Los cinco peores fichajes en la historia del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid, un club históricamente asociado con una gestión eficaz en el mercado de fichajes, también ha tenido su cuota de errores. A lo largo de los años, algunos jugadores llegaron con grandes expectativas, pero no lograron estar a la altura, ya sea por lesiones, falta de adaptación o simplemente un rendimiento decepcionante.

A continuación, analizamos los cinco fichajes más desafortunados en la historia del club rojiblanco.

5. Vitolo

Vitolo | Power Sport Images/GettyImages

En 2017, el Atlético de Madrid se hizo con los servicios de Vitolo tras pagar 36 millones de euros a la UD Las Palmas, en una operación que incluyó un préstamo previo al Sevilla debido a la sanción de la FIFA. Sin embargo, las constantes lesiones y su falta de continuidad le impidieron rendir al nivel esperado. A lo largo de cuatro temporadas, Vitolo fue más un espectador que un protagonista, antes de ser cedido y finalmente marcharse del club.

4. Thomas Lemar

Thomas Lemar | Soccrates Images/GettyImages

El francés Thomas Lemar llegó al Atlético de Madrid en 2018 por 70 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del club hasta ese momento. Sin embargo, su rendimiento ha estado muy lejos de lo esperado. A pesar de algunas buenas actuaciones, nunca logró ser determinante en el equipo. Lemar ha sido criticado por su falta de regularidad y su bajo impacto en partidos clave, siendo considerado uno de los mayores fracasos del club en los últimos años.

3. Nicolás Gaitán

Nicolás Gaitán | Anadolu/GettyImages

Procedente del Benfica, Nicolás Gaitán llegó al Atlético en 2016 por 25 millones de euros, con la esperanza de aportar creatividad y desborde al ataque rojiblanco. Sin embargo, el argentino nunca logró asentarse en el equipo. Su rendimiento fue irregular, y tras dos temporadas en las que apenas dejó huella, fue transferido al Dalian Yifang chino, un movimiento que dejó claro que su paso por el Atlético fue un gran error.

2. Jackson Martínez

Jackson Martínez | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

En el verano de 2015, el Atlético fichó al colombiano Jackson Martínez por 35 millones de euros, tras su brillante desempeño en el Oporto. Sin embargo, su etapa en el club fue un fracaso rotundo. Con solo tres goles en 22 partidos, el delantero nunca se adaptó al sistema de Diego Simeone. Se marchó a China apenas seis meses después, dejando un mal sabor de boca y una considerable pérdida económica para el club.

1. Joao Félix

Joao Félix | Quality Sport Images/GettyImages

En 2019, el Atlético de Madrid apostó fuerte por João Félix, pagando 126 millones de euros al Benfica. El joven portugués llegó con el cartel de ser uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial, pero su paso por el club madrileño fue decepcionante. A pesar de mostrar destellos de su calidad, nunca logró consolidarse como el líder que se esperaba. En 2024, el Atlético decidió venderlo por alrededor de 50 millones, un triste desenlace para una inversión tan elevada.