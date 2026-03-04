Los dos extremos que podría fichar el Manchester United para la próxima temporada

El Manchester United está atravesando una temporada atípica: tras lo que fue un inicio para el olvido de la mano de Ruben Amorim, los Diablos Rojos renacieron de manera épica con Michael Carrick como entrenador interino y están en puestos de UEFA Champions League, ilusionándose hasta con poder terminar en el podio de la Premier League.

La gestión de fichajes de Amorim no fue para nada buena, y desarmó al equipo en posiciones clave tal como la de los extremos: dejó ir a jugadores como Antony, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho y Marcus Rashford, hoy de excelente presente en el FC Barcelona.

FBL-ENG-PR-MAN UTD-WOLVES | OLI SCARFF/GettyImages

Ahora, para intentar rearmar lo dañado por el portugués, el United sabe que tendrá que salir al mercado. En invierno pasado llegaron a tentar a Antoine Semenyo, aunque este terminó yendo a la mitad celeste de Manchester, mientras que ahora los nombres que asoman son dos: Yan Diomande y Anthony Gordon.

El primero milita en el RB Leipzig de Alemania, y su irrupción ha sido bestial en el último tiempo posicionándose como una figura codiciada en el mercado. Puertas adentro de Old Trafford saben que el traspaso de Diomande estaría en una cifra cercana a los 80 millones de euros. Tiene 19 años, es internacional con la selección de Costa de Marfil y lleva 10 goles en 26 partidos jugados con la camiseta del equipo de la bebida energética.

El otro es más conocido, al ser el 10 del Newcastle, Gordon tiene una vidriera mucho más amplia y eso hace incrementar su valor de manera exponencial. Su precio de mercado, según Transfermarkt, es de 60 millones de euros, aunque tras el Mundial 2026 este costo podría ser más alto. Además, cabe destacar que las Urracas, al contar con el apoyo financiero del Fondo Público Saudí, no tiene ningún tipo de urgencia en vender.

