Los clubes de fútbol más antiguos del mundo

Según los libros de historia, el fútbol se remonta a miles de años. Bueno, al menos juegos que se parezcan al fútbol.

Sin embargo, cuando se trata de lo que se considera fútbol hoy en día, sólo hay que remontarse a mediados del siglo XIX. En 1863 se formó la Asociación de Fútbol (FA), el organismo rector que todavía regula el fútbol inglés hasta el día de hoy. Sorprendentemente, es la asociación de fútbol más antigua del mundo.

Si bien no han sobrevivido muchos clubes de ese período (muchos de ellos se convirtieron en equipos de rugby), algunos todavía se mantienen en pie. De hecho, un puñado de ellos son anteriores a la formación de la FA y cada año que pasa se acercan al cumpleaños número 200.

Echemos un vistazo a los 20 clubes más antiguos del fútbol mundial que siguen activos en la actualidad.

20. Halesowen Town - 1873

Los libros de historia son un poco confusos cuando se trata de los clubes más antiguos del mundo, pero Halesowen Town casi se cuela entre los 20 mejores del fútbol mundial, bueno, de los clubes que todavía existen hoy en día.



El equipo de West Midlands se fundó en 1873, pero rara vez ha tenido mucho éxito; sus mayores esfuerzos en la Copa FA les permitieron llegar sólo a la tercera ronda. Sin embargo, ganaron el FA Vase dos veces en la década de 1980.

19. Cefn Druids- 1872

Cefn Druids | IMAGO / Action Plus

Cefn Druids es el equipo más antiguo de Gales que todavía juega en la Welsh Football League. Formados en octubre de 1872, los Ancients están ubicados en Wrexham.



Al jugar sus partidos en casa en The Rock, los Druids han ganado la Copa de Gales en ocho ocasiones a lo largo de los años y han pasado gran parte de su tiempo en la Cymru Premier.

18. Rangers – 1872

No hay muchas instituciones más grandes en el fútbol británico que los Rangers, que son uno de los clubes más condecorados del mundo y han ganado más de 100 piezas de plata desde su creación en 1872. No son el equipo más antiguo de Escocia, pero sí el más exitoso.



Formado por sólo cuatro hombres en el siglo XIX, el Rangers se ha convertido en uno de los dos equipos mejor apoyados de Escocia, y el Celtic, el acérrimo rival del Old Firm, no aparecerá en escena hasta dentro de 15 años.

17. Dumbarton – 1872

Dumbarton | IMAGO / PA Images

Puede que ya no estén comiendo en la mesa principal, pero Dumbarton fue una de las fuerzas más poderosas de Escocia en el siglo XIX. Ahora, en las divisiones inferiores, pueden enorgullecerse de ser uno de los equipos más antiguos del país, formado en 1872.



Dumbarton también cuenta con uno de los estadios más impresionantes del fútbol británico. Si bien solo tiene capacidad para unas 2000 personas, está construido paralelo al Castillo de Dumbarton, que es visible desde varios puestos dentro del terreno.

16. Reading - 1871

Puede que el Reading no tenga una lista extensa de trofeos de los que presumir, pero puede presumir de ser uno de los equipos más antiguos que ha jugado en la Premier League. Creados en 1871, los Royals, antes conocidos como Biscuitmen, se convirtieron en profesionales en 1895 y eran vistos como uno de los clubes más grandes de Inglaterra a finales del siglo XIX.



El club ha atravesado tiempos difíciles recientemente a medida que desciende en la EFL, con dificultades financieras que amenazan a un club que se ha mantenido durante más de 150 años.

15. Uxbridge FC – 1871

Uxbridge no será un club conocido por muchos fuera de una parte muy pequeña de Londres, pero los registros sugieren que precedieron con cierta distancia a los goliats modernos del mundo del fútbol. Los Rojos se forjaron en 1871 e incluso participaron en la tercera Copa FA jamás celebrada.



Durante su infancia, contaban con Hubert Heron, quien jugó varios partidos internacionales con Inglaterra mientras representaba a Uxbridge. Sin embargo, ahora juegan dentro de la Isthmian League, varios escalones por debajo de la EFL.

14. Marlow FC – 1870

Al igual que Uxbridge, Marlow es un pequeño club de Londres que presume de ser uno de los más antiguos de Inglaterra. Compitieron en la Copa FA inaugural un año después de su formación en 1870, y uno de sus jugadores estrella, Cuthbert Ottoway, pasó a ser capitán de Inglaterra.



En 1882, Marlow logró su mayor logro al llegar a la semifinal de la Copa FA, perdiendo lamentablemente 2-0 ante los Old Etonians. Ellos también juegan ahora en las ligas inferiores del fútbol inglés.

13. Stranraer – 1870

Stranraer | IMAGO / Focus Images

Stranraer tuvo comienzos humildes. No fue hasta 1949 que irrumpieron en las ligas establecidas dentro de Escocia y no alcanzaron la segunda división por primera vez en su historia en 1994.



Después de más de 100 años de relativo anonimato, los Blues aún no han alcanzado la máxima categoría, pero no han caído más allá del cuarto nivel en el siglo XXI.

12. Maidenhead United – 1870

Maidenhead United se formó en 1870 y ha jugado en el histórico campo de York Road desde 1871. Los Magpies también fueron uno de los equipos que jugaron la primera Copa FA y llegaron a los cuartos de final de la competencia en tres ocasiones distintas.



Si bien aún no han ingresado a la EFL, actualmente ejercen su oficio en el quinto nivel y están a solo una buena temporada de hacer historia.

11. Kilmarnock – 1869

Kilmarnock | IMAGO / Pro Sports Images

Kilmarnock, conocido como Pride of Ayrshire, se formó en 1869 y se ha convertido en una fuerza establecida en el fútbol escocés. Si bien nunca alcanzaron las mismas alturas que Celtic, Rangers y Aberdeen, han tenido una buena cantidad de éxito.



Su único título de primera división llegó en 1965, mientras que su trofeo importante más reciente llegó en forma de la Copa de la Liga Escocesa en 2011/12. También fueron semi-regulares en la Copa de la UEFA a finales de los 90 y principios de los 2000.

10. Sheffield Wednesday - 1867

Sheffield Wednesday fue uno de los primeros miembros de la Liga de Fútbol Inglesa, y se unió en 1892, solo 25 años después de su formación en 1867. Ganaron la Copa FA tres veces antes de la Segunda Guerra Mundial, así como cuatro títulos de Primera División. Sin embargo, tampoco han ganado desde entonces.



Los Owls también fueron miembros fundadores de la Premier League en 1992, pero no han alcanzado la máxima categoría desde 2000.

9. Queen's Park – 1867

Queen's Park | MAGO / Gemini Collection

Queen's Park evoca el siglo XIX. Uno de los equipos más exitosos de Escocia en el siglo XIX, formado en 1867, los Spiders ganaron diez títulos de la Copa de Escocia durante un período de 19 años a finales de siglo.



Todavía juegan sus partidos en el estadio de la selección nacional, Hampden Park, a pesar de que no han llegado a la máxima categoría en Escocia desde 1958. No hay muchos equipos de ligas inferiores en el fútbol mundial que puedan presumir de una casa más impresionante.

8. Nottingham Forest – 1865

Uno de los equipos más históricos de Inglaterra, el Nottingham Forest, es también uno de los más antiguos. El club fue fundado en 1865 por un equipo de jugadores brillantes (un juego que se asemeja al hockey sobre césped) y ha logrado logros excepcionales a nivel nacional y en el continente.



Han ganado una vez la primera división, dos veces la Copa FA y, por supuesto, dos veces la Copa de Europa. Con Brian Clough a finales de la década de 1970, Forest era uno de los mejores equipos del mundo.

7. Brigg Town – 1864

El club de fútbol Brigg Town fue fundado en 1864 en Brigg, Lincolnshire, Inglaterra. Es ser uno de los clubes de fútbol más antiguos del mundo y uno de los más viejos de Inglaterra. Aunque no es profesional, ha competido en varios torneos importantes, como la FA Cup, y ha ganado la FA Vase dos veces.

6. Wrexham – 1864

Wrexham | IMAGO / Pro Sports Images

Los Red Dragons, más antiguos que sus compañeros de Wrexham, Cefn Druids, se originaron en 1864. Originalmente compitieron dentro de los límites del fútbol galés, pero se trasladaron al fútbol inglés en 1905, donde han permanecido desde entonces.



Con la propiedad de Hollywood en el Racecourse Ground estos días, Wrexham está disfrutando de un período particularmente fructífero a medida que asciende hacia las altas esferas del fútbol inglés.

5. Stoke City – 1863

Es posible que Stoke City se haya formado en 1863, pero su primer partido registrado no tuvo lugar hasta cinco años después. Originalmente llamado Stoke Ramblers, fue uno de los miembros fundadores de la Liga de Fútbol Inglesa en 1888 y ha residido en los cuatro primeros niveles durante la mayor parte de su historia.



Si bien nunca han ganado la primera división ni la Copa FA, son el club de fútbol más antiguo que jamás haya participado en la Premier League.

4. Notts County – 1862

Notts County | IMAGO / PA Images

El club más antiguo que juega en la EFL, el Notts County, se formó en 1862, tres años antes de que se fundaran sus rivales de Nottingham, Forest. Otro miembro fundador de la Football League en 1888, también es el club profesional más antiguo del planeta.



Notts County, famoso por inspirar las camisetas blancas y negras de la Juventus, cayó por debajo del cuarto nivel por primera vez en su historia en 2019, pero desde entonces ha regresado a la EFL después de varias temporadas en la Liga Nacional.

3. Hallam FC - 1860

Ubicadas en Sheffield, Hallam todavía sigue dando vueltas hoy en día, más de 160 años después de su nacimiento. Creado en 1860, nunca ha sido un club profesional y actualmente reside en el noveno nivel.



Sin embargo, pueden decir con orgullo que son mayores que el Sheffield Wednesday y el Sheffield United, incluso si no son el club más antiguo de la ciudad.

2. Cray Wanderers - 1860

Con sede en Sidcup, Londres, Cray Wanderers es el equipo más antiguo del sur de Inglaterra. El club supuestamente se formó entre los pueblos gemelos St Mary Cray y St Paul's Cray en 1860, con trabajadores ferroviarios inmigrantes formando el equipo después de patear una pelota durante sus pausas para el almuerzo.



Los Wanderers estaban obligados a tener en cuenta en las ligas amateurs de Londres e incluso fueron un club infantil para el Arsenal durante un período de tiempo a principios del siglo XX. Fueron brevemente profesionales, pero no lo han sido desde 1907.

1. Sheffield FC – 1857

Olvídese del Wednesday, United y Hallam, el Sheffield FC es el club más antiguo del fútbol mundial. De hecho, Hallam se formó para rivalizar con ellos durante la década de 1860, y el Sheffield FC se formó en 1857.



Fundados por el club de cricket local, incluso inventaron sus propias reglas, las Reglas de Sheffield, para el fútbol, ​​una forma de juego que se jugó hasta la década de 1870.



Ha sido un equipo increíblemente exitoso a nivel local y amateur, llegando incluso a la cuarta ronda de la Copa FA a finales del siglo XIX.