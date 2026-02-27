Los clubes de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 - rankeados

Los octavos de final de la UEFA Champions League traerán consigo grandísimos encuentros, como los que disputarán el Real Madrid y el Manchester City tanto en la ida como en la vuelta. A pesar de la gran calidad de equipos que disputarán esta instancia, solamente los mejores ocho se meterán en cuartos de final.

A continuación, los clubes que participarán de los octavos de final rankeados.

16. Bayer Leverkusen

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-OLYMPIACOS-LEVERKUSEN | ANGELOS TZORTZINIS/GettyImages

Sufrieron a lo largo de la temporada y se metieron en los octavos frente a un insípido Olympiacos. Tendrán la titánica tarea de tratar de eliminar al Arsenal de Mikel Arteta.

15. Tottenham

Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier League | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

La llegada de Igor Tudor para reemplazar a Thomas Frank les dio un poco de aire, pero lo cierto es que no terminan de convencer. En la Premier League están peligrosamente cerca de la zona de descenso.

14. Atalanta

Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Image Photo Agency/GettyImages

El equipo de Bérgamo eliminó agónicamente al Borussia Dortmund tras un estelar partido de vuelta, pero ahora volverán a viajar a Alemania para medirse con el Bayern Múnich. Panorama complicado para ellos.

13. Galatasaray

Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Chris Ricco - UEFA/GettyImages

Tuvieron resultados resonantes y una presentación con muchos goles en el playoff frente a la Juventus. Eso si, flaquearon en el partido de vuelta y clasificaron por tantos agónicos en la prórroga ante la Vecchia Signora.

12. Bodo/Glimt

FBL-EUR-C1-INTER-BODO/GLIMT | PIERO CRUCIATTI/GettyImages

La gran sorpresa de la UEFA Champions League 2025/26, con triunfos históricos ante clubes como Manchester City y Atlético de Madrid. Vienen de dejar afuera al Inter de Milán, ganando tanto la ida como la vuelta. Siguen soñando.

11. Newcastle

Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Serena Taylor/GettyImages

Las Urracas tienen un plantel de lujo, pero no terminan de engranar. Pasaron la eliminatoria sin problemas ante el Qarabag, cumpliendo con la lógica del enfrentamiento.

10. Sporting de Lisboa

Sporting CP v CD Nacional - Primeira Liga | NurPhoto/GettyImages

Los portugueses sorprendieron metiéndose entre los mejores ocho de la etapa de liguilla y son pura ilusión, aunque deberán enfrentars en los octavos de final al sorprendente Bodo/Glimt.

9. Atlético de Madrid

Atletico De Madrid V Club Brugge Kv - Uefa Champions League 2025/26 Ko Play-offs Second Leg | Europa Press Sports/GettyImages

Si bien sufrieron altibajos a lo largo de la temporada, el equipo del Cholo Simeone siempre es un hueso duro de roer. Sobrevivieron a la eliminatoria contra el complicado Club Brugge, y ahora van frente al Tottenham.

8. Chelsea

Chelsea v Burnley - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

El equipo de Liam Rosenior viene en levantada, y si mantienen el nivel físico de la plantilla pueden dar la sorpresa en octavos ante el PSG. En la Premier League no están en las mejores posiciones, pero todos los cañones están apuntados a la UCL.

7. Real Madrid

Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Merengue sufrió la etapa de liguilla y clasificó sin grandes diferencias contra el Benfica en el playoff. Son el máximo ganador de la historia del torneo y deben ser respetados, aunque están lejos de estar entre los máximos candidatos a la gloria en esta edición.

6. PSG

FBL-EUR-C1-PSG-MONACO | FRANCK FIFE/GettyImages

Los vigentes campeones de la UEFA Champions League no son el equipo que supieron ser, pero aún así tienen una plantilla brutal y envidiable para todos los clubes del mundo. Nadie puede confiarse ante ellos.

5. Liverpool

Nottingham Forest v Liverpool - Premier League - City Ground | Nick Potts - PA Images/GettyImages

Los Reds en la competencia continental fueron mucho más poderosos que en el plano local, donde sufrieron y mucho. La ilusión de levantar nuevamente la Orejona, tal como hicieron en 2019, está intacta.

4. Manchester City

Manchester City v Newcastle United - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

El equipo de Guardiola se encaminó tras una primera mitad de temporada bastante compleja y ahora volvieron a ser un equipo de temer. Están persiguiendo al Arsenal en la Premier League y buscarán su segunda Champions en los próximos meses.

3. FC Barcelona

FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Los dirigidos por Hansi Flick se quedaron con la sangre en el ojo de la semifinal perdida con el Inter de Milán en la temporada pasada y buscarán competir hasta el final por la gloria continental. Tienen con qué y el sorteo les hizo un guiño.

2. Bayern Múnich

FC Bayern München v Eintracht Frankfurt - Bundesliga | F. Noever/GettyImages

Solamente dejaron puntos en el camino ante el Arsenal y están hechos una máquina, por lo que si sostienen el rendimiento mostrado hasta el momento podrán llegar a instancias definitorias.

1. Arsenal

Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Los Gunners son actualmente el mejor equipo de Europa: primeros en la Premier League y con puntaje ideal en la etapa de liguilla de la UCL. Solo les falta coronar.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE