Los criterios de desempate para determinar la posición de los equipos en la Champions League 2025/26

La fase de liga de la Champions League vive su etapa final de la temporada 2025-26, cuando este miércoles se disputen 18 partidos simultáneos.

Allí se conocerá a los equipos que pasan directo a los octavos de final, los que deberán de ir al ‘play-off’ de repesca y los que quedan eliminados.

También podría darse el caso de que dos equipos o más empaten en puntos al finalizar la octava jornada en la Liga de la Champions, por lo que hay diferentes criterios para que se determine un desempate.

Actualmente, Arsenal y Bayern Múnich ya tienen su boleto asegurado a los Octavos de final. El cuadro inglés es primero general con 21 puntos y el equipo bávaro es segundo con 18 unidades, seguido por 15 puntos por el Real Madrid.

FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Eurasia Sport Images/GettyImages

LOS CRITERIOS DE DESEMPATE EN LA CHAMPIONS LEAGUE

• Mejor diferencia de goles.

• Mayor número de goles anotados en general.

• Mayor número de goles anotados como visitante.

• Mayor número de victorias en la Fase de Liga.

• Mayor número de victorias como visitante en Fase de Liga.

• Puntos obtenidos colectivamente por los rivales.

• Diferencia de goles colectiva de los rivales.

• Goles marcados colectivamente para los rivales.

• Menor número de puntos disciplinarios (tarjeta amarilla = 1 punto; roja directa o doble amarilla = 3 puntos).

• Coeficiente UEFA del club.

Está claro que habrá equipos que empaten en puntos y allí es donde pasarán a tallar diferentes criterios para decidir el equipo que supere al otro en la clasificación. El primero de ellos es la diferencia de gol.

Atención, distinto será de play-off de final en adelante: Allí, si la eliminatoria termina empatada tras los 180 minutos de los partidos de ida y vuelta, se juega una prórroga de 30 minutos (dos tiempos de 15 minutos).

Si el empate persiste después de la prórroga, el ganador se decide en una tanda de penaltis.