Los convocados de Cruz Azul a sus selecciones en esta Fecha FIFA

El Club de Fútbol Cruz Azul se caracteriza por tener una plantilla con muchos jugadores de talla internacional y, por ende, en cada Fecha FIFA suelen tener a muchos convocados a selecciones nacionales.

En esta ocasión para la Fecha FIFA del mes de septiembre cedieron a 10 futbolistas entre juveniles y jugadores del primer equipo.

La selección mexicana jugará dos encuentros amistosos como preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. El primer rival será Japón en el Oakland Coliseum de la zona de la bahía en California este sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas del centro de México. Posteriormente, el martes 9 de septiembre será ante Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville, Tennessee.

Mientras tanto, la selección mexicana Sub-20 tendrá su última ronda de preparación rumbo a la Copa del Mundo de la categoría Chile 2025, la cual se jugará a partir de finales de septiembre. Serán dos partidos amistosos en Argentina ante sus similares de Arabia Saudita y Colombia.

Por su parte, la Sub-17 tendrá una gira por República Checa con tres amistosos: el miércoles 3 ante Eslovaquia; el viernes 5 ante Turquía; y el domingo 7 ante los locales.

En las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Colombia jugará sus últimos dos partidos de eliminatorias, buscando un boleto a la justa mundialista. Recibirán a Bolivia este jueves 4 de septiembre, mientras que, la última fecha será en Venezuela el martes 9 de septiembre.

Los jugadores convocados a selecciones nacionales

Son 4 los convocados Celestes (más que cualquier otro equipo) a la Selección Mexicana Sub20 en preparación para la Copa del Mundo.



🔵Emmanuel Ochoa

🔵Jaziel Mendoza

🔵Amaury Morales

🔵Mateo Levy



¡Felicidades! https://t.co/m4xL6mGiDk pic.twitter.com/abglwsgPHw — Cruz Azul Fuerzas Básicas (@AzulBasicas) August 22, 2025

Amaury Morales de 19 años se ha vuelto una constante en las convocatorias de Eduardo Arce, entrenador de la selección mexicana Sub-20.

El portero de 19 años Emmanuel Ochoa ha tenido experiencia con selecciones menores de Estados Unidos y México, siendo esta última con la que ha jugado recientemente. Mientras que, Jaziel Mendoza apenas está viviendo sus primeras convocatorias en selección.

Mateo Levy ha sido de los más constantes en las convocatorias de Eduardo Arce. Alex Aiden Gutiérrez tiene tres partidos con la selección mexicana Sub-17.

4️⃣ mexicanos convocados por el profesor Javier Aguirre para los partidos ante Japón 🇯🇵 y Corea del Sur 🇰🇷 del 6 y 9 de Septiembre.



¡Con todo! 💙⚽️ pic.twitter.com/cco16kyjP3 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 28, 2025

Carlos Rodríguez viene de ser campeón de la Copa Oro 2025. Erik Lira se ha convertido en una constante en las listas de Javier Aguirre.

Jesús Orozco Chiquete también formó parte del equipo campeón de Copa Oro 2025. Jorge Sánchez cumplió el medio centenar de partidos como seleccionado durante la Copa Oro, siendo titular en la final donde México superó a Estados Unidos.

Nuestro arquero colombiano fue convocado por su selección 🇨🇴 para las jornadas 17 y 18 de las clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo.



¡Con todo, Kevin! 💙#AzulDePorVida pic.twitter.com/ihUvPWTSVN — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 31, 2025

El guardameta Kevin Mier fue titular en ambos partidos clasificatorios la vez pasada, defendiendo el arco colombiano ante Argentina y Perú.