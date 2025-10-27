Los cinco partidos con más público en la historia del fútbol argentino

El fútbol argentino tiene mucha historia y grandes gestas, y entre ellas están partidos legendarios que han reunido un presencia masiva de espectadores. Aunque los estadios modernos han ido aumentado su capacidad, el récord se ha mantenido vigente por más de 50 años. Tampoco es extraño ver que Boca y River han sido protagonistas de varios de estos duelos memorables.

5. Racing - Nacional (1967)

El 15 de agosto de 1967, Racing colmó el Cilindro para ver la primera final de la Copa Libertadores ante Nacional de Montevideo. El equipo de Juan José Pizzuti empató 0 a 0 de local, y tras el empate en Uruguay, salió campeón en Chile.



Público: 99.148 espectadores

4. River - Racing (1975)

La capacidad del Estadio Monumental en 1975 no superaba los 80.000 espectadores en 1975, pero después de que River se coronara campeón tras 18 años en la fecha anterior, la cancha explotó. Las tribunas estaban desbordadas y miles se encontraban en la pista de atletismo, a punto tal que el partido debió ser suspendido a los 42' del primer tiempo por invasión. El número no es exacto, pero se estima que cerca de 100.000 personas vieron el 2 a 0 del Millonario sobre Racing.



Público: 100.000 espectadores

3. Boca - River (1976)

Antes de la Supercopa Argentina 2018, Boca y River habían disputado una sola final entre ellos y la misma tuvo lugar el 22 de diciembre de 1976 en el Cilindro de Avellaneda. Aquella vez el Xeneize ganó 1 a 0 con gol de Suñé y se coronó campeón.



Público: 100.000 espectadores

2. Racing - River (1968)

15 de diciembre de 1968: Racing Club 1 (Alfio Basile) - River 1 (Daniel Onega). Torneo Nacional pic.twitter.com/S0tvQpykhw — Racing Club Retro (@RacingClubRetro) December 15, 2021

El 15 de diciembre de 1968, Racing recibió a River en el Cilindro por la última fecha del Nacional. Si uno de los dos ganaba era campeón, pero el empate 1 a 1 le permitió a Vélez alcanzarlos y forzar el triple desempate, donde se coronó campeón.



Público: 106.000 espectadores

1. Racing - Celtic (1967)

El partido con más público que se haya jugado en la Argentina tuvo lugar el 1º de noviembre de 1967 en el Cilindro de Avellaneda cuando Racing y Celtic de Escocia se enfrentaron por la revancha de la Copa Intercontinental.



Tras el 1 a 0 de los escoceses en la ida, la Academia se impuso 2 a 1 y forzó el desempate en Montevideo, donde se coronaría como el primer campeón argentino del mundo.



Público: 120.000 espectadores