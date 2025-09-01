Los cinco mejores partidos del parón de selecciones en septiembre

El fútbol de clubes hace una pausa y las miradas del mundo se posan en el nuevo parón de selecciones, que llega cargado de partidos decisivos en distintos continentes.

En Europa, la fase de clasificación se pone al rojo vivo con choques directos entre candidatos y equipos que buscan afianzarse en la clasificación. En Sudamérica, la Conmebol entra en un tramo decisivo con selecciones que se juegan la vida por un lugar en la próxima Copa del Mundo 2026. Y en Concacaf, los clásicos regionales añaden la dosis de pasión que nunca falta en esta parte del continente.

En este escenario, repasamos los cinco encuentros más atractivos del parón.

1. Venezuela vs Colombia (CONMEBOL)

Este es, sin dudas, el partido más caliente del parón de selecciones. Colombia llega en zona de clasificación directa al Mundial 2026, mientras que Venezuela pelea desde el repechaje. El duelo es un enfrentamiento directo por los puestos de acceso y un triunfo de la Vinotinto podría dar un vuelco total a la tabla, complicando seriamente las aspiraciones cafeteras. La tensión competitiva y el contexto lo convierten en el encuentro más decisivo.

2. Argentina vs Venezuela (CONMEBOL)

Aunque Argentina ya está clasificada y lidera cómodamente la tabla, este partido está cargado de emoción por varias razones. En primer lugar, Messi podría disputar uno de sus últimos compromisos oficiales en casa, lo que añade un tinte histórico. Además, Venezuela necesita sumar para seguir con vida en la pelea mundialista, por lo que el choque no será un simple trámite: la Albiceleste juega con tranquilidad, pero la Vinotinto se juega mucho.

3. Turquía vs España (UEFA)

En Europa, uno de los grandes atractivos está en este duelo. España domina su grupo con autoridad, mientras sueña con dar el golpe. Será un partido para ver a grandes figuras y como logran desenvolverse con sus selecciones.

4. Países Bajos vs Polonia (UEFA)

Otro partido clave en la fase de clasificación para el Mundial en Europa. Países Bajos continúa consolidándose como un serio candidato, mientras que Polonia busca sorprender con un Robert Lewandowski como gran figura.

5. Guatemala vs El Salvador (CONCACAF)

En Centroamérica, el clásico entre Guatemala y El Salvador destaca por su carga histórica y la importancia en la tabla de la Concacaf. Guatemala llega mejor posicionada y busca dar un paso histórico hacia el Mundial, mientras que El Salvador necesita sumar para no quedar rezagado.