ascendido Sunderland tras pasar al Dortmund por aproximadamente €33 millones, con cerca de €5 millones en complementos, además de una cláusula del 15 % en una futura venta.Este traspaso es el segundo más elevado en la historia del club, solo superado por Ousmane Dembélé.

1. Luis Díaz (Bayern Múnich; proveniente de Liverpool)

FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga | Christina Pahnke - sampics/GettyImages

La joya colombiana llegó al campeón alemán por cerca de €75 millones, cifra que lo convierte en el tercer fichaje más caro en la historia del club, según ESPN. Díaz firmó un contrato de cuatro años con los bávaros. Su impacto fue inmediato, marcando en tres de sus primeras cuatro apariciones, incluida una explosiva actuación en el Supercopa alemana.

