Los cinco mejores partidos del parón de selecciones de octubre

El parón internacional de octubre está aquí y entre Eliminatorias y amistosos, las diversas selecciones saldrán a la cancha para prepararse para sus próximos objetivos.

A continuación, los cinco mejores partidos del parón internacional de este mes.

1. Inglaterra vs Gales

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024 | Richard Pelham/GettyImages

El equipo de Thomas Tuchel saltará a la cancha para jugar un amistoso ante Gales antes de su partido correspondiente a la fase de clasificación, y al tratarse de dos selecciones británicas y que participaron del último Mundial, sin dudas será una atracción.

2. Argentina vs Venezuela

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcos Brindicci/GettyImages

Se vieron las caras en el último parón y fue victoria albiceleste por 3-0 con dos goles de Leo Messi y uno de Lautaro Martínez. Ahora, la Vinotinto ya no tiene la presión de jugarse la clasificación a la Copa del Mundo y podrá jugar más suelta.

3. Camerún vs Angola

FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-CMR-LBA | DANIEL BELOUMOU OLOMO/GettyImages

Estos dos tradicionales equipos africanos se verán las caras por las Eliminatorias Africanas, donde los Leones Indomables están mejor posicionados que los angoleños pero no pueden confiarse. Sin dudas será uno de los partidos clave de la clasificatoria de ese continente.

4. México vs Colombia

Mexico v United States | Simon Barber/GettyImages

Ambos clasificados a la Copa del Mundo, medirán fuerzas de cara al 2026 en el imponente AT&T Stadium de Arlington, Texas, casa de los Cowboys de Dallas donde se espera que el Tri sea prácticamente local. Los Cafeteros vienen de ser subcampeones de América en la Copa América disputada en los Estados Unidos el año pasado, perdiendo la final con Argentina en la prórroga en Miami.

5. Corea del Sur vs Paraguay

Paraguay v Ecuador - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Christian Alvarenga/GettyImages

Los dos lograron meterse en la máxima cita del fútbol y se verán las caras en el estadio mundialista de Seúl, la capital del país asiático. Paraguay se clasificó por primera vez tras su aparición en cuartos de final en Sudáfrica 2010, mientras que los surcoreanos son habitués de la competencia.

