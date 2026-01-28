Los criterios de desempate para determinar la posición de los equipos en la Champions League 2025/26
Si dos o más equipos terminan igualados en puntos, hay varios criterios para desempatar
La fase de liga de la Champions League vive su etapa final de la temporada 2025-26, cuando este miércoles se disputen 18 partidos simultáneos.
Allí se conocerá a los equipos que pasan directo a los octavos de final, los que deberán de ir al ‘play-off’ de repesca y los que quedan eliminados.
También podría darse el caso de que dos equipos o más empaten en puntos al finalizar la octava jornada en la Liga de la Champions, por lo que hay diferentes criterios para que se determine un desempate.
Actualmente, Arsenal y Bayern Múnich ya tienen su boleto asegurado a los Octavos de final. El cuadro inglés es primero general con 21 puntos y el equipo bávaro es segundo con 18 unidades, seguido por 15 puntos por el Real Madrid.
LOS CRITERIOS DE DESEMPATE EN LA CHAMPIONS LEAGUE
• Mejor diferencia de goles.
• Mayor número de goles anotados en general.
• Mayor número de goles anotados como visitante.
• Mayor número de victorias en la Fase de Liga.
• Mayor número de victorias como visitante en Fase de Liga.
• Puntos obtenidos colectivamente por los rivales.
• Diferencia de goles colectiva de los rivales.
• Goles marcados colectivamente para los rivales.
• Menor número de puntos disciplinarios (tarjeta amarilla = 1 punto; roja directa o doble amarilla = 3 puntos).
• Coeficiente UEFA del club.
Está claro que habrá equipos que empaten en puntos y allí es donde pasarán a tallar diferentes criterios para decidir el equipo que supere al otro en la clasificación. El primero de ellos es la diferencia de gol.
Atención, distinto será de play-off de final en adelante: Allí, si la eliminatoria termina empatada tras los 180 minutos de los partidos de ida y vuelta, se juega una prórroga de 30 minutos (dos tiempos de 15 minutos).
Si el empate persiste después de la prórroga, el ganador se decide en una tanda de penaltis.
