Los directivos del Bayern responden a las especulaciones sobre el traspaso de Harry Kane

El director deportivo del Bayern Munich, Christoph Freund, reveló que “puede imaginar fácilmente” que Harry Kane no sólo se quede en Baviera, sino que también prolongue su estadía.

Las especulaciones sobre la posible salida de Kane han circulado en las últimas semanas. Los informes sobre una cláusula de rescisión de 60 millones de euros alimentaron los rumores de traspasos, con la posibilidad de regresar al Tottenham Hotspur o fichar por el Manchester United.

El director deportivo del Bayern, Max Eberl, se mostró indiferente cuando se le planteó la posibilidad de perder a Kane, afirmando que el jugador de 32 años "tiene la edad suficiente para tomar sus propias decisiones".

TSG Hoffenheim v FC Bayern München - Bundesliga | Alex Grimm/GettyImages

"Probablemente estemos presenciando la mejor versión de Harry Kane que jamás haya existido", declaró Freund con entusiasmo a Sky Alemania. "Es un jugador perfecto para nosotros, y Harry se siente muy cómodo en Múnich, con el equipo y su familia. Por eso esperamos que se quede en Múnich unos años más".

Kane firmó un contrato hasta 2027 tras dejar los Spurs para fichar por el Bayern en un traspaso récord para el club por valor de 100 millones de euros. El capitán de Inglaterra tendrá 34 años al finalizar su contrato actual, pero dada su dedicación a la preparación física y las impresionantes estadísticas goleadoras que ha acumulado hasta la fecha, es fácil entender por qué el Bayern querría conservar a su número 9.

"Aún es pronto para discutirlo en detalle", advirtió Freund al ser presionado para negociar un nuevo acuerdo. "Creo que ambas partes pueden imaginarse fácilmente continuar juntas después de la finalización del contrato actual".

FC Bayern München v SV Werder Bremen - Bundesliga | Alexander Hassenstein/GettyImages

¿Estará Harry Kane en forma para los partidos internacionales de Inglaterra en octubre?

El sábado, la actuación de Kane contra el Eintracht Frankfurt dio mucho para disfrutar. El rematador, implacablemente eficaz, anotó otro golazo, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la Bundesliga en marcar hasta 11 goles en las primeras seis semanas de una nueva temporada. Sin embargo, Kane sentenció la victoria por 3-0 temprano, retirándose a falta de cinco minutos para el final del tiempo reglamentario.

Inmediatamente surgieron dudas sobre la disponibilidad de Kane para los próximos partidos de la selección inglesa contra Gales y Letonia. El capitán de los Tres Leones descartó esas dudas.

“Me estaré recuperando por ahora. Me di un pequeño golpe. En unos días, todo debería estar bien. No debería haber ningún problema para la selección. Estaré allí el lunes”, reveló Kane tras el pitido final.

